Um die langen Bearbeitungszeiten bei Bauanträgen in Hannover hat es in den vergangenen Jahren viel Streit gegeben, auch wegen der schleppenden Digitalisierung im Rathaus ging es lange Zeit nicht voran. Zum Ende seiner Amtszeit schiebt Baudezernent Uwe Bodemann jetzt noch einmal einen Kraftakt an. Alle etwa 100.000 Akten mit Details zu hannoverschen Gebäuden sollen gescannt werden und dann digital auf Abruf bereitstehen. Und ab Spätherbst soll eine neue Software den digitalen Bauantrag möglich machen, zumindest schon einmal für Wohngebäude.

Hannovers Bauamt lässt alle Akten scannen

Die Dimensionen klingen gewaltig. Für jedes Bauwerk in Hannover hat die Verwaltung eine Papiermappe, die außer den Baugenehmigungen auch Angaben und Nutzungen und oft die seitenlange Statik und Pläne im DIN-A-0-Format und größer enthält. Die Akten sind aus Platzgründen auf vier Lagerstandorte verteilt. Wenn Bauherren und Architekten sie wegen geplanter Umbauten anfordern, wenn die Baupolizei einen Missstand prüft oder Mitarbeiter der Verwaltung sie für eine Baugenehmigung einsehen wollen, vergehen regelmäßig mehrere Wochen, bis die Akte überhaupt mal einsehbar ist.

Soll die Digitalisierung voranbringen: Simon Biederbeck, der neue Leiter der hannoverschen Bauordnung, mit Hannovers Stadtbaurat Uwe Bodemann. Quelle: Conrad von Meding

Das soll sich jetzt ändern. Zwar dauert das Scannen aller Akten bis zu zehn Jahre. Dank eines Kniffs sollen die Nutzer aber trotzdem von Beginn an schnellen Zugriff haben. Zu Anfang werden alle Akten mit einem Barcode versehen. Wird aber eine Akte gebraucht, bevor sie an der Reihe ist, dann scannt die Firma sie sofort, weil sie über den Barcode greifbar ist. „Scan on demand“ heißt das Verfahren. Das Vorgehen habe man sich von anderen Städten abgeschaut, sagt Bodemann: „Manchmal ist es gut, wenn man nicht immer der erste ist, weil man dann von den Erfahrungen der anderen profitiert.“ Die Originalakten werden später vernichtet, außer wenn sie etwa zu Baudenkmalen oder anderen herausragenden Gebäuden gehören.

Doppelspitze im Bauamt

Der Dezernent hat im Bauamt eine Doppelspitze eingerichtet. Astrid Linkersdörfer, die bisherige Leiterin der Bauordnung, unter deren Führung viele der Organisationsmängel entstanden waren und die bald in den Ruhestand geht, hat den 35-jährigen Juristen Simon Biederbeck zur Seite gestellt bekommen. Der treibt die Digitalisierung jetzt voran. Im August starte eine Testphase für den digitalen Bauantrag mit einem größeren hannoverschen Architekturbüro, sagt Biederbeck. Die neue Software soll so gestaltet sein, dass das Einreichen des Bauantrags nur möglich sei, wenn alle Unterlagen zusammen sind. Werden dann während der Prüfung doch noch weitere Unterlagen benötigt, wolle man sie innerhalb weniger Wochen nachfordern, verspricht Biderbeck. Architekten hatten immer wieder beklagt, dass starke Verzögerungen durch das späte Nachfordern von Dokumenten entstünden.

„Bearbeitungszeiten deutlich verbessert“: Die hannoversche Bauverwaltung. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

2018 hatte die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen in Hannover drei Monate betragen – das muss nach Gesetz eigentlich die Höchstdauer für die Bearbeitung sein, nicht der Durchschnitt. Bodemann sagt, die Zeiten hätten sich „deutlich verbessert“, zudem schaffe man jetzt das Abarbeiten des Antragsstaus. Unter anderem waren neun Personalstellen genehmigt worden, die interne Organisation ist mit zwei Sonderbereichen gestrafft worden.

Bauausschuss vertagt Entscheidung

Im Bauausschuss des Rates wurde ein Beschluss über das 2,8 Millionen Euro teure Scanprojekt am Mittwoch auf Antrag der CDU vertagt. „Ich freue mich, dass es jetzt endlich vorangeht, aber wir haben noch Beratungsbedarf“, sagte CDU-Baupolitiker Felix Semper. Bodemann sagte nach der Sitzung, er sei „verwundert“ über diese Verzögerung.

Von Conrad von Meding