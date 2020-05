Hannover

Es ist eine kurze und nicht besonders spektakuläre Geschichte, die die Behelfsklinik auf dem Messegelände bislang aufzuweisen hat: In Rekordtempo hat die Regionsverwaltung Menschen und Material rekrutiert, um so etwas wie eine Pflegestation in der hangargroßen Halle aufzubauen. Dann folgten einige Tests und Nachjustierungen, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Und das war es, der Ernstfall kam nicht. Bisher. Jetzt geht das Laatzener Lazarett in den Dornröschenschlaf, mit geringer Wahrscheinlichkeit, dass es jemals gebraucht wird. Hätte man sich das nicht sparen können?

Es ist eine Frage, die sich immer mehr Menschen nicht mehr nur in Bezug auf die Behelfsklinik, sondern auf die Corona-Restriktionen insgesamt stellen: War es das alles wert? Die Restriktionen, die Kontaktverbote, der wirtschaftliche Stillstand, die Kurzarbeit, die Jobverluste? Oder sind wir kilometerweit über das Ziel hinausgeschossen? Und ist die mit viel Engagement improvisierte Klinik damit ein Symbol einer Pandemie, bei der vor allem die Hysterie ansteckend war? Oder war es genau dieser drastische Aktionismus, der dafür gesorgt hat, dass wir jetzt den Luxus haben uns zu fragen, ob das alles überhaupt nötig war?

Kaum Informationen für Entscheidungen

Dass diese Diskussion alles andere als sachlich und ruhig geführt wird, dürfte damit zu tun haben, dass die Coronakrise und die Gegenmaßnahmen keinen Bereich des Lebens unberührt gelassen haben. Für jeden von uns war diese Krise an irgendeinem Punkt eine Bedrohung oder zumindest eine Zumutung. Diese Erfahrung prägt stark die Sicht auf die Dinge: Haben wir Angehörige, die von dem Virus bedroht sind, werden wir anders über die Restriktionen denken als wenn wir vor allem unter den wirtschaftlichen Auswirkungen leiden.

Die Klinik könnte in diesem Sinne tatsächlich zu einem Symbol werden, wie wir nicht nur mit der Krise selber umgehen, sondern auch, wie wir über sie urteilen. Es gibt einen Punkt, in dem sich Kritiker wie Befürworter der Pandemie erstaunlich einig sind: Wir haben zuwenig Informationen über das Virus, seine tatsächliche Verbreitung und die mögliche Zahl der unbemerkt gebliebenen Fälle. Das Resultat ist, dass wir bei allen Entscheidungen zu jedem Zeitpunkt immer auf kurze Sicht gesegelt sind – und noch immer so weitersegeln.

Haben und nicht brauchen? Oder brauchen und nicht haben?

Je mehr Zeit verstreicht, desto deutlicher wird werden, welche Entscheidungen richtig waren und welche falsch. Man sollte dabei nicht davon ausgehen, dass alles optimal gelaufen ist, sondern dass es vielleicht vernünftiger, billiger oder effektiver gewesen wäre, in dem einen oder anderen Fall anders zu entscheiden. Aber dieses Urteil zum Ende der Krise zu fällen ist leicht, da man bekanntlich hinterher immer klüger ist. Die Entscheidung etwa zum Aufbau der Behelfsklinik musste aber zum Anfang getroffen werden, auf Basis lückenhafter Informationen und ohne Gewissheit, wie die Dinge sich entwickeln werden.

In dieser Situation konnte der Krisenstab der Region Hannover eigentlich nur zwischen zwei Risiken entscheiden: Entweder die Klinik nach einigen Wochen Aufbauzeit haben, sie aber nicht brauchen. Oder sie nach einigen Wochen dringend zu brauchen, aber dann nicht zu haben. In der Wahl dieser beiden Risiken haben die Verantwortlichen die richtige Entscheidung getroffen – selbst wenn sich herausstellen sollte, dass sie damit letztlich über das Ziel hinausgeschossen sind. Denn man kann ihre Entscheidung nur bewerten in dem Licht der Informationen, die sie zu diesem Zeitpunkt hatten. Und dabei wird es wohl noch eine Weile bleiben.

Von Heiko Randermann