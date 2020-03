Hannover

Wie läuft die Schulwahl? Was passiert, wenn es mit der Wunschschule nicht klappt? Wir haben bei Hannovers Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski nachgefragt.

Die Anmeldungen für die Integrierten Gesamtschulen sind dieses Jahr im Mai, die für Gymnasien, Real- und Oberschulen vier Wochen später im Juni. Warum finden die Termine für die IGS und die Schulen des gegliederten Systems an unterschiedlichen Tagen statt?

Weil für Angebotschulen wie zum Beispiel IGSen und Schulen in privater oder freier Trägerschaft andere Regelungen bei der Aufnahme gelten als für Schulen des Regelsystems. Gymnasien, Real- und Oberschulen müssen die Schüler*innen aufnehmen, die sich für diese Schulform anmelden. Bei den Angebotsschulen wie bei den Integrierten Gesamtschulen ist das anders: Wenn die Schulen voll sind, werden Bewerbungen abgelehnt. Die Eltern, die für ihr Kind dort keinen Platz gefunden haben, können sich dann eben noch an einer Schule des gegliederten Systems anmelden. Sie haben also quasi eine doppelte Anmeldechance.

Ist das gerecht?

Die Frage der Gerechtigkeit ist nicht so leicht zu beantworten. Beide Varianten, also gleichzeitige und getrennte Anmeldetermine haben Vor- oder Nachteile. Es gibt Kommunen, die gemeinsame Anmeldetermine haben. Wir diskutieren diese Frage auch immer wieder mit den Schulleitern, Schulleitungen, aber bislang ist es bei dem bisherigen Verfahren geblieben

Gibt es denn eigentlich genügend Gesamtschulplätze in der Stadt?

Warum muss man bei der Anmeldung fünf Schulen angeben und nicht nur eine?

Man muss nicht fünf Schulen angeben, aber man kann. Es ist ein Angebot, das Eltern wahrnehmen sollten, weil es bei der Orientierung hilft, wenn es mit der Wunschschule nicht klappt. Dann kann man auf den Zweit- oder Drittwunsch ausweichen. Der Fünftwunsch wird es nur ganz selten. Ziel ist es, möglichst vielen Familien ihren Erstwunsch zu erfüllen.

In wie vielen Fällen klappt das nicht?

Dazu haben wir keine valide Zahl, das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, aber der Schulträger kann nicht mal so eben situativ reagieren, wenn eine Schule überbucht ist.

Welche Schulen sind denn besonders beliebt?

Das veröffentlichen wir bewusst nicht, denn das käme einem Ranking gleich. Außerdem kann sich das jederzeit ändern.

Was genau passiert denn, wenn es in einer Schule mehr Bewerber als Plätze gibt?

Dann wird ausgelost, alle Anmeldungen kommen in einen großen Lostopf und dann werden die überzähligen Bewerbungen gezogen und die Kinder nach Möglichkeit auf ihre Zweit- und Drittwünsche verteilt. Wer dann auch noch keinen Platz findet, soll über eine Verteilerkonferenz kurz vor den Sommerferien einen Platz bekommen. An diesen Konferenzen nehmen immer alle Schulleitungen von einer Schulform teil.

Kommen die Kinder unabhängig von ihrem Leistungsstand und Wohnortnähe in den Lostopf?

Ja.

Ist bei der Auslosung ein Notar anwesend? Wer überprüft das Verfahren? Es gibt immer wieder Eltern, deren Kind ausgelost worden ist und die an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens zweifeln.

Ein Notar der Stadt ist nicht dabei, überhaupt sind wir bei der Auslosung als Schulträger außen vor. Das Verfahren obliegt den einzelnen Schulen beziehungsweise der Gesamtkonferenz. Da sind dann auch die gewählten Eltern- und Schülervertreter*innen beteiligt.

Viele Eltern gucken sich mit ihren Kindern jetzt die Schulen bei den Tagen der offenen Tür an. Dann entscheiden sie sich bewusst für ihre Wunschschule. Und wenn die es dann nicht wird, kann die Enttäuschung groß sein.

Ja, das kann passieren. Aber ich glaube, der Unmut der Eltern wäre noch größer, wenn wir feste Schulbezirke auch für die weiterführende Schulen hätten. Das wäre dann gar kein freier Elternwille mehr, sondern dann müsste man das Gymnasium oder die Realschule im eigenen Bezirk besuchen.

Von Saskia Döhner