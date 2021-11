Kirchrode

In einer Kampfabstimmung mit CDU-Kandidatin Petra Stittgen um den Posten des Bezirksbürgermeisters im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode hat sich Bernd Rödel (SPD) am Mittwochabend knapp mit zehn zu acht Stimmen durchgesetzt. Der 61 Jahre alte Kommunalpolitiker konnte dabei auf die Stimmen der Grünen und des Einzelvertreters der Linken zählen – die zwei Fraktionen und der Einzelvertreter haben bei der konstituierenden Sitzung im Hotel Leonardo in Kirchrode eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren bis 2026 bekannt gegeben.

Vize-Bürgermeisterin bleibt Regine Kramarek (Grüne) – auch sie hatte zehn Stimmen aus dem Lager von SPD, Grünen und Linken bekommen. Gegenkandidat Tobias Zimmermann von der CDU kam auf acht Stimmen, wurde also wie zuvor Parteikollegin Petra Stittgen von den beiden FDP-Vertretern offenbar unterstützt. Gewählt wurde bei beiden Wahlgängen auf Antrag geheim.

CDU bleibt größte Fraktion im Bezirksrat

Durch den Stadtbezirksrat geht politisch eine scharfe Trennlinie, das zeigte die konstituierende Sitzung erneut. Mit knappen, dürren Worten gratulierte Stittgen ihrem Gegenkandidaten und neuen Bezirksbürgermeister Bernd Rödel zur Wahl – zu mehr reichte es nicht. Zu gern, so schien es, wäre die Christdemokratin als Vertreterin der größten Bezirksratsfaktion neue Bürgermeisterin geworden. „Ich möchte auch für die, die mich nicht gewählt haben, der Bezirksbürgermeister sein sowie ich mein Amt auch für alle Bewohner des Stadtbezirks wahrnehmen möchte“, sagte der alte und neue Bezirksbürgermeister. Bernd Rödel macht den Job seit 2011.

Kramarek soll 2025 Bürgermeisterin werden

Begleitend zu den Wahlen haben SPD, Grüne und der Einzelvertreter der Linken, Maximilian Wahl, eine politische Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren bekannt gegeben. Damit einher geht nach zwei Dritteln der fünfjährigen Legislaturperiode ein Wechsel bei den Bezirksbürgermeistern – Anfang 2025 wird Regine Kramarek Bezirksbürgermeisterin, Bernd Rödel dann ihre Stellvertreter. „Auf diese Weise soll dem Wahlergebnis Rechnung getragen werden, nach dem SPD und Grüne nur einen Sitz auseinander liegen“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.

AfD-Sitz im Gremium bleibt leer Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode hat in dieser Wahlperiode nur 18 statt wie vorgeschrieben 19 Mitglieder. Der Grund: AfD-Kandidat Mathias Schneider hatte nach der Kommunalwahl gegenüber der Stadt Hannover schriftlich erklärt, sein gewonnenes Mandat nicht annehmen zu wollen. Für den AfDler hatten immerhin 429 Wählerinnen und Wähler gestimmt, die meisten davon im Wahlbezirk Kronsberg. Mathias Schneider war der einzige AfD-Kandidat auf der Liste für den Stadtbezirk, weshalb niemand nachrücken konnte - und der 19. Platz in den kommenden Jahren nun unbesetzt bleibt. Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD) in der konstituierenden Sitzung: „Das ist eigentlich Wahlbetrug. Alle gewählten Mitglieder des Stadtbezirks sind wichtig. Das Mandat nicht anzunehmen, ist eine Unverschämtheit.“ Den Sitzverlust hatte Rudi Becker aus Wülferode bemerkt und in der Einwohnerfragestunden nach dem Grund gefragt: „Unser Stadtbezirk wird immer größer, und im Bezirksrat verlieren wir einen Sitz. Woran liegt das?“ Warum Mathias Schneider sein Mandat nicht angenommen hat, weiß weder die Stadt noch der Stadtbezirksrat. Auch beim AfD-Kreisverband sind die Hintergründe nicht bekannt. Die Größe eines Stadtbezirksrates richtet sich nach der Zahl der Einwohner. voi

Die Vereinbarung regele neben möglichen inhaltlichen Kooperationen auch eine strukturelle Zusammenarbeit sowie ein enges Zusammenwirken von Bezirksbürgermeister und Bezirksbürgermeisterin und der Parteien, heißt es weiter. Der alte und neue SPD-Fraktionschef Michael Quast: „Ich blicke hoffnungsvoll auf die Lösung der anstehenden Herausforderungen im Stadtbezirk.“ Christine Jochem, neue Fraktionschefin der Grünen, sagte, die geteilte Amtszeit gehe auf den Willen der Wählerinnen und Wähler ein. „Es ist ein großer Schritt, dass wir uns mit SPD und dem Vertreter der Linken auf diese Lösung einigen konnten.“ Die Grünen sind die einzige Bezirksratsfraktion, die sich durch die Kommunalwahl vergrößert haben und jetzt vier Vertreter hat, zwei männliche und zwei weibliche.

Beratende Mitglieder sind neben den 18 gewählten Vertretern die Ratsmitglieder Hülya Iri (SPD) und Andreas Bingemer (FDP), da sie im Stadtbezirk wohnen. Ratsherr Liam Harrold (Grüne) hatte zur Kommunalwahl seinen Wahlkreis im Stadtbezirk. Bei der FDP bleibt Norman Ranke Fraktionschef.

