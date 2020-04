Hannoveraner strömen in Bau- und Gartenmärkte – Polizei kontrolliert streng in der gesamten Region

Hannover

Die ersten beiden Tage des langen Osterwochenendes sind aus polizeilicher Sicht absolut vorbildlich verlaufen. Zwar waren die beliebten Ausflugsziele in der Region Hannover gut besucht, doch die Menschen hielten sich größtenteils Corona-Bestimmungen. Auch vor Supermärkten und Baumärkten bildeten sich zwar Warteschlangen, aber alles mit ausreichend Abstand.

„Dafür, dass in der Region so viele Menschen leben, halten sich alle perfekt an die Regeln“, hieß es am Sonnabend seitens der Polizei gegen 19 Uhr auf HAZ-Anfrage. Natürlich gebe es immer den einen oder anderen, der sich nicht an die Bestimmungen halte. Doch selbst dann konnte es die Polizei im Großteil der Fälle bei aufklärenden Gesprächen belassen.

Anzeige

Spontan-Demo auf der Limmerstraße: Polizei schreitet ein

Lediglich in Linden kam es zu einem größeren Einsatz: Rund 30 Menschen hatten sich am Nachmittag trotz Versammlungsverbots in Corona-Zeiten zu einer unangekündigten Demonstration gegen die Flüchtlingspolitik der EU auf der Limmerstraße getroffen. In einem Fall schritt die Polizei gewaltsam ein, weil ein junger Mann sein Gesicht vermummt hatte. Nach etwa einer Dreiviertelstunde wurde die Demo aufgelöst.

Lesen Sie mehr: Polizei greift bei Demo auf der Limmerstraße ein

Lange Schlangen vor Baumärkten und Geschäften

Der Sonnabend vor Ostern war auch Einkaufstag in der Region: Vor den geöffneten Baumärkten und Gartencenter bildeten sich ebenso Warteschlangen wie teilweise vor den Supermärkten.

Lange Schlange vor dem Himmler-Baumarkt in der Südstadt – aber alle hielten den Mindestabstand ein. Quelle: Saskia Döhner

Die wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln verlangten den Kunden Geduld ab. Beim Obi-Baumarkt in Linden-Süd etwa reichte die Warteschlange zeitweise bis zum benachbarten Zweiradhaus Stadler.

Die Situation bei Obi in Linden war ähnlich gesittet. Quelle: Kilian Haller

Sogar auf den Parkplätzen hielten sich die Menschen an die Corona-Abstandsregeln. Quelle: Kilian Haller

Beim Rewe-Supermarkt konnte ebenfalls nicht jeder sofort in den Laden. Ähnliche Anblicke ergaben sich auch andernorts – in Langenhagen etwa, wo der Baumarkt Hellwig und das Gartencenter Dehner direkt nebeneinander liegen.

Kleiner Trost: Die Wartezeit bot immerhin Gelegenheit zu einem Sonnenbad.

Silbersee: So kontrolliert die Polizei Ostern in der Region Hannover

An vielen Orten kontrolliert die Polizei am Osterwochenende , ob die Corona-Vorgaben eingehalten werden. Die HAZ hat zwei Beamte beim Einsatz am Silbersee in Langenhagen begleitet. Nicht alle halten sich an die Regeln, aber die Angesprochen zeigten sich alle einsichtig – allein die schiere Polizeipräsenz zeigt offenkundig schon Wirkung. Lesen Sie hier einen ausführlichen Bericht.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Peer Hellerling und Bernd Haase