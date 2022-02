Hannovers Bauverwaltung: Genehmigungen dauern immer länger

Hannover

2018 war Hannovers Bauverwaltung in die Kritik geraten, weil Bauherren über massive Verzögerungen klagten. Ein internes Gutachten prangerte erhebliche Organisationsmängel an. Die Stadt gelobte Besserung, versprach die zügigere Bearbeitung von Bauanträgen. Tatsächlich ging der Trend zuletzt jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Wie Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) jetzt auf Nachfrage der CDU berichtete, dauerte es in fast sämtlichen Bereichen durchschnittlich mehr als 100 Tage, bis die Verwaltung einen Bauantrag genehmigte. 2018 lag der Durchschnittswert noch bei 92,8 Tagen.

Besonders lange mussten Bauherren im Westen Hannovers auf ihre Genehmigungen warten. Dort lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit 2021 bei 140 Tagen. Bei größeren Wohnprojekten mit mindestens zwei Wohnungen lag die Bearbeitungszeit bei durchschnittlich 111 Tagen. Bei größeren Sonderprojekten wie Schulen, Kliniken oder Gewerbebauten dauerte es 110 Tage bis zur Genehmigung.

Hannovers neuer Stadtbaurat Thomas Vielhaber. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

CDU: Investoren haben irgendwann die Nase von Hannover voll

„Der von Oberbürgermeister Onay versprochene Aufbruch ist im Bauamt offenbar noch nicht angekommen“, kritisiert Patrick Hoare, der baupolitische Sprecher der CDU. Es sei „erschreckend, dass die Bearbeitungszeit seit 2018 noch weiter zugenommen hat“. Hoare befürchtet, dass „Investoren irgendwann von Hannover die Nase voll haben und dorthin gehen, wo man schneller und einfacher bauen kann“.

Die Stadt begründet die gestiegenen Bearbeitungszeiten unter anderem mit unbesetzten Stellen in der Bauordnung. Deren Neubesetzung sei „aufgrund des akuten Fachkräftemangels schwierig“. Eigentlich sind für die Bearbeitung von Bauanträgen 36 Mitarbeiter vorgesehen. Davon seien jedoch drei Stellen gar nicht besetzt. Zwei weitere Stellen seien aktuell aufgrund von Krankheit und Elternzeit vakant. Um solche Ausfälle zu kompensieren, sind eigentlich zwei Springerstellen geschaffen worden. Doch auch für diese hat die Stadt noch keine Mitarbeiter gefunden.

Wohnungsbau: 2021 dreimal so viele Anträge wie 2015 genehmigt

Als weiteren Grund für die gestiegene Bearbeitungszeit führt die Stadt die deutlich gestiegene Zahl von Bauanträgen vor allem im Wohnungsbau an. Lag die Zahl der erteilten Genehmigungen im Jahr 2015 noch bei rund 1000, stieg diese bis 2021 auf circa 3000 an. Zudem hätten „auch die diversen, coronabedingten Umstellungen und Anpassungen des Dienstbetriebes zu einer Steigerung der Arbeitsintensität in der Bauordnung geführt“, teilt die Stadt mit.

Bei CDU-Mann Hoare stößt das jedoch auf Unverständnis. „Die Corona-Pandemie kann nicht als Erklärung für alles herhalten. In der Bauverwaltung müsste es dadurch zum Beispiel weniger Publikumsverkehr gegeben haben“, sagt er. Hoare fordert die Stadt auf, ihre „Prozesse zu optimieren“ und „an einigen Stellschrauben zu drehen“, um die Bearbeitungszeit der Bauanträge zu reduzieren.

Architekten sehen Fortschritte bei der Stadt

Rückendeckung bekommt die Stadt jedoch aus der Architektenschaft. Vor zwei bis drei Jahren habe es bei der Genehmigung von Bauanträgen „deutlich größere Probleme“ gegeben, berichtet Robert Marlow, Präsident der Architektenkammer Niedersachsen. Wenn Bauanträge in rund drei Monaten bearbeitet würden, sei das in Ordnung. Allerdings erhofft er sich Beschleunigungen durch die geplante Einführung der digitalen Bauakte, an der Architekten und Mitarbeiter der Bauverwaltung parallel arbeiten könnten, ohne dass permanent Unterlagen hin und her geschickt werden müssten.

Auch Dilek Ruf, die Vorsitzende des Bundes Deutscher Architekten (BDA) in Hannover, sieht die Stadt auf einem guten Weg. „Die Kommunikation mit der Bauverwaltung hat sich deutlich verbessert“, sagt sie. Allerdings brauche es „auch etwas Zeit, solche Missstände abzubauen“. Sie habe jedoch „das Gefühl, dass sich etwas bewegt“, so Ruf.

Von Christian Bohnenkamp