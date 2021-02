Hannover

Erfolg für die Fachhochschule für die Wirtschaft (FHDW) Hannover: Im Bewertungsportal Study-Check ist die private Einrichtung zur „Beliebtesten Hochschule Deutschlands 2021“ aufgerückt. An der FHDW ist die Freude über den Titel groß. „Das gesamte Team ist glücklich und stolz. Wir sind eine kleine Hochschule, dennoch haben sehr viele unserer Studierenden bei der Bewertung mitgemacht“, berichtet Professor Stefan Bieler, Präsident der FHDW an der Freundallee. Das zeige ihre Verbundenheit. Die Studenten schätzen nach Bielers Meinung anspruchsvolle Lehrinhalte, hohen Praxisbezug und die fast schon familiäre Atmosphäre an der FHDW.

Eine Stärke der 1996 in Hannover gegründeten Hochschule eines gemeinnützigen Trägers mit Sitz in Paderborn ist die Konzentration auf wenige Studiengänge. Sie bietet Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik und Informatik und pflegt enge Kontakte zur regionalen Wirtschaft. „Wir bilden den Nachwuchs für Versicherungen und Behörden aus“, sagt Bieler. Rund 500 Studierende hat die FHDW. Oft zahlen die Firmen das Studium. Der BWL-Bachelor kostet 640 Euro im Monat, Informatik 690 Euro.

Gemeinsam mit der Hochschule Hannover bietet die FHDW ein berufsbegleitendes Masterstudium Mittelständische Unternehmensführung an, der sich an Nachfolger in Firmen richtet. Den BWL-Bachelor Unternehmertum und Mittelstandsmanagement belegen ebenfalls oft Kinder, die ins Familienunternehmen einsteigen.

Die Leibniz-Universität Hannover kam im Ranking auf Platz 52, die Hochschule Hannover auf Platz 112. Das Ranking von Study-Check basiert auf Erfahrungsberichten von Studenten. Kleine private Hochschulen mit enger Bindung zwischen Dozenten und Studenten sind dabei oft im Vorteil.

Von Bärbel Hilbig