Hannover

Ursprünglich war es ein Schloss, heute ist es der Sitz des Niedersächsischen Landtags. Das Leineschloss am Rand von Hannovers Altstadt gilt mitsamt der Stützmauer und Einfriedung durch seine „geschichtliche Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für Bau- und Kunstgeschichte“ als Denkmal. Bereits im 13. Jahrhundert wurde am Stadtort an der Leine ein Minoritenkloster gegründet. Nach der Reformation nutzte 1533 die Stiftung „Rats- und von Soden-Kloster“ das Gebäude.

Mit dem Residenzrezess im Jahr 1636 wurde Hannover sowohl Regierungssitz als auch Residenzstadt – und Herzog Georg von Calenberg wählte den Standort des Klosters als Sitz. Die Anlage wurde daraufhin bis auf die Kirche abgerissen und ein Fachwerkbau errichtet. Sein Nachfolger Johann Friedrich ließ wieder ein Kloster im Schloss einrichten, welches dessen Nachfolger wiederum erneut auflöste.

Um 1810 plünderten und besetzten französische Truppen das Leineschloss. Es verwahrloste, ehe in dem Gebäude eine Kaserne untergebracht wurde.

Laves gestaltet das Leineschloss um

Der durch viele kleine Umbauten disparate Gebäudekomplex wurde von Georg Ludwig Friedrich Laves zwischen 1817 und 1844 klassizistisch umgestaltet. Nachdem im Jahr 1856 auch das Welfenschloss – heute Sitz der Leibniz-Uni – fertiggestellt war, wurde das Leineschloss zur Heimat parlamentarischer Gremien; dort wurde auch die Annexion durch Preußen verkündet.

Ein Aquarell von Wilhelm Kretschmer aus dem Album der Königin Marie zeigt die Leinstraße mit dem Leineschloss (Hoftheater, Schlosskirche und Schlosswache) vor dem Umbau durch Laves. Der Blick geht zum Holzmarkt und auf das Dach des Zeughauses. Quelle: Historisches Museum

Oesterlen-Plenarsaal stand kurz vor Abriss

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Lavesbau beschädigt; nach einem Beschluss des Niedersächsischen Landtags wurde es von 1957 bis 1962 wieder aufgebaut – und um einen Plenarsaal von Architekt Dieter Oesterlen ergänzt. Seitdem hat das Landesparlament dort seinen Sitz. Anfang der 2000er Jahre stand der marode Plenarsaal vor dem Abriss, entsprechende Pläne wurden schließlich aber verworfen und der Oesterlen-Bau stattdessen kernsaniert. bec

Von Robin Beck