Hannover

Wer noch Baulücken und Potenziale für Wohnungsbau in Hannovers dicht bebauter Altstadt finden möchte, braucht gute Ortskenntnis – und Fantasie. Und so stehen rund 60 Menschen auf einem Hinterhof hinter dem Ballhof-Theater, umgeben von Flachdach-Garagen und Mülltonnen, und versuchen sich vorzustellen, wie hier einmal Wohnen in zentraler Lage entstehen könnte. Torsten Schwarz hat sie dorthin geführt. Der Projektentwickler hat bereits mehrere Vorhaben in der Altstadt umgesetzt und wohnt auch selbst dort.

Das Bürgerbüro Stadtentwicklung (BBS) hat Ende dieser Woche zum Spaziergang eingeladen. Es geht um die Frage: Unter welchen Bedingungen können mehr Wohnungen in der Altstadt entstehen – und welche besonderen Herausforderungen sind dabei zu meistern?

Der Hinterhof mit den Garagen wäre aus Sicht von Schwarz ein guter Ort für Wohnraum. Offizielle Planungen für das Areal gibt es noch nicht. Der Experte findet aber, es sei Zeit, dieses Gebiet „anders zu bespielen“. Schwarz sieht allerdings auch Probleme: Die Flächen seien im Besitz mehrerer Eigentümer. Zudem müsse sichergestellt werden, dass das Theater weiterhin von Lastwagen angefahren werden könne, die etwa die Bühnenaufbauten transportieren.

Unter welchen Bedingungen können mehr Wohnungen in der Altstadt entstehen? Projektentwickler Torsten Schwarz erkundet mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Umgebung. Quelle: Ilona Hottmann

Stadt ließ nach dem Krieg bewusst Lücken in der Bebauung

Dass es solche Lücken in der Bebauung noch gibt, hat laut Andreas Zunft, Stadtplaner in der Bauverwaltung, jedoch Gründe. Zum einen sei dies eine Lehre aus den schweren Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg gewesen. Besonders viele Opfer habe es dort gegeben, wo Häuser dicht beieinanderstanden und Brände durch die Gassen fegten. Beim Wiederaufbau seien die Planer davon ausgegangen, „dass es alle 20 Jahre einen Krieg geben wird“, erklärt Zunft. Zudem habe die Erfahrung gezeigt, dass sich in engen Vierteln Krankheiten und Seuchen schneller verbreiteten. Auch deshalb habe man eine „Entdichtung der Stadt“ umgesetzt.

Rund 60 Interessierte waren dem Aufruf zur Altstadt-Erkundung des Bürgerbüros Stadtentwicklung (BBS) gefolgt. Quelle: Ilona Hottmann

Diese war auch ein Leitgedanke beim Bau des Kreuzkirchenviertels, wo in den 1950er Jahren – passend zur Baumesse Constructa – zwei- bis dreigeschossige Häuser umgeben von Gärten errichtet wurden. Projektentwickler Schwarz hat dort 2004 „gegen den Widerstand des Denkmalschutzes“ eine Häuserzeile umgebaut. Das äußere Erscheinungsbild musste bleiben. Drinnen krempelte er die Zuschnitte der Wohnungen gründlich um. Sie haben heute eine Größe zwischen 40 und 120 Quadratmetern. Die Durchschnittsmiete liege bei zehn Euro pro Quadratmeter, so Schwarz.

Ein Problem sei allerdings der Verkehr, der sich durch die enge Kreuzstraße quält. Die ist eigentlich eine reine Anwohnerstraße. Das Verkehrsschild juckt viele aber nicht. Schwarz hat eine Verkehrszählung organisiert. Von 370 Fahrzeugen, die die Straße durchfuhren, gehörten nur 120 den Anliegern. „Der Rest ist Parksuchverkehr“, berichtet der Projektentwickler. Ein generelles Problem der Innenstadt, findet er.

„Riesentrompete von Straße“: 75 Prozent Durchgangsverkehr in der Schmiedestraße

Auch in der Schmiedestraße liege der Durchgangsverkehr bei „75 Prozent“, schätzt Schwarz. Er plädiert für ein Umdenken zu dieser „Riesentrompete von Straße“, und schlägt vor, den „nicht notwendigen Verkehr herauszunehmen“ – zum Beispiel durch eine Sperrung im Bereich der Marktkirche. Die Fläche rund um Hannovers wichtigstes Gotteshaus könnte aufgewertet werden. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) wollte das eigentlich längst angehen. Nun will die Stadt jedoch erst einmal die Ergebnisse des noch laufenden Innenstadtdialogs abwarten.

Architektin Karin Kellner kritisiert beim Rundgang, dass Deutschland „ein total von der Autowirtschaft geprägtes Land“ sei. Bei allen Projekten werde „immer zwangsläufig auch über das Auto“ geredet. Sie fordert einen „Neustart“ und eine „Stadt der kurzen Wege“. Geplant würde oft jedoch nach veralteten Konzepten, und das „wider besseren Wissens“, schimpft sie – und erntet Applaus für ihren emotionalen Einwurf.

Architektin fordert, die Pläne für das Hohe Ufer endlich vollständig umzusetzen. Zur Umgestaltung gehörte mehr als nur die neue Uferkante, wo eine Flaniermeile mit Gastronomie und Wohnen entstanden ist. Quelle: Ilona Hottmann

Architektin fordert Rückbau des Leibnizufers

Zuvor hatte Kellner bereits bei einem Stopp am Hohen Ufer gefordert, dass endlich die Pläne für dieses Areal an der Leine vollständig umgesetzt werden. Denn dazu gehörte nicht nur die bereits umgesetzte Umgestaltung der Uferkante, wo eine Flaniermeile mit Gastronomie und Wohnen entstanden ist. Teil des Siegerentwurfs beim Wettbewerb „Hannover City 2020+“, an dem ihr Büro maßgeblich beteiligt war, war auch eine Reduzierung der Fahrspuren des Leibnizufers. Bei den Planungen sei sie davon ausgegangen, „dass der Cityring zurückgebaut wird“. Zu diesem Schritt konnte sich die Politik bisher jedoch nicht durchringen. Aus Sicht von Kellner ein Fehler.

Nie umgesetzt: Das geplante Gebäude (rechts) gegenüber des Historischen Museums. Dort war auch eine Furt über die Leine vorgesehen. Quelle: KSW

Die Architektin sieht in dem Bereich eine „große Chance, wenn wir über die Aufwertung der Innenstadt reden“. Der Entwurf ihres Büros sah eigentlich auf dem Flohmarkt-Parkplatz an der Leine ein Gebäude vor. Kellner stellt sich öffentliche, kulturelle Nutzungen im Erdgeschoss vor, darüber könnte genossenschaftliches Wohnen entstehen. Mit dem Projekt könne in Kombination mit einem Rückbau des Leibnizufers auch wieder eine Verbindung zwischen der Altstadt und der Calenberger Neustadt geschaffen werden, erklärt sie.

Stadtverwaltung: Am Köbelinger Markt soll es schon bald losgehen

Ein „City 2020+“-Projekt, das zuletzt ins Stocken geraten war, soll bald jedoch starten: Die Bebauung des Köbelinger Marktes. Laut Stadtplanerin Ulrike Roth „das letzte größere freie Grundstück der Stadt in der Innenstadt“. Das ehemalige Bürgeramt dort sollte längst abgerissen und durch Wohnungen sowie Geschäfte und Gastronomie im Erdgeschoss ersetzt werden. Das verzögerte sich jedoch, weil die Stadt die Räume doch noch für Mitarbeiter brauchte und zudem ein wichtiger EDV-Knoten wegen der Probleme mit der Rettungswache am Weidendamm noch nicht umziehen konnte. „Wir sind guter Dinge, dass es bald losgeht“, sagte Roth.

Zukunft unklar: Ehemaliges SFU-Gebäude an der Schmiedestraße. Quelle: Nancy Heusel

Wohnungen sähe die Stadt laut der Planerin auch gerne in dem Gebäude an der Schmiedestraße, in dem früher das Outdoor-Geschäft SFU untergebracht war. Den Eigentümer des Gebäudes habe man davon bisher aber nicht überzeugen können. Es sei „nicht entschieden, was dort hinkommt“, so die Mitarbeiterin der Bauverwaltung.

Von Christian Bohnenkamp