Wildnis mitten in der Stadt - Neuer Hörspaziergang: So wild geht es in Hannover-Linden zu

Eine Wildassel und der Industrielle Johann Hinrich Egestorff führen mit ihren Stimmen durch den neuen sogenannten „Asselquasselwildniswalk“ in Linden. Entstanden ist er im Rahmen des Projekts „Städte wagen Wildnis“.