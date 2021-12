Linden-Nord

Für den Laienchor des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Hannover geht das Jahr seines 40-jährigen Bestehens zu Ende. „Der Chor entstand 1981 als Reaktion auf den 1. Mai als Kampftag der Arbeiter“, erzählt Manfred Wassmann, Vorsitzender des DGB-Chors. „Zu dieser Zeit hatten die Veranstaltungen am Tag der Arbeit eher einen Schützenfestcharakter.“ Die Veranstalter des Chors hatten jedoch einen anderen Anspruch: Sie wollten alte Arbeiterlieder singen. „Unser Repertoire hat sich über die Zeit aber geändert“, erzählt Wassmann. Heute beschränkt sich der Chor nicht mehr ausschließlich auf Lieder der Arbeiterbewegung, sondern singt unter anderem NS-Widerstandslieder aus den 1920er-Jahren von Brecht und Eisner und internationale Lieder in vielen verschiedenen Sprachen; darunter Griechisch, Spanisch, Norwegisch und Schwedisch. „Für mich ist der Chor: Linke Lieder gegen den rechten Ton“, sagt Wassmann.

Kultureller Austausch und Erinnerungskultur

Der DGB-Chor engagiert sich besonders in kulturellem Austausch in und über Hannover hinaus. „Zur griechischen Kultur in Hannover haben wir ein sehr gutes und freundschaftliches Verhältnis“, sagt Wassmann. So seien auch einige griechischstämmige Mitglieder Teil des Chors. In Bernika, im Baskenland, hat der DGB-Chor einen Partnerchor, den er besucht und mit dem er sich austauscht. Außerdem liegen den Mitgliedern des DGB-Chors besonders soziale Projekte und Erinnerungskultur am Herzen. „Wir treten auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Lindner Berg auf, um soziale Projekte zu unterstützen und veranstalten jedes Jahr am 6. Januar eine Gedenkveranstaltung zur Befreiung des Frauenkonzentrationslagers in Langenhagen“, erzählt Wassmann. 2018 veranstaltete der DGB-Chor gemeinsam mit 30 weiteren internationalen Chören und in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde in Hannover das 4. „Chörefestival gegen Rechts“. „Seitdem haben wir auch ein engeres Verhältnis zur jüdischen Gemeinde hier in der Stadt“, sagt Wassmann. Das nächste Mal tritt der DGB-Chor am 1. April in Gedenken an den Überfall auf das Gewerkschaftshaus im Jahr 1933 um 17 Uhr an der Erinnerungstafel in der Goseriede öffentlich auf.

Im märchenhaftem Ambiente: Der DGB-Chor bei einem Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt am Lindener Berg. Quelle: Insa Cathérine Hagemann

Neue Mitglieder gesucht

Wie wahrscheinlich alle Chöre in Hannover konnte auch der DGB-Chor aufgrund der Pandemie mit ihren Lockdowns und Beschränkungen zeitweise nicht in Präsenz üben. „Trotzdem hatten wir keine Unterbrechung in unseren Proben“, erzählt Wassmann. „Wir haben zunächst online geprobt und im Sommer 2020 dann unter freiem Himmel im Georgengarten.“ Zurzeit besteht der DGB-Chor aus zwanzig Mitgliedern, sucht aber Verstärkung. „Bei uns ist jeder willkommen, und es gibt kein Vorsingen“, sagt Wassmann. Interessierte können einfach zur wöchentlichen Probe um 19:30 Uhr im Freizeitheim Linden vorbeikommen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die nächste Probe findet am 3. Januar statt. Weitere Informationen gibt es unter www.dgb-chor-hannover.de, per E-Mail unter info@dgb-chor-hannover.de oder telefonisch bei Manfred Wassmann unter 0175/4056209.

Von Lucas Kreß