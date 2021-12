Fernsehkoch Tim Mälzer reist für seine TV-Show „Kitchen Impossible“ quer durchs Land, um sich mit für ihn unbekannten Kolleginnen und Kollegen zu duellieren – so auch mit Birgit Jahn-Reinhardt, Leiterin des Museums Walter Reinhardt in Hannover. Die Folge wird am Sonntag im TV ausgestrahlt.