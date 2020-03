Hannover

Wenn Hannoveraner irgendwo in der Welt einen VW-Bulli sehen, dann können sie voller Stolz sagen: Der kommt aus meiner Heimatstadt. Bis auf ganz wenige noch erhaltene Modelle der ersten Baureihe sind alle VW-Busse und -Transporter in Hannover-Stöcken gebaut. In der Oldtimersammlung von VW-Nutzfahrzeuge (VWN) am Lindener Hafen sind die schönsten Stücke ausgestellt. Jetzt sollen sie umziehen: Die Halle ist ein Sanierungsfall, voraussichtlich im Sommer wird die Sammlung an die Vahrenwalder Straße verlegt.

VWN-Oldtimersammlung verlässt den Lindener Hafen

Dort sollen die mehr als 100 Liebhaberstücke Platz finden hinter der Glasfassade des aufgegebenen Autohauses Nordstadt. Und vielleicht sind dann auch häufiger Führungen möglich: Bis zum Jahreswechsel gab es wenigstens einmal wöchentlich Führungen für bis zu 25 Interessierte, aber auch die sind jetzt eingestellt.

Zum Auftakt 2012 besuchten HAZ-Leser die weltweit einmalige Bullisammlung im Lindener Hafen. Quelle: Martin Steiner (Archiv)

Die Bulli-Sammlung von VWN ist im eigentlichen Sinne kein Museum. Das Unternehmen kauft historische Fahrzeuge weltweit auf und restauriert sie. Sobald sie wieder fahrbereit sind, nehmen sie an Bulli-Paraden teil oder werden für kommerzielle Veranstaltungen vermietet. Es sind ganz besondere Einzelstücke dabei. Etwa der blaue T1-Kastenwagen Sofie aus dem ersten Produktionsjahr 1950, der noch in Wolfsburg gefertigt wurde. Und ein T1-Modell in Feuerwehrrot mit Drehleiter. Oder der bunt bemalte Hippie-Bus (T2) von 1973, ein T1-Westfalia-Campingwagen von 1965 und der 1994 gebaute T4 mit dem Spitznamen Moosi, der für Lacktests im Freien stand, vergessen und nach 16 Jahren vom Moos befreit wurde.

Neuer Showroom hinter Glas

Hier soll es hingehen: Das ehemalige Autohaus Nordstadt an der Vahrenwalder Straße 203. Quelle: Nancy Heusel

Ob der Showroom am neuen Standort häufiger für Besichtigungen zur Verfügung stehen wird, ob VWN seine weltweit einmalige Sammlung tatsächlich zum Museum umfirmiert – all diese Fragen sind derzeit noch offen. Die Stadt hat noch keine Baugenehmigung für die Umnutzung des ehemaligen Autohauses an der Vahrenwalder Straße erteilt. So lange ruhen die Detailplanungen für den Umzug. Nur dass er kommt, das scheint derzeit sicher.

