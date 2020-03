Hannover

Es ist Corona-Krise – aber statt isoliert zuhause zu sitzen, gehen viele Menschen ins Straßencafé. Aus dem Krisenstab des Landes gab es gestern Kritik an dieser Praxis. Es sei nicht sinnvoll, dass das Land aus Infektionsschutzgründen die Schulen schließe, aber dann würden die Menschen in Eiscafés „aufeinanderhocken“, sagte Stabschef Heiger Scholz.

Das Rezept, das gegen die weitere Verbreitung des Virus helfen soll, heißt „Social Distancing“ – Abstand halten und möglichst wenig unter Menschen gehen. Darauf hat der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung am Mittwoch noch einmal hingewiesen.

Cafés sind ordentlich gefüllt – trotz Corona

Tatsächlich sind die Cafés auch am Mittwochmittag zwar nicht so voll, wie es an sonnigen Tagen sonst üblich ist. Aber sowohl auf der Lister Meile wie auch am Maschsee gibt es sichtbar Nachfrage nach Freiluftcappuccino. „Es ist schließlich eine Soll-Bestimmung“, sagt ein 68-jähriger Rentner, der sich vor dem Da Toni auf der Lister Meile mit Freunden getroffen hat. „Ich habe das Gefühl: Da kommen noch mehr Einschränkungen in den nächsten Tagen – so lange will ich meine Zeit genießen.“

Gäste vor dem da Toni auf der Lister Meile während der Corona-Krise. Quelle: Conrad von Meding

Es herrscht eine komische Stimmung: zwischen Angst vor Begegnung und Drang nach Begegnung. In der Lister-Meilen-Runde vor dem Da Toni sitzt auch eine 50-jährige Therapeutin. Sie hat sich extra etwas separiert und erzählt, dass sie den Abstand für nötig hält, um Ansteckungen zu vermeiden. Zugleich sagt sie: „Ich wohne alleine. Deshalb ist es mir wichtig, mich mit Menschen zu treffen – mir fehlt sonst etwas.“ Es sind diese inneren Widersprüchlichkeiten, mit denen derzeit alle leben.

Auflagen für Gastronomie gelten ab Donnerstag

Das Land hat am Mittwoch seinen Erlass mit den Corona-Auflagen für die Gastronomie veröffentlicht. Demnach sind die Öffnungszeiten jetzt auf 6 bis 18 Uhr beschränkt, zwischen Tischen ist ein Mindestabstand von zwei Metern angeordnet und, was wichtig werden kann: Die Gastronomen müssen auch darauf achten, dass die Gäste Abstand einhalten. Die entsprechende Allgemeinverfügung der Region tritt am Donnerstag in Kraft. Die Regionsverwaltung will stichprobenartig kontrollieren, ob die Auflagen eingehalten werden.

„Endzeitstimmung“ am Maschsee

Am Maschsee haben die beiden Rentner Karl-Heinz Weisheit (63) und Wolfhelm Richter (66) gerade ihre Seerunde beendet. Jetzt sitzen sie auf der Terrasse des Courtyard-Hotels und plaudern. Angst vor Ansteckungen? „In unserem Alter hat man nicht mehr so viel Angst“, sagt Weisheit augenzwinkernd. „Wenn die Uhr abgelaufen ist, dann ist sie abgelaufen“, ergänzt Richter.

Weisheit ist ein Corona-Skeptiker: „Letztlich sterben in Deutschland jedes Jahr 20.000 an der normalen Grippe“, sagt er: „Wir wollen erstmal sehen, ob das bei Corona auch passiert.“ Die Prognosen der Virologen sind relativ eindeutig, aber Weisheit mag nicht alles glauben.

Weniger los als an anderen Sonnentagen, aber auch nicht leergefegt: Spaziergänger am Mittwochnachmittag am Maschsee. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch die zwei Frauen am Nachbartisch haben einen Seerundgang absolviert, jetzt gibt es einen Kaffee. „Es ist ein bisschen Endzeitstimmung – wer weiß, ob wir das hier morgen noch dürfen“, sagt die 56-Jährige aus Benthe. Sie rechnet ebenso wie ihre 53-jährige Begleiterin aus der Südstadt damit, dass wohl bald eine Ausgangssperre erlassen wird. „Dabei ist es so wichtig für die Psyche, auch mal rauszukommen“, sagt die Südstädterin. Täglich bringt sie ihrer 86-jährigen Mutter Essen ins Eilenriedestift und fordert zu täglichen Spaziergängen auf, so lange man das noch darf: „In der Eilenriede ist es ungefährlich, und die Menschen dürfen nicht nur im Zimmer sitzen.“

Von Conrad von Meding