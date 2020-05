Hannover

Mehrere Großstädte haben inzwischen ehemaligen Obdachlosen erlaubt, ihre hölzernen Little Homes am Straßenrand aufzustellen. Dafür muss in der Regel die städtische Sondernutzungssatzung geändert werden, die etwa auch Gastronomen vorschreibt, unter welchen Bedingungen sie Freiluftbewirtung auf öffentlichen Flächen anbieten dürfen. Hannovers AfD-Fraktion ist jetzt damit gescheitert, das auch für Hannover durchzusetzen.

Little Homes haben Streit in Hannover ausgelöst

AfD-Ratsherr Reinhard Hirche argumentierte, die zumeist gespendeten Unterkünfte brächten den Obdachlosen wenigstens das „Mindestmaß an Privatsphäre und Eigenverantwortlichkeit“, das sie in kommunalen Unterkünften oft vermissten. Die Stadt solle eine Regelung ausarbeiten, um das Abstellen der Little Homes am Straßenrand zu erlauben.

In Hannover hatte es heftige Konflikte um mehrere dieser Häuser gegeben. In Ricklingen ließ die Stadt eines abschleppen, nachdem die Besitzerin Streit mit der örtlichen Kirchengemeinde hatte und die Gemeinde das Haus auf ihrem Grundstück nicht mehr duldete. Unter der Schnellwegbrücke des Bremer Damms waren zudem zwei Häuser abgestellt worden, deren Besitzer sich nicht mehr kümmerten.

„Etwas bessere Hundehütten“

Dirk Machentanz (Linke) begrüßte die Intention des Antrags, forderte aber von der Verwaltung, dass sie reguläre Plätze für die Little Homes schaffe. Oliver Förste (Die Partei) hingegen verwies darauf, dass es längst Bauwagenplätze gebe und die Stadt auch Wohnwagen etwa von osteuropäischen Wanderarbeitern unter Brücken meist dulde. Die Little Homes seien höchstens „etwas bessere Hundehütten“, die nicht im öffentlichen Straßenraum abgestellt werde sollten.

Elisabeth Clausen-Muradian (Grüne) verwies darauf, dass sich die Eigentümer der Little Homes falsch verhalten hätten. Die Stadt habe durchaus Ersatzflächen angeboten, die den Besitzern aber offenbar nicht zugesagt hätten.

Noch Zeit bis Ende Mai

Der AfD-Antrag erhielt keine Mehrheit. Ungelöst ist aber, was mit den Little Homes passiert, die die Stadt zunächst nur sichergestellt und auf einem Betriebshof abgestellt hat. Einem gerichtlichen Vergleich zufolge hat eine der Obdachlosen noch bis Ende Mai Zeit, einen neuen Stellplatz zu finden.

Von Conrad von Meding