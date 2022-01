Hier direkt zu Ihrem Bezirk springen:

Bothfeld-Vahrenheide

Bezirksbürgermeister Wjahat Ahemd Waraich (SPD): „Mit der kürzlichen Eröffnung des ersten Hochbahnsteiges in Bothfeld an der Kurzen-Kamp-Straße haben wir ein nun ein vor fast zwei Jahrzehnten angestoßenes Projekt abschließen können.“ Quelle: Dröse

Wjahat Waraich (SPD): Die Corona-Pandemie belastet unseren Stadtbezirk enorm. Als Bezirksbürgermeister sehe ich meine Verantwortung auch darin, dass die Folgen der Corona-Pandemie aufgefangen werden und wir als Politik Konzepte entwickeln, damit die notwendigen Hygiene- und Verhaltensmaßregeln nicht zur Isolation von Menschen und Menschengruppen führen.

Außerdem mache ich mir Sorgen über die in meinen Augen zu geringe Impfbereitschaft, vor allem in den beiden Stadtteilen Sahlkamp und Vahrenheide. Ich schätze aus eigenen Erhebungen als Arzt die Impfquote auf 50-60 Prozent, was unterdurchschnittlich und zu wenig ist. Wir benötigen gerade in diesen Stadtteilen eine viel gezieltere und spezifische Aufklärung, da die meisten Ungeimpften hier verängstigt und verunsichert, aber keine Corona-Leugner sind.

Die räumliche Situation unserer Schulen, insbesondere Grundschulen ist verheerend. Ein so entwickeltes Land darf nicht eine oder mehrere Generationen von Kindern in Containern aufwachsen lassen. Ich wünsche mir daher, dass wir auch Massivbauten bekommen, damit wir genügend Fach- und Differenzierungsräume zur Verfügung haben.

Mit der kürzlichen Eröffnung des ersten Hochbahnsteiges in Bothfeld an der Kurzen-Kamp-Straße haben wir ein nun ein vor fast zwei Jahrzehnten angestoßenes Projekt abschließen können. Nunmehr müssen die weiteren Hochbahnsteige der Linie 9 schnellstmöglich fertiggestellt werden. Mit dem Neubaugebiet Gartenstadt Hannover-Nord haben wir eins der größten Neubaugebiete in unserem Stadtbezirk. Ich wünsche mir, dass wir alsbald den Bebauungsplan und den städtebaulichen Vertrag erstellen und mit der Vermarktung beginnen können. Der Wohnraum wird im Stadtbezirk dringend benötigt.

Herrenhausen-Stöcken

Bezirksbürgermeister Lukas Mönkeberg (SPD): „Es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass eine Sanierung oder ein Neubau des Stöckener Bads zeitnah beschlossen wird.“ Quelle: Franson

Lukas Mönkeberg (SPD): Auf unseren Stadtbezirk kommen im nächsten Jahr viele bauliche Maßnahmen zu. Wir müssen die Erneuerung des Fuhrenkamps begleiten. Hier wünsche ich mir einen schnellen und planmäßigen Bauverlauf. Außerdem wünsche ich mir, dass auch der zweite Teil des Fuhrenkamps jenseits der Bahnbrücke in Angriff genommen wird.

Die Aufnahme der Gretelriede in den Sanierungshaushalt der Stadt wäre außerdem wünschenswert. Ein zügiger Baubeginn an der Fuhsestraße Ost gehört ebenfalls zu meinen Wünschen fürs nächste Jahr. Neben den Baumaßnahmen ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass eine Sanierung oder ein Neubau des Stöckener Bads zeitnah beschlossen wird und dass dieses im nächsten Jahr nicht wieder für vier Monate geschlossen wird, sondern wenigstens für Schulen und Vereine offen bleibt.

Zu guter Letzt Wünsche ich mir, dass unsere Vereine und Institutionen viele Mittelanträge an uns stellen, und wir im Bezirksrat ihre tolle Arbeit angemessen unterstützen können.

Mitte

Jannik Schnare, Bezirksbürgermeister Mitte: „Statt Wanderurlaub mit Alpenüberquerung gingen wir in der Eilenriede spazieren.“ Quelle: HAZ/Picasa

Jannik Schnare (Grüne): Durch die Pandemie hat sich unser aller Bewegungsradius (zumindest phasenweise) stark verkleinert. Anstatt Shoppen in New York war es shoppen auf der Lister Meile, und statt Wanderurlaub mit Alpenüberquerung gingen wir in der Eilenriede spazieren.

Das Leben spielte sich vor dem eigenen Haus ab, für mich persönlich ein guter Aspekt dieser Zeit. Denn unser Stadtteil ist der Ort, den wir selbst gestalten und prägen. So, wie unsere Wohnung gemütlich wird, wenn wir sie uns einrichten, wird unsere Nachbarschaft unser Zuhause, wenn wir sie mit Leben füllen.

Gehen Sie doch mal wieder mit Freunden in das kleine Restaurant an der Ecke, oder besuchen Sie eines der vielen sozialen Projekte in unserer Stadt, wo Sie durch Ihren Einsatz Menschen in der Nachbarschaft Freude bereiten.

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen eine schöne Nachbarschaft.

Nord

Florian Beyer (Grüne), Bezirksbürgermeister Nord: „Sprechen wir über bezahlbaren Wohnraum“: Hier der Abriss des Bumke-Geländes am Engelbosteler Damm. Quelle: Behrens/Meise

Florian Beyer (Grüne): Den Bürgerinnen und Bürgern unseres Stadtbezirks wünsche ich für das Jahr 2022, dass sie einen großen Teil ihrer ganz persönlichen Pläne in die Tat umsetzen können und sich auch mal der eine oder andere Wunsch erfüllt.

Anders als erhofft liegt ein weiteres Jahr der Pandemie hinter uns. Ein Jahr mit vielen Einschränkungen und Veränderungen. Nicht jeder Wunsch ist in Erfüllung gegangen, nicht jedes Projekt wurde umgesetzt, und vielleicht sind auch wirtschaftliche Entwicklungen hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben.

Blicken wir mutig in die Zukunft und packen wir gemeinsam die Themen an, die unseren Stadtbezirk bewegen. Sprechen wir über bezahlbaren Wohnraum, die Nutzung unserer öffentlichen Plätze, die Umsetzung der Verkehrswende vor Ort, nachhaltigen Klimaschutz und die Unterstützung all derjenigen, die Hilfe benötigen. Finden wir Lösungen und schaffen wir gemeinsam ein Klima der Zukunft!

Vahrenwald-List

Thorsten Baumert (Grüne) Bezirksbürgermeister Vahrenwald-List: „Es hat sich viel getan – zum Beispiel die Eröffnung des neuen Abenteuerspielplatzes Orinoco am Pastor-Jaeckel-Weg.“ Quelle: Kutter

Thorsten Baumert (Grüne): 2021 hat sich in unserem Stadtbezirk viel getan: zum Beispiel der Umbau der Edenstraße zu einer echten Fahrradstraße, die Gründung eines essbaren Gemeinschaftsgartens in der Goebelstraße/Ecke Röntgenstraße oder die Eröffnung des neuen Abenteuerspielplatzes Orinoco am Pastor-Jaeckel-Weg.

Leider konnten wir diese und andere Projekte coronabedingt nicht feierlich eröffnen. Ich wünsche mir, dass wir dies 2022 nachholen können. Ebenso die Einweihung des neugestalteten Moltkeplatzes, bei dessen Umbau die Einwohnerinnen und Einwohner ein bedeutendes Wort mitgeredet haben. Denn nur zusammen machen wir Vahrenwald-List noch lebenswerter.

Dazu gehört eine Mobilitätstruktur, die allen Menschen gerecht wird, sowie viele wohnungsnahe Grün- und Freiflächen. Deshalb wünsche ich mir, dass der Radschnellweg nach Langenhagen sowie die Gestaltung des Fußwegs der Jakobistraße zwischen der Isernhagener Straße und Kollenrodtstraße zu einem Spiel- und Begegnungsort zügig realisiert werden.

Wichtig ist mir zudem, dass wir im Stadtbezirk zusammenhalten. In diesem Sinne wünsche ich allen, auch im Namen des Bezirksrats, ein gesundes und friedvolles Jahr 2022.

Döhren-Wülfel

Antje Keller (SPD): „Da freut mich die vom Bezirksrat erreichte Wiedereröffnung des Döhrener Bürgeramtes besonders.“ Quelle: Zgoll

Antje Kellner (SPD): In Zeiten wie diesen suchen die Menschen wohnortnahe Angebote. Da freut mich die vom Bezirksrat erreichte Wiedereröffnung des Döhrener Bürgeramtes besonders. Ein neuer Quartierstreff dient in Döhren als Treffpunkt für alle Generationen. Ständig wechselnde Corona-Regeln brauchen vor Inkraftsetzung größeren Vorlauf, bessere Kommunikation und die nötige In­frastruktur mit Impfmöglichkeiten und Testzentren im Stadtbezirk.

Genehmigte Projekte für bezahlbaren Wohnraum sollten zügig umgesetzt werden. Dem innovativen Beteiligungsverfahren für das geplante Döhrener Stadtteilzentrum folgt hoffentlich bald die Umsetzung. Erreichbar scheint nun eine bis zum Abitur führende Regelschule für den Stadtbezirk. Gern eine IGS. Immer noch fehlt das neue Feuerwehrhaus. Für unverzichtbar halte ich die Beteiligung von Anwohnern vor Planung und Umsetzung aller größeren Bau- und Straßenbauprojekte.

Kirchrode-Bemerode-Wülferode

Bezirksbürgermeister Bernd Rödel, SPD: „Speziell für den Stadtbezirk wünsche ich mir, dass die Bebauung des südlichen Kronsbergs zügig vorangeht.“ Quelle: Wallmüller

Bernd Rödel (SPD): Dass wir alle uns mit Kraft, Mut und Hartnäckigkeit in den Bereichen einsetzen, in denen wir Kompetenz und Verantwortung besitzen, zum Wohle der Gemeinschaft – das wünsche ich mir. Und dass wir alle uns jeden Tag der Verantwortung für die Demokratie und das friedlichen Zusammenleben in unserer Gesellschaft bewusst sind und dafür eintreten. Ein Wunsch darf in diesem Jahr natürlich nicht fehlen und das ist der Wunsch nach Gesundheit für uns alle.

Speziell für den Stadtbezirk wünsche ich mir, dass die Bebauung des südlichen Kronsbergs zügig vorangeht. Der wachsende Stadtbezirk wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein, die ganz intensiv von der Politik vor Ort begleitet wird. Ebenfalls ganz oben auf der Liste steht der Wunsch, dass die Straßenbauarbeiten vor allem in Kirchrode ein Ende finden und dass wir einen klugen Kompromiss bei der Planung für die neue Veloroute 6 finden.

Ein weiterer Punkt, der wie im vergangenen Jahr auf meiner Liste steht, ist der zügige Ausbau des TSV Bemerode inklusive der Sportanlage für die Schützengesellschaft Bemerode. Daher wünsche ich mir nicht nur, sondern fordere ich eine schnelle Planungssicherheit für die Zukunft des TSV Bemerode sowie der SG Bemerode – und zwar mit einem verlässlichen Zeitplan und keine weitere Verzögerung! Gleiches gilt auch für den Bau der neuen Schulen am Sandberge und am Kronsberg.

Ein weiterer großer Wunsch betrifft die Gelder für die Jugendarbeit und Sozialprojekte im Stadtbezirk. Ich hoffe, dass trotzt der schwierigen Haushaltslage Kürzungen in dem Bereich vermieden werden können.

Möge das neue Jahr ein besseres werden als 2021.

Südstadt-Bult

Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese (Grüne): „Eine gelungene Planung für die Umgestaltung der Geibelstraße ist für 2022 erstrebenswert.“ Quelle: Elsner/Klein

Ekkehard Meese (Grüne): Für das neue Jahr wünsche ich den Bürgerinnen und Bürgern in Südstadt und Bult vorrangig Gesundheit. Corona gefährdet uns alle, durch eine Impfung schützen Sie sich und andere. Deshalb bitte ich Sie: Nutzen sie die Angebote. Mein großer Dank gilt in diesem Zusammenhang den Beschäftigten in Krankenhäusern, in der Pflege und im Schul– sowie Kita-Bereich, den Ärztinnen, Ärzten und Praxisangestellten. Dank gebührt ebenso unseren Rettungskräften und der Polizei.

Für das neue Jahr 2022 hoffe ich mit allen Kulturschaffenden und großen und kleinen Sporttreibenden auf bessere Möglichkeiten für Aktivitäten und neue Orte.

Eine gelungene Planung für die Umgestaltung der Geibelstraße ist für 2022 ebenso erstrebenswert wie ein Ratsbeschluss zum guten Parkraummanagement für die Bewohnerinnen und Bewohner im Maschseeviertel. Die vielen schulischen Bauvorhaben und auch die Wohnungsbauprojekte mögen rasch realisiert werden.

Misburg-Anderten

Klaus Tegeder (SPD), Bezirksbürgermeister Misburg-Anderten: „Die Gollstraße hat als „Ausweichstraße für Schwerlastverkehr“ nun wirklich ausgedient.“ Quelle: HAZ

Klaus Tegeder (SPD): Zunächst wünsche ich mir sehr, dass endlich das Licht am Ende des Corona-Tunnels heller wird und 2022 das Jahr wird, in dem wir all unsere vertrauten Bürgerrechte und lieben Gewohnheiten wieder in Empfang nehmen dürfen.

Ich erwarte in 2022 viel Entwicklung im Stadtbezirk. Das Hallenbad wird Gestalt annehmen, ebenso wie die neue Kita an der Uferzeile. Ein neuer Einkaufsmarkt in Misburg wird die Geschäftstätigkeit aufnehmen und an der Anderter Straße entsteht ein Gewerbepark mit neuen Arbeitsplätzen.

Natürlich gibt es auch eine Reihe dringender Wünsche. Die Gollstraße hat als „Ausweichstraße für Schwerlastverkehr“ nun wirklich ausgedient und endlich eine Grundsanierung verdient. Gleichzeitig hat die Sperrung der Höverschen Straße gezeigt, wie notwendig die Planung und der Bau einer Umgehungsstraße sind. Hier geht mein Appell an alle Beteiligten, mit gutem Willen dieses seit vielen Jahren anstehende Projekt voranzutreiben.

Für die Schulen und Sportstätten im Stadtbezirk wünsche ich mir vor allem, dass bei allen wirklich guten Planungen für Neubau und Rekonstruktion nicht der aktuelle Zustand in vielen Bereichen übersehen und vertagt wird. Der Sanierungsstau muss dringend aufgelöst werden. Im Baugebiet Steinbruchsfeld Ost erhoffe ich mir etwas Kompromissbereitschaft auf allen Seiten für ein beispielgebendes neues Wohnviertel.

Buchholz-Kleefeld

Belgin Zaman (SPD), Bezirksbürgermeisterin Buchholz-Kleefeld: „Die Schnellwegbrücken über den Mittellandkanal und am Weidetor müssen schnell neu gebaut werden.“ Quelle: Wiechers/Hellerling

Belgin Zaman (SPD): An erster Stelle steht mein Wunsch, dass wir die Corona-Pandemie überwinden, damit vor allem Kinder und Jugendliche wieder unbeschwert durch das Leben gehen und ihre Freundinnen und Freunde treffen können. Und damit die Menschen das breite Angebot der vielfältigen Einrichtungen in unserem Stadtbezirk nutzen können, von den Jugendzentren über den Kulturtreff im Roderbruch oder das Kulturhaus in Kleefeld bis hin zu den Seniorenbegegnungsstätten und -heimen.

Die Planungen zum Neubau der Medizinischen Hochschule und dessen Verkehrsanbindung müssen vorangetrieben und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Die Schnellwegbrücken über den Mittellandkanal und am Weidetor müssen schnell neu gebaut werden. Und hoffentlich erleben wir in diesem Jahr auch den Bau des Radschnellweges nach Lehrte. Zudem wollen wir viel verstärkter Kinder und Jugendliche bei politischen Entscheidungen im Vorfeld mit beteiligen, beispielsweise bei den Überlegungen zu Aufenthaltsorten für Jugendliche sowohl im öffentlichen Raum als auch in Einrichtungen.

Damit wir uns wieder unbeschwerter begegnen können und auch unseren Stadtbezirk bald wieder mit unserem bunten, vielfältigen Leben erfüllen, appelliere ich an alle Menschen: Schützen Sie sich und somit auch andere. Lassen Sie sich impfen!

Ich wünsche allen einige wunderbare unbeschwerte Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr!

Ahlem-Badenstedt-Davenstedt

Rolf Schulz (SPD): „Ich wünsche mir, dass die Wohnungsbauprojekte voranschreiten und beginnen“: Hier eine Illustration des Neubaugebiets Benther Blick. Quelle: KPA/Visu-L

Rolf Schulz (SPD): Für das Jahr 2022 hatten wir uns sicher alle erhofft, dass mehr Normalität in unseren Alltag zurückkehrt. Mein vordringlichster Wunsch für das Jahr 2022 ist, dass es uns gelingt, so viel Normalität wie möglich wieder leben zu können.

Ich wünsche mir, dass die Wohnungsbauprojekte voranschreiten und beginnen: Benther Blick, die Renovierung der Gebäude am Geveker Kamp und die Bebauung des ehemaligen Baumarkts an der Carlo-von-Schmid-Allee. Im Bereich der Schulen und Kitas gibt es einen großen Aufholbedarf, den wir bei der Stadt anmahnen müssen. Stichworte sind hier: Kita Steinbreite, Ganztag an der GS Ahlem, OBS Heisterberg, IGS Badenstedt. Im Verkehrsbereich würde ich mich freuen, wenn die Straßenbahnprojekte der Üstra ohne weitere Verzögerungen umgesetzt werden.

Kraft und Zuversicht wünsche ich allen Geschäftsleuten und den Menschen, die sich in Vereinen, Verbänden und im Ehrenamt engagieren. Ich freue mich, wenn Sie mich zu weiteren Themen ansprechen.

Linden-Limmer

Rainer-Jörg Grube (Grüne): „Ich wünsche mir Kompromisse bei den Standorten der Hochbahnsteige der Limmerstraße.“ Quelle: Behrens

Rainer-Jörg Grube (Grüne): Ich wünsche dem Stadtbezirk einen kritischen Umgang mit den Investoren im Ihme-Zentrum, ein Verkehrskonzept für Limmer nebst der Bürgerbeteiligung für den zweiten Bauabschnitt der Wasserstadt. Außerdem Kompromisse bei den Standorten der Hochbahnsteige der Limmerstraße und dem Neubau des Fössebads, des Béi Chéz Heinz und des Treffpunkts Allerweg. Sowie eine engagierte Umsetzung des neuen Konzepts zum „Limmern“.

Natürlich wird auch eine Bürgerbeteiligung für die Zukunft des Westschnellwegs und der Neubau der Schwanenburgbrücke das neue Jahr bestimmen. Dafür brauchen wir aber alle viel Gesundheit und einen solidarischen Umgang mit kreativen Ideen für die Probleme des Bezirks – und damit auch mehr sozialen Frieden! Und nicht zuletzt brauchen wir mehr Mietwohnungen für Normalverdiener und Einkommensschwache, damit sie im Kiez bleiben können.

„Wird’s besser? Wird’s schlimmer?“, fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich.“ Sagt Erich Kästner. Energie statt Pandemie!

Ricklingen

Andreas Markurth (SPD): „Ein Wunsch wäre es, die Einschnitte in die Natur beim Bau des Südschnellweges so gering wie möglich zu halten.“ Quelle: Elsner

Andreas Markurth (SPD): Für das kommende Jahr wünsche ich den Menschen Geduld und Verständnis, um weiterhin mit der Pandemie umzugehen, um sie dann zu überwinden.

Nachdem es uns im vergangenem Jahr gelungen ist, das Bürgeramt auf Dauer in Ricklingen zu erhalten, wünsche ich mir dieses auch für andere notwendige Einrichtungen. Der Besuch bei seiner Bank oder Sparkasse, beim Arzt oder in den Einzelhandelsgeschäften vor Ort sollte weiterhin möglich sein. Ein weiterer Wunsch wäre es, die Einschnitte in die Natur beim Bau des Südschnellweges so gering wie möglich zu halten und bei den Baumaßnahmen frühzeitig die Bevölkerung mitzunehmen. Einen Dauerwunsch habe ich für unsere Schulen im Stadtbezirk. Hier müssen weiterhin die geplanten baulichen Maßnahmen schnell vorankommen und die Ausstattung verbessert werden. Dies sind wir unseren Kindern schuldig.

Abschließend wünsche ich den engagierten Menschen in den Vereinen und Verbänden, den Geschäftsleuten und allen anderen viel Kraft und Zuversicht, um das uns bevorstehende Jahr gut zu erleben. Unsere Gemeinschaft im Stadtbezirk Ricklingen bleibt auch im neuen Jahr 2022 für uns alle wichtig.

Von Rüdiger Meise