Hannover

Hätte sich Hannovers Oberbürgermeister a. D. einen Auftakt nach Maß ausmalen können, er hätte diesen ersten Prozesstag in der Rathausaffäre wohl höchstens in einigen wenigen Strichen anders gezeichnet. Stefan Schostok muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Hannover wegen besonders schwerer Untreue verantworten, im Prinzip droht ihm sogar eine Gefängnisstrafe – doch der 55-Jährige kann nach langer Verhandlung sogar ein wenig triumphieren. „Das war ein Tag für die Rechtsstaatlichkeit“, sagt er auf dem Gerichtsflur. In den Augen des Alt-OB ist das anscheinend nicht zu dick aufgetragen. Er wagt sogar eine Prognose. „Ich gehe davon aus, dass ich freigesprochen werde.“

Nach nur einem Verhandlungstag könnte das ein wenig voreilig sein, doch vorerst geht Schostoks bewährte Strategie auf: Er habe von nichts gewusst, die Schurken in diesem Stück sollen andere sein: Frank Herbert und – vor allem – Harald Härke.

„Ich gehe davon aus, dass ich freigesprochen werde“: Stefan Schostok (SPD), bis Mai Oberbürgermeister von Hannover. Quelle: Moritz Frankenberg

Seit diesem 10. Dezember wird dem Alt-OB im vorzeitigen Ruhestand, seinem früherer Büroleiter Herbert und dem Ex-Rathauspersonalchef Härke wegen besonders schwerer Untreue der Prozess gemacht. Im Kern geht es darum, dass Herbert jahrelang rechtswidrig mehr Geld bekommen hat, als dem Beamten rechtlich zugestanden hätte. Der engste Mitarbeiter des OB soll die Mehrvergütung mit Hinweis auf sein enormes Arbeitspensum eingefordert, Härke soll das als Personaldezernent wider besseren Wissens möglich gemacht haben. Schostok soll, so die Anklage, das selbst dann nicht unterbunden haben, als er im April 2017 von der Rechtswidrigkeit der Zahlungen erfahren habe. Der Stadt sei dadurch ein Schaden von fast 50.000 Euro entstanden. Schostok hat die Affäre das Amt gekostet.

Doch von Untreue will Schostok nichts wissen. Er ist von seiner Unschuld so sehr überzeugt, dass er eine Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen abgelehnt hat. Im September hatte der Vorsitzende Richter Patrick Gerberding diese Brücke gebaut. Schostok wäre ein öffentlicher Prozess erspart geblieben, doch er hat den Ausweg nicht genommen. Damit wäre ein Schuldeingeständnis verbunden gewesen. Der OB im vorzeitigen Ruhestand strebt einen Freispruch auf offener Bühne an. Im Übrigen hat auch die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens abgelehnt.

Schostok: „Mir geht es gut“

Also treffen an diesem Dienstag im Gerichtssaal Schostok, Herbert und Härke das erste Mal seit der Durchsuchung des Rathauses im Sommer 2018 aufeinander. Schostok wirkt aufgeräumt. „Mir geht es gut“, sagt er. Er will alle 6000 Seiten der Ermittlungsakten gelesen haben.

Ganz anders sein früherer Büroleiter Frank Herbert. Die Gesichtsfarbe wechselt mit zunehmender Dauer ins Karminrot, der Jurist wirkt manchmal fahrig, putzt abwesend sein iPad mit der Krawatte, starrt ins Leere und spricht schleppend. Harald Härke wirkt zunächst gelassen, fast vergnügt kommt er am Morgen zum Landgericht. Das ändert sich im Lauf des Tages.

Angeklagt wegen Anstiftung zur Untreue: Frank Herbert, früherer Büroleiter von Schostok. Quelle: Moritz Frankenberg

Schon nach dem ersten Verhandlungstag werden die Verteidigungsstrategien deutlich. Alle drei Angeklagten nutzen die Gelegenheit, ihre Sicht auf die Rathausaffäre zu schildern. Schostok und Herbert weisen die Verantwortung für die illegalen Gehaltszulagen von sich und schieben sie dem damaligen Personaldezernent Härke zu. Härke wiederum gibt sich reumütig und räumt Fehler ein – im Gegensatz zu den beiden anderen Angeklagten.

„ Herbert hat für sein Geld gearbeitet“

Härke ist am Morgen als erster dran. Der 65-Jährige, seit diesem Monat im Ruhestand, trägt mit belegter Stimme vor. Er bedauere die Vorfälle und entschuldige sich für seine Fehler. Dann holt er weit aus und beginnt mit der Amtsübernahme von Schostok im Herbst 2013.

Kurz danach habe man im Rathaus über eine Umbildung der Rathausführung diskutiert. Herbert sollte Dezernent werden, doch der Rat lehnte das ab. „Wir müssen etwas für Frank tun“, habe Schostok dann zu Härke gesagt – der fühlte sich ermuntert, einen Geschäftsbereich des OB zu konstruieren mit Herbert an der Spitze. „ Herbert hat für sein Geld gearbeitet“, sagt Härke mit Blick auf die Gehaltszulage, die dem Büroleiter gewährt wurde. „Aber ich hätte die Zulage nicht genehmigen dürfen. Dafür entschuldige ich mich.“

„Ich hätte die Zulagen nicht genehmigen dürfen. Dafür entschuldige ich mich“: Harald Härke, früherer Personaldezernent der Stadt, hat als Einziger Fehler in der Rathausaffäre eingeräumt. Quelle: Moritz Frankenberg

Während des Prozesses wird immer klarer: Schostok wollte seinen Büroleiter als eine Art Superdezernenten installieren, der die Verwaltung steuert. Mit anderen Worten: Schostok wollte Herbert als eine Art Oberstadtdirektor einsetzen. Nur scheiterte das Vorhaben am Rat, der Herbert auf keinen Fall als Dezernenten akzeptieren wollte.

Also kam man am Ende auf eine Konstruktion, in der Herbert als Leiter eines neuen Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Verantwortung wie ein Dezernent bekam, gearbeitet hat wie ein Dezernent, aber kein Dezernent auf dem Papier war. Quasidezernent statt Oberdezernent. Da sollte Herbert wenigstens besser bezahlt werden. Der Rat segnete eine Drucksache ab, in der von Mehrkosten von 15.000 Euro im Jahr für die Leitung die Rede war – Herberts Zulage.

Was wusste Schostok?

Aber wie kam die da rein und was wusste Schostok darüber – schließlich hat er die Drucksache mit Herbert und Härke abgezeichnet?

Schostok gibt sich staatsmännisch. Er meint, dass er vor allem die großen Linien der Stadtentwicklung im Auge haben musste. Fragen der Besoldung seien Nebensache gewesen. Jedoch habe er durchaus mitbekommen, dass Herbert unzufrieden mit Stellung und Gehalt war. „Es ist mir wichtig, deutlich zu machen, dass der OB nicht in allen Details befasst war, auch nicht in Besoldungsfragen“, gibt Schostok zu Protokoll. Ein typischer Schostok-Satz. So einer fällt später noch einmal: „Das Maß der Involvierung ist eher klein gewesen beim Oberbürgermeister.“

Dass aus dem Fachbereich Personal immer wieder Vermerke geschrieben wurden, die Zulagen als rechtswidrig bezeichneten, will Schostok erst im Mai 2018 aus dem Innenministerium erfahren haben. An dem Tag wurde die Zulagenzahlung eingestellt. „Ich hätte keine rechtswidrige Lösung jemals mitgetragen, wenn mir ein solcher Vorgang vorgelegt worden wäre“, beteuert Schostok.

Ein weiteres Gutachten der Personalabteilung, das Herberts Zulagen als rechtswidrig einstuft, hält der OB im Oktober 2017 spätabends in seiner Wohnung in den Händen – aber er liest es angeblich nicht. Er habe es fotografiert, sagt er im Gerichtssaal, und Frank Herbert per Whatsapp geschickt – verbunden mit der Frage, was es denn damit auf sich habe.

In Zeitungen waren damals erste Gerüchte über rechtswidrige Zulagen zu lesen. Herbert habe auf seine Nachfrage über eine Fülle fragwürdiger Zulagen bei der Stadt gesprochen – mit Ausnahme seiner eigenen. Die sei die einzig „echte Zulage“, habe sein Büroleiter betont, er habe das geprüft. Schostok hat das alles geglaubt. Ebenso wie die Beteuerung Herberts, das Gutachten sei veraltet.

Wie geht es weiter? Bereits in der kommenden Woche geht der Prozess gegen Oberbürgermeister a. D. Schostok, Frank Herbert und Harald Härke weiter. Die Angeklagten sollen am Mittwoch ein weiteres Mal die Gelegenheit bekommen, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Erst im kommenden Jahr geht es dann mit der Befragung der ersten Zeugen weiter. Am 7. Januar sollen zwei Mitarbeiter der Fachbereichs Personal gehört werden – darunter die Sachbearbeiterin, die mehrfach darauf hingewiesen hat, dass Zulagen für hohe Beamte wie Frank Herbert unzulässig sind. Gehört wird auch ein Bereichsleiter. Aus seiner Feder stammt der Vermerk, das Innenministerium habe gegenüber Harald Härke die Zulagen genehmigt. Von ihm wird das Gericht hören wollen, woher das stammt. Härke bestreitet, jemals mit dem Ministerium über Herberts Zulagen gesprochen zu haben. Bis zum 3. März sind weitere der insgesamt sechs Verhandlungstage anberaumt.

Oberstaatsanwältin Hilke Markworth ist sich da nicht so sicher. Sie bringt Herbert in Bedrängnis mit der Frage, wie er denn die Rechtmäßigkeit der Zulagen geprüft habe. Herbert gerät ins Schlingern, spricht von Urteilen, die er gelesen habe – eine wasserdichte juristische Prüfung kann der ehemalige Chefjurist des Rathauses nicht liefern.

Es entsteht das Bild einer obrigkeitshörigen Verwaltung im Rathaus. Denn selbst im Fachbereich Personal wurden die eigenen Zweifel offenbar beiseitegeschoben. Dafür reichte das Gerücht, Härke habe von der Kommunalaufsicht im Innenministerium die Freigabe für die Zulagen bekommen.

Härke bestreitet jedoch, jemals die Kommunalaufsicht in der Causa Herbert eingeschaltet zu haben. Dennoch gibt es einen Vermerk eines Personalrechtlers, Härke habe die Erlaubnis aus dem Ministerium bekommen. Der Widerspruch könnte sich durch die Zeugenaussage des Mannes am 7. Januar auflösen.

Von Karl Doeleke und Andreas Schinkel