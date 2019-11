In der Nordstadt und auch in etlichen anderen Stadtteilen sorgen sich Menschen zunehmend, dass sie sich eines Tages die Miete nicht mehr leisten können. Aktivisten verfolgen jede Neubautätigkeit mit kritischen Augen, fordern Sozialwohnungen und Chancen für Genossenschaftsmodelle. Das ist richtig so, kann jedoch nicht überall weiterhelfen. Denn die steigende Nachfrage nach Wohnraum in einer wachsenden Stadt lässt sich damit allein nicht erfüllen. Dafür braucht es neben kommunalen Baugesellschaften auch kleine und größere private Investoren.

In den verdichteten innerstädtischen Quartieren kommen nicht mehr viele Flächen für Neubauten in Betracht. Damit auch kleine Baulücken und Brachen ausgenutzt werden, müssen Eigentümer sich engagieren, wie es nun am Engelbosteler Damm geschieht. Gleichzeitig ist es gut, wenn Politiker im Bezirksrat Nord jetzt nach Instrumenten fragen, um die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur in den Stadtteilen im Blick zu behalten. Wie wirksam Politik die Miethöhe begrenzen kann, ist unklar. Einen Versuch ist es jedoch wert.

Bärbel Hilbig