Wie wird die Innenstadt wieder lebenswerter und attraktiver und kann sich besser gegen Krisen behaupten? Am Freitag hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) den Innenstadtdialog gestartet. Er stellte klar, dass es dabei nicht nur um Fragen der Mobilität gehe – aber dass der Platz in der Stadt neu genutzt werden könne, wenn weniger davon für Autos zur Verfügung steht.

Befragung ab nächster Woche

In der kommenden Woche wird die Stadtverwaltung 16.000 repräsentativ ausgewählte Einwohnerinnen und Einwohner per Post nach ihrer Einschätzung und ihren Wünschen an eine erneuerte Innenstadt befragen. Von Juli bis September wird es dann Experimentierräume in zwei Innenstadtquartieren geben, parallel laufen Workshops etwa mit dem Handel und den Immobilieneigentümern.

Die Experimentierareale, neudeutsch Reallabore, sollen jeweils drei Wochen lang Möglichkeiten eröffnen, Flächen einfach mal anders zu nutzen. Am 5. Juli geht es in der Altstadt im Bereich Schmiedestraße/Köbelinger Markt los. Am 30. August folgt das neue Kulturquartier rund um Opernplatz, Schauspiel- und Künstlerhaus. Die Stadt will dort anfangs selbst Angebote inszenieren, dann dürfen sich Initiativen einbringen.

Mehr als Mobilitätsfragen

Onay war 2019 zur OB-Wahl mit dem Anspruch angetreten, die Innenstadt zu verändern. Später hatte es heftige Debatten darum gegeben, dass er nur die Autos aus dem Zentrum drängen wolle. „Das Innenstadtkonzept geht weit über das Thema Mobilität hinaus“, betonte er jetzt noch einmal. Alle Innenstädte befänden sich in einem starken Strukturwandel, der durch die Corona-Krise jetzt beschleunigt werde. Dadurch, dass sein Dialog schon seit gut einem Jahr vorbereitet werde, sei „Hannover weit vorne“.

Im Moment wirkt die Innenstadt oft eher wie ausgestorben. Nach der Pandemie will Hannover schnell neue Akzente setzen. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Die Landeshauptstadt gehöre zwar bundesweit zu den wichtigsten Einkaufsstädten. Angesichts des Wandels im Einkaufsverhalten vieler Menschen müsse es aber darum gehen, weitere Anlässe zu schaffen, in die Stadt zu kommen. Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) machte am Beispiel der Kinderbeteiligung deutlich, was das bedeuten könnte. „Für Kinder ist Einkaufen oft langweilig. Wenn es aber einen Anziehungspunkt wie etwa ein Klettergerüst in der Innenstadt gibt, dann kommen Familien gerne – und davon profitiert auch der Handel.“ Es wird aber auch um Kultur gehen, um Sport oder Freizeitangebote.

„Rückbesinnung auf die europäische Stadt“

Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) wies darauf hin, dass die Innenstadt schon jetzt sehr vielfältig strukturiert sei. Neben den Handelsbereichen gebe es die von Gastronomie geprägte Altstadt, das Vergnügungsviertel am Steintor, das Quartier um den Hauptbahnhof oder eben die Kulturmagneten im Bereich der Oper. Diese Stärken müssten aber mehr herausgearbeitet werden: „Das ist eine Rückbesinnung auf die Idee der europäischen Stadt.“

Die Repräsentativbefragung soll Anhaltspunkte liefern, wo die Lieblingsecken der Hannoveraner sind und wo sie Verbesserungsbedarf sehen. Im Sommer sollen parallel zu den Reallaboren dann analoge und digitale Beteiligungen von Interessengruppen laufen. Ziel des Projekts sei „ein neues Stadterlebnis“, sagte Onay. Einige Themen würden sich kurzfristig umsetzen lassen, andere würden länger brauchen. Insgesamt aber berge „das Thema Aufenthaltsqualität ungeheure Potenziale“.

Beirat gegründet

Ein hundertköpfiger Beirat begleitet seit Freitag den Dialog – das hatte sich der Rat gewünscht. Er wird aber nur wenige Male tagen und dient als Multiplikator für die Projekte. Onay rechnet damit, dass die Pandemie ab Frühsommer wieder mehr Nähe zulässt, sodass auch Beteiligungen in Präsenz starten können. Der Slogan für den gesamten Dialog, der 400.000 Euro kosten soll, lautet „Hannover Mit(te) gestalten“, dazu ist ein Logo aus blauroten, eckigen Sprechblasen entwickelt worden.

Von Conrad von Meding