Hannover

Er ist wieder da, zum 17. Mal – und selbstverständlich mit Schokohäppchen im Inneren und Fritz Haarmann außen: der Hannover-Adventskalender.

Diesmal kommt der 24-Türer mit einer Weihnachtsparty am Waterlooplatz auf der Front daher – und Serienmörder Haarmann lugt mal wieder hinter einem Baum hervor, natürlich mordlüstern mit Hackebeil in der Hand.

Ein bunter Reigen

Das Rathaus ist dieses Mal an den Rand gerückt, mittendrin überragt die Marktkirche die bunt kombinierte Stadt-Silhouette, am nächtlichen Sternenhimmel schwebt Flugzeugpionier Karl Jatho so hoch wie wohl in seinen kühnste Träumen.

Prominent auf dem Kalender vereint, hier etwa Maus-Cartoonist Uli Stein und Kunstturner Andreas Toba – und eine merkwürdige Szene am rechten Eck. Quelle: Michael Thomas

Weit vorne sieht man den vergangenes Jahr verstorbenen Cartoonisten Uli Stein mit, na klar, einer kecken Maus auf seiner Schulter und Kino-Legende Hans-Joachim Flebbe (eröffnete vor 30 Jahren in der Nikolaistraße das erste Cinemaxx) an seiner Seite.

Max und Moritz schauen sich das Ganze mit Schneebällen bewaffnet vom linken Rand aus an. Hinter ihnen surft ein Mann auf der gerade im Bau befindlichen „Leinewelle“.

Max und Moritz und der „Leinwellensurfer“. Quelle: Michael Thomas

Prominente Erstauftritte erhalten neben anderen etwa Kunstturner Andreas Toba, Stadtsportbund-Ehrenpräsidentin Rita Girschikofsky und Nina La Grande, Trägerin des Stadtkulturpreises.

Inspieriert von Multimediaserie

Herausgeber Klaus Lange (52) wollte „möglichst viele Türme sehen“ – dazu habe ihn die Multimedia-Serie „Hoch hinaus auf Hannovers Türme“ der „Neuen Presse“ angeregt. Daher zeigt Illustrator Thorsten Wilkens (56, seine 16. Ausgabe) hier manch hohes Bauwerk auf. Selbst der Zoo kommt hoch hinaus – mit zwei gut beschalten Giraffen.

Auch wieder drauf: Serienmörder Fritz Haarmann. Quelle: Michael Thomas

Auch Corona komme vor, sagt Lange. Die Eckszene dazu unten rechts erklärt er nicht, warnt nur: „Achtung, Satire!“ Jeder soll sich seinen Reim daraus bilden, was denn das Bild mit einem Napoleon, der einen offenbar stützbedürftigen, etwas skurrilen (Alu-?)Hutträger im Arm hält und den gerade wohl medizinisches Personal greifen will, bedeute.

Was Gutes tun

20.000 Schoko-Kalender sind gefertigt, 1000 mehr als im Vorjahr, 3000 weniger als noch 2019. Von Freitag an ist das gute Stück an etwa 60 Stellen in Hannover und Umgebung ab vier Euro erhältlich.

20.000 Exemplare gefertigt: Der Hannover-Adventskalender. Quelle: Michael Thomas

Wer ein Exemplar erwirbt, tut damit auch etwas Gutes – ein bisschen zumindest: Von jedem verkauften Kalender gehen wieder 10 Cent an „KuRVe“, ein Projekt des Diakonischen Werks in Hannover zugunsten kranker wohnungsloser Menschen – im besten Falle des Ausverkaufs also 2000 Euro.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Herausgeber Lange lag der Spendenanteil auch schon mal bei 20 Cent je Kalender – doch „ist uns wegen Corona die Auflage weggebrochen, und der Handel will ja auch noch was dran verdienen.“

Das bunte Stück mit dem süßen Inhalt gibt es etwa bei Buchhändlern, der Hannover Tourist Info und in vielen Edeka- und Rewe-Märkten.

Von Ralph Hübner