Ab sofort gilt in Hannover wieder ein striktes Verbot, Tauben zu füttern – zumindest vorerst. Die Stadtverwaltung hatte das Verbot in den vergangenen Wochen teils außer Kraft gesetzt und zwei Tierschutzvereinen erlaubt, für die Vögel auf bestimmten Plätzen Futter zu streuen. Begründung: Die Tauben drohten zu verhungern, weil aufgrund des Lockdowns kaum noch Essensreste auf den Straßen liegen. Jetzt fordert die Tierschutzbeauftragte des Landes, Michaela Dämmrich, dass die Fütterungserlaubnis verlängert wird. Die Genehmigung sei eine „richtungsweisende Maßnahme im Sinne des tiergerechten Stadttaubenmanagements“.

Kritik von Lesern und City-Händlern

Bei den City-Händlern und vielen HAZ-Lesern stieß die Ausnahmeregelung auf Unverständnis. Bisher habe die Stadt stets streng darauf geachtet, dass niemand Stadttauben füttere und möglichst keine Essensreste herumliegen, um die Population der Vögel nicht zu erhöhen, und jetzt solle es plötzlich nicht genügend Nahrungsabfälle auf der Straße geben?, wunderte sich Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Er erinnerte daran, dass es Immobilieneigentümer viel Geld koste, Fassaden von Taubenkot zu reinigen. Mancher HAZ-Leser hielt die gezielte Tauben-Fütterung für einen schlechten Scherz.

Stadt will „prüfen“

Ob die Fütterungserlaubnis verlängert wird, ist unklar. Die Stadt Hannover will sich Zeit lassen. Zunächst will sie sich von den beiden Tierschutzvereinen berichten lassen, wie sich die Fütterungen auf die Tauben ausgewirkt haben. „Danach wird der Sachverhalt noch einmal geprüft und bewertet“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Dabei werde man sowohl das Wohl der Tiere als auch die Konsequenzen des Zufütterns für den Menschen berücksichtigen.

Taubenschläge sollen Population gering halten

An anderer Stelle bemüht sich die Stadt, die Population der Tiere gering zu halten – mit betreuten Taubenschlägen. Das Prinzip ist einfach und hat sich in anderen Städten bewährt. Tauben verbringen die überwiegende Zeit des Tages in ihren Schlägen, wenn sie dort artgerechtes Futter und frisches Wasser vorfinden. Dadurch wird vermieden, dass die Tiere Essensreste fressen, Durchfall bekommen und die Stadt verunreinigen. Zudem können brütenden Vögeln die Eier entnommen und durch Attrappen aus Plastik ersetzt werden.

Bereits zwei Taubenhäuser hat die Stadt eingerichtet, nahe dem Hauptbahnhof und an der Noltemeyerbrücke im Zuge der Podbielskistraße. Betreut werden die Schläge von Tierschutzvereinen. Dem Vernehmen nach sind weitere Taubenhäuser geplant.

