Hannovers Behörden schicken mehr Mitarbeiter ins Homeoffice - doch es hapert noch mit der Technik

Hannover

Weg von den Kollegen, rein ins Homeoffice – das Verlegen der Arbeit in die heimische Wohnung gilt Politikern als entscheidendes Mittel, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Aber gehen die Behörden mit gutem Beispiel voran? Schöpfen die Verwaltungen alle Möglichkeiten aus, damit ihre Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten können? In Stadt und Region arbeiten jetzt deutlich mehr Beschäftigte zu Hause als vor der Pandemie, so viel ist klar. Es könnten aber noch mehr sein, wenn es nicht technische Probleme gäbe.

4000 Mitarbeiter bei der Stadt im Homeoffice

In der Stadtverwaltung Hannover sind es aktuell 4000 Mitarbeiter, die ihr Büro zu Hause aufgeschlagen haben. Das ist nach Angaben der Stadt die Hälfte aller Beschäftigten mit Computer-Arbeitsplatz. Insgesamt sind bei der Stadt rund 11.500 Mitarbeiter beschäftigt. Nicht alle sind mit Büroarbeit betraut, die sie auch an einen anderen Ort verrichten könnten. Dazu zählen Gärtner im Grünflächenamt, Erzieher in den Kitas, Sozialarbeiter, Feuerwehrleute und Arbeiter bei der Stadtentwässerung. Auch in den Ämtern mit Kundenverkehr, etwa den Bürgerämtern, müssen zumindest einige Stadtbeschäftigte präsent sein.

„Es mangelt an geeigneten Laptops“

Der Wunsch, ins Homeoffice zu gehen, ist bei vielen Stadtmitarbeitern groß. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Stadt aus dem vergangenen Sommer. 94 Prozent der Befragten befürworten einen Ausbau der Homeoffice-Möglichkeiten der Stadt. Etwa ein Viertel von ihnen gibt an, dass dafür die technischen Voraussetzungen verbessert werden müssten. Das bestätigt auch eine Stadtmitarbeiterin, die anonym bleiben will: „In vielen Abteilungen mangelt es an geeigneten Laptops. Privatrechner aber dürfen wir nicht benutzen, weil man von denen nicht auf die gesamten städtischen Daten zugreifen darf.“ Es würden gerne mehr Kollegen von zu Hause aus arbeiten, in manchen Abteilungen sei aber nur einer von sechs oder acht Kollegen im Homeoffice.

Dass die Stadt in Sachen IT-Ausrüstung noch Luft nach oben hat, bestätigt die Mitarbeiter-Erhebung. Mehr als ein Viertel der Befragten klagt über technische Mängel sowohl im Homeoffice-Bereich als auch am originären Arbeitsplatz. Die häufigsten technischen Störungen liegen nach Angaben der Mitarbeiter im Netzwerk-Bereich.

Freie Arbeitsplätze in Büros

Offiziell gibt sich die Stadtverwaltung zufrieden. „Wir haben eine vergleichsweise hohe Homeoffice-Quote“, sagt Lars Baumann (Grüne), Dezernent für Digitalisierung und Personal auf Nachfrage der HAZ. Wo die Arbeit zu Hause aus betrieblichen oder datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich sei, würden die Abstands- und Hygieneregeln beachtet. Dazu gehöre auch, versetzte Arbeitszeiten zu nutzen und auf freie Arbeitsplätze in Büros zu wechseln, deren Mitarbeitende im Homeoffice sind. „Wir erleben gerade, dass die Digitalisierung der Verwaltung große Fortschritte macht“, sagt Baumann. Eine Herausforderung sei es für die Stadt, die „digitale Infrastruktur“ weiter auszubauen.

Personalrat: Auch auf die Probleme bei der Arbeit zu Hause schauen

Der städtische Personalrat sieht die Verwaltung „auf einem guten Weg“, wie der stellvertretende Vorsitzende Thomas Schremmer sagt. Er gibt aber zu Bedenken: „Je länger der Lockdown dauert, desto genauer müssen wir hinschauen, welche Probleme bei der Arbeit zu Hause entstehen.“ Für manche Kolleginnen und Kollegen mit kleinen Kindern sei die Arbeit zu Hause nicht leicht. „Wir brauchen eine Evaluation“, sagt er.

Die Regionsverwaltung verkündet, dass 70 Prozent ihrer Mitarbeiter jetzt technisch so ausgestattet seien, dass sie zu Hause arbeiten können. „Aktuell nutzen etwa 60 Prozent diese Möglichkeit, im Frühjahr waren es rund 50 Prozent“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Nicht alle Tätigkeiten könnten in die eigene Wohnungen verlegt werden, etwa bei Hausmeistern und Sozialpädagogen. „Es gibt keine Verpflichtung, von zu Hause zu arbeiten. Eine solche Anweisung wäre rechtlich problematisch“, sagt die Regionssprecherin. Die meisten Beschäftigten arbeiteten hybrid, das heißt sie seien wenige Tage in der Woche im Büro, ansonsten zu Hause. „Büros mit Mehrfachbelegung können dadurch einzeln besetzt werden“, sagt Kreutz.

Von Andreas Schinkel