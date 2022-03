Nach zwei JahrenPandemie-Pause soll der beliebte Trödelmarkt wieder stattfinden. Erster geplanter Veranstaltungstag am Hohen Ufer ist am Sonnabend, 26. März.

Bereit für den Neustart: Am Hohen Ufer wird von Ende März an wieder an jedem Sonnabend gehandelt. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)