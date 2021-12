Hannover

Ob frische Berliner für die Silvesternacht oder Brötchen fürs Neujahrsfrühstück – bei vielen dürfen die Backwaren zum Jahreswechsel nicht fehlen. Aufgrund der Feiertage haben die Bäcker jedoch anders geöffnet als sonst. Eine Übersicht.

Bäckerei Pieper

Alle Filialen haben Silvester von 6 bis 13 Uhr geöffnet und Neujahr geschlossen.

Pumpstraße 4

Berckhusenstraße 19

Berckhusenstraße 83

Edenstraße 34

Kirchröder Straße 107

Anderter Straße 128

Groß-Buchholzer Straße 22

Roderbruchmarkt 11

Läuferweg 25

Podbielskistraße 181

Bosselmann

Zum Jahreswechsel haben die Filialen von Bosselmann im Stadtgebiet von Hannover zu folgenden Zeiten geöffnet:

Hauptbahnhof Hannover: Silvester von 7 bis 16 Uhr, Neujahr von 7 bis 16 Uhr

Silvester von 7 bis 16 Uhr, Neujahr von 7 bis 16 Uhr Kurze-Kamp-Straße 16: Silvester von 6.30 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen

Silvester von 6.30 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen Ferdinand-Wallbrecht-Straße 1: Silvester von 7 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen

Silvester von 7 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen Tiergartenstraße 124: Silvester von 7 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen

Calenberger Backstube

Am 1. Januar bleiben alle Filialen geschlossen. Für den 31. Dezember gelten für Filialen in Hannover folgende Zeiten:

Stephansplatz 13: 7 bis 13 Uhr

7 bis 13 Uhr Göttinger Chaussee 121: 6 bis 13 Uhr

Bäckerei Backgeschwister

Die Filialen an der Brabeckstraße 9 und an der Rehbergstraße 5 haben Silvester von 7 bis 13 Uhr geöffnet und am 1. Januar geschlossen. Die Bäckerei an der Bahnhofstraße 2 öffnet am 31. Dezember eine Stunde länger, also von 7 bis 14 Uhr. Neujahr ist diese Filiale ebenfalls geschlossen.

Gehrdener Backhaus

Am 1. Januar bleiben die Geschäfte geschlossen. Für den 31. Dezember gelten folgende Öffnungszeiten:

Engelbosteler Damm 2: 6 bis 13 Uhr

6 bis 13 Uhr Lister Meile 63: 7 bis 14 Uhr

7 bis 14 Uhr Lutherstraße 26: 6.30 bis 13 Uhr

Der echte Gaues

Die Filiale Kirchröder Straße 77 hat Silvester von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag bleibt die Bäckerei geschlossen.

Göing Bäckereien

Die Filialen der Bäckerei Göing bleiben Neujahr geschlossen. Für Silvester gelten folgende Öffnungszeiten:

Abelmannstraße 1a: 6.30 bis 12 Uhr

6.30 bis 12 Uhr Anderter Straße 1–3: 7 bis 13 Uhr

7 bis 13 Uhr Bemeroder Rathausplatz 11: 6 bis 13 Uhr

6 bis 13 Uhr Bernwardstraße 15/Fiedeler Platz: 7 bis 13 Uhr

7 bis 13 Uhr Beneckeallee 32: 6 bis 12 Uhr

6 bis 12 Uhr Bischofsholer Damm 140: 6.30 bis 12 Uhr

6.30 bis 12 Uhr Bödekerstraße 32: 7 bis 14 Uhr

7 bis 14 Uhr Bödekerstraße 85: 6.30 bis 14 Uhr

6.30 bis 14 Uhr Ellernstraße 10: 7.30 bis 13 Uhr

7.30 bis 13 Uhr Engelbosteler Damm 66: 7 bis 13 Uhr

7 bis 13 Uhr Falkenstraße 2/Schwarzer Bär: 7 bis 12 Uhr

7 bis 12 Uhr Gretchenstraße 8: 7 bis 13 Uhr

7 bis 13 Uhr Großer Hillen 8: 7 bis 13 Uhr

7 bis 13 Uhr Hildesheimer Straße 91: 6.30 bis 13 Uhr

6.30 bis 13 Uhr Karmarschstraße 49/Markthalle : 7 bis 13 Uhr

: 7 bis 13 Uhr Königsworther Straße 3: 7 bis 12 Uhr

7 bis 12 Uhr Kurze Kamp Straße 1b: 6.30 bis 13 Uhr

6.30 bis 13 Uhr Liebrechtstraße 63: 6.30 bis 12 Uhr

6.30 bis 12 Uhr Limmerstraße 28: 8 bis 17 Uhr

8 bis 17 Uhr Limmerstraße 95: 6.30 bis 12 Uhr

6.30 bis 12 Uhr Marienstraße 92: 7 bis 12 Uhr

7 bis 12 Uhr Pettenkoferstraße 2b: 7 bis 13 Uhr

7 bis 13 Uhr Philipsbornstraße 23: 6.30 bis 12 Uhr

6.30 bis 12 Uhr Ricklinger Stadtweg 3–5: 7 bis 12 Uhr

7 bis 12 Uhr Sallstraße 77: 6 bis 13 Uhr

6 bis 13 Uhr Seelhorststraße 50: 7 bis 13 Uhr

7 bis 13 Uhr Wunstorfer Landstraße 57: 6 bis 13 Uhr

Bäckerei Langrehr

Die Filialen im Stadtgebiet von Hannover haben am 31. Dezember zu folgenden Zeiten geöffnet:

Mengendamm 3: 6 bis 14 Uhr

6 bis 14 Uhr Sutelstraße 6: 6.30 bis 14 Uhr

6.30 bis 14 Uhr Schlägerstraße 1: 6 bis 13 Uhr

6 bis 13 Uhr Limmerstraße 23: 7 bis 13 Uhr

7 bis 13 Uhr Am Lindener Marktplatz 5: 7 bis 12 Uhr

Am 1. und auch am 2. Januar bleiben alle Langrehr-Filialen in Hannover geschlossen.

Bäckerei Borchers

Am 1. Januar bleiben die Filialen geschlossen. Die Borchers-Filialen in Supermärkten richten sich nach den Öffnungszeiten der Märkte. Folgende Filialen haben Silvester von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet:

Hildesheimer Straße 44

Alte Döhrener Straße 28

Lister Meile 33

Buck’s Backparadies

Diese Filialen im Stadtgebiet von Hannover haben Silvester von 6 bis 13 Uhr geöffnet und bleiben Neujahr geschlossen:

Podbielskistraße 1

Podbielskistraße 146

Marienstraße 57

Limmerstraße 51

Fiederlerstraße 27

Heinrichstraße 18

Hildesheimer Straße 258

Hartmann’s Backstube

Die Filialen haben am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet. Am 1. Januar bleiben die Geschäfte von Hartmann’s Backstube geschlossen:

Hinter dem Dorfe 10–12

Schulenburger Landstraße 254

Der Handbäcker

Die Bäckerei an der Lutherstraße 69 öffnet am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr. Am 1. Januar bleibt der Laden geschlossen.

Bäckerei Heiser

Neujahr bleiben die Filialen geschlossen, Silvester haben sie von 6 bis 12 Uhr geöffnet:

Ahornstraße 5

Oheriedentrift 32

Riethorst 1

Spannhagengartenstraße 6

Hannoversche Straße 7

Bäckerei Künne

Die Filialen sind Silvester von 6 bis 13 Uhr geöffnet und bleiben Neujahr geschlossen:

Clausthaler Weg 2

Lindener Marktplatz 9

Hauptstraße 47

Fiedelerstraße 19

Podbielskistraße 107

Sahlkamp 102

Königstraße 54

Bäckerei Raute

Die Filialen öffnen Silvester zu folgenden Zeiten:

Stöckener Straße 113: 5 bis 12.30 Uhr

5 bis 12.30 Uhr Herrenhäuser Straße 76a: 6.30 bis 13 Uhr

6.30 bis 13 Uhr Moosbergstraße 1a: 6.30 bis 13 Uhr

6.30 bis 13 Uhr Haltenhoffstraße 243: 6 bis 12.30 Uhr

6 bis 12.30 Uhr Alte Stöckener Straße 95–97: 7 bis 14 Uhr

7 bis 14 Uhr Tresckowstraße 43: 6 bis 12.30 Uhr

Am 1. Januar und auch am Sonntag, 2. Januar, bleiben die Raute-Filialen geschlossen.

Café Engelke

Am 1. Januar sind alle Engelke-Filialen geschlossen. Am 31. Dezember haben sie zu folgenden Zeiten geöffnet:

Isernhagener Straße 103–107: 6 bis 14 Uhr

6 bis 14 Uhr Pfarrstraße 39: 6 bis 13 Uhr

6 bis 13 Uhr Wülfeler Straße 78: 6 bis 14 Uhr

6 bis 14 Uhr Waldstraße 3: 6 bis 14 Uhr

Steinecke

Alle Filialen von Steinecke im Stadtgebiet von Hannover öffnen am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr. Am 1. Januar haben die Steinecke-Filialen geschlossen.

Back-Factory

Die Filialen von Back-Factory haben wie folgt geöffnet:

Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 13 (Kröpcke): Silvester von 5 bis 17 Uhr, Neujahr von 10 bis 17 Uhr

Silvester von 5 bis 17 Uhr, Neujahr von 10 bis 17 Uhr Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 78 (Hauptbahnhof/Raschplatz): Silvester von 4.30 bis 19 Uhr, Neujahr von 5 bis 23 Uhr

Silvester von 4.30 bis 19 Uhr, Neujahr von 5 bis 23 Uhr Schwarzer Bär 8: Silvester von 8 bis 14 Uhr, Neujahr von 8 bis 16 Uhr

Silvester von 8 bis 14 Uhr, Neujahr von 8 bis 16 Uhr Gretchenstraße 50: Silvester von 8 bis 16 Uhr, Neujahr von 8 bis 18 Uhr

Silvester von 8 bis 16 Uhr, Neujahr von 8 bis 18 Uhr Georgstraße 19: Silvester von 8 bis 15 Uhr, Neujahr geschlossen

Alle Angaben ohne Gewähr. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Thea Schmidt