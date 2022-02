Hannover

In der kommenden Woche müssen sich die Hannoveraner auf Einschränkungen beim städtischen Bürgerservice einstellen. Von Dienstag, 15. Februar, ab 13 Uhr, bis einschließlich Sonnabend, 19. Februar, bleiben die Bürgerämter geschlossen. Grund dafür ist eine interne Umstellung der Software, wie die Stadt auf Nachfrage der HAZ mitteilt.

Betroffen nur Spontankunden

Betroffen sind aber nur Kundinnen und Kunden, die in dieser Zeit ein Amt ohne vorherige Terminvereinbarung aufsuchen wollten. Termine hat die Stadt für diese Tage zuvor gar nicht erst angeboten. Wer am heimischen Rechner Anträge einreichen will, etwa die Anmeldung zur Hundesteuer, kann dies zwar tun, der Antrag bleibt aber liegen und wird erst nach der Umstellung bearbeitet.

Termine für Spontanbesuche

Als Ausweichmöglichkeit können Spontankunden einzelne Bürgerämter an verschiedenen Tagen zu bestimmten Zeiten besuchen:

Montag, 14. Februar, 14 bis 18 Uhr, Bürgeramt Aegi

Montag, 21. Februar, 8 bis 13 Uhr, Bürgeramt Aegi, Bürgeramt Döhren

Dienstag, 22. Februar, 8 bis 13 Uhr, Bürgeramt Aegi, Bürgeramt Döhren

Mittwoch, 23. Februar, 8 bis 14 Uhr, Bürgeramt Podbi Park

Mittwoch, 23. Februar, 8 bis 12 Uhr, Bürgerämter Aegi, Bemerode, Döhren, Herrenhausen, Linden, Sahlkamp und Ricklingen

Einschränkungen im Verwaltungszentrum am Schützenplatz

Einschränkungen gibt es auch in der Zulassungsstelle im Verwaltungszentrum am Schützenplatz. Dort ist von Dienstag, 15. Februar, bis einschließlich Freitag, 18. Februar, keine Zahlung mit EC-Karte möglich. Kunden müssen anfallende Gebühren folglich bar entrichten.

In der Fahrerlaubnisbehörde und an der Zentralkasse des Verwaltungszentrums am Schützenplatz kann während dieser Tage weder bar noch mit EC-Karte gezahlt werden. „Kundinnen und Kunden erhalten einen Gebührenbescheid, der im Nachgang zu bezahlen ist“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Den vollen Service gibt es auch im Bereich Bauen nicht. Vom 15. Februar bis 18. Februar erteilt das Amt keine Genehmigungen für Halteverbote im Falle von Umzügen sowie für das Aufstellen von Containern vor der Haustür.

Von Andreas Schinkel