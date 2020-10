Hannover

In einer Ecke in Naima Manenos kleinem Nähzimmer in der List sind bunte Stoffe bis unter die Decke gestapelt. „Normalerweise ist es ein bisschen chaotischer hier, ich habe heute extra aufgeräumt“, sagt die 32-Jährige und lacht. Hier, in dem Zimmer unterm Dach, designt sie Hosen, Kleider, Taschen und Haarbänder aus Kitenge-Stoffen, traditionellen bedruckten Baumwollstoffen aus Ostafrika. „In meiner Heimat Tansania ist dieser Stoff für alles Mögliche gut“, erzählt Maneno. Üblicherweise würden auch Gardinen, Bettlaken und Tragetücher für Kinder aus dem bunten Stoff gefertigt. Nicht ganz so üblich ist jedoch die grün-bunte Latzhose, die Manenos Schneiderpuppe trägt. „Sie ist modern, aber aus Kitenge – etwas Besonderes eben“ sagt die junge Frau. Aufgefallen ist die bunte Hose auch der Jury des Etsy-Designawards.

Quelle: Katrin Kutter

Unter den zehn Finalistinnen

Auf Etsy, der weltgrößten und bekanntesten Onlineplattform für Handgemachtes, verkauft Maneno unter dem Namen Nevice ihre Designs – nun wurde sie von Schauspielerin Drew Barrymore und Trendexpertin Dayna Isom Johnson von Tausenden Etsy-Verkäufern ausgewählt. „In der Kategorie Design bin ich jetzt unter den zehn Finalistinnen gelandet“, erzählt Maneno stolz. „Dass meine Designs besonders kreativ und inspirierend sein sollen, fühlt sich toll an“, sagt sie. Etsy ist nicht nur der bekannteste Maktplatz für besondere Mode oder Möbel – das Portal hat laut eigenen Angaben etwa 25 Millionen User. „Die Siegerehrung ist zwar erst im Oktober, aber ich bekomme andauernd neue Anfragen und soll immer mehr Latzhosen für Kunden machen“, erzählt Maneno. Mit dabei seien sogar Kundinnen aus Singapur oder Australien. Dass sie ihre hannöversch-tansanische Latzhose mal von der List aus in alle Welt verschicken wird, hätte sie nicht gedacht.

Schneidern bei Youtube selbst beigebracht

„Während meines Soziologiestudiums in Tansania habe ich mir eine Nähmaschine gekauft und mit meinem Laptop auf Youtube Nähanleitungen geschaut“, erzählt die Designerin. Sie habe unbedingt Modedesignerin werden wollen. „Aber in Tansania gab es damals keine Schneiderschulen oder Studiengänge“, sagt sie. Also brachte sich die Studentin das Schneidern selbst bei. Mit ihrem Mann, der in Hannover studierte, zog sie nach dem Studium nach Deutschland.

„Ich habe mich hier dann viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt“, erzählt Maneno. Sie kauft die Stoffe bei ihren Besuchen in Tansania. „Oft kommen die Kitenge-Stoffe aus Holland nach Afrika, ich habe mittlerweile tolle Hersteller in Tansania gefunden, die die Baumwollstoffe vor Ort herstellen“, sagt Maneno. Am wichtigsten sei ihr, dass Kleidung viele Jahre halte. „Ich schaffe deshalb Kleidung, die nicht verblasst – und so nachhaltig wie möglich hergestellt wird. Dazu gehört auch, dass ich von vorneherein so arbeite, dass die Kleidung wie angegossen passt und nicht umgetauscht werden muss“, erklärt die Designerin. Darum sei es ihr auch nicht so wichtig, ob sie den Designpreis von Etsy tatsächlich gewinne. „Es ist einfach ein tolles Gefühl, dass meine Arbeit gemocht wird – das reicht mir schon“, sagt Maneno. Und bis zur Siegerehrung näht sie einfach weiter grüne hannöversch-tansanische Latzhosen.

Von Tomma Petersen