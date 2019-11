Geschäftseröffnung - Neustart an gleicher Stelle: New Yorker eröffnet in Hannovers Bahnhofstraße

Die Modekette New Yorker ist wieder mit einer Filiale auf Hannovers Haupteinkaufsmeile vertreten. Das Geschäft eröffnet am Donnerstag in der Bahnhofstraße. Vor eineinhalb Jahren war die Filiale geschlossen worden. Der Mietvertrag sei ausgelaufen, hieß es offiziell – Gewerkschafter mutmaßten, dass New Yorker seine Mitarbeiterschaft auswechseln wollte.