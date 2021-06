Hannover

Ihre Angehörigen und Hannovers Finanzwelt trauern um die Börsenmaklerin Annette Weirauch, die nach längerer Krankheit im Alter von 56 Jahren gestorben ist. „Sie hat mehr als 25 Jahre lang das Leben an der Börse und am Finanzplatz Hannover geprägt“, sagt Hendrik Janssen, Vorstandsmitglied der Börsen AG.

Von der Sparkasse zur Börse

Die gebürtige Gehrdenerin Weirauch absolvierte eine Banklehre bei der Sparkasse Hannover und arbeitete dort zunächst im Wertpapierbereich. Als sie dann 1994 vom damaligen niedersächsischen Wirtschaftsminister Peter Fischer zur Kursmaklerin an der Börse in der Landeshauptstadt berufen wurde, erregte das überregional Aufsehen und Medieninteresse. Weirauch war bundesweit die erste Frau in diesem Metier.

„Das war keine Quotenfrage. Annette Weirauch hatte eine schnelle Auffassungsgabe und Reaktionsfähigkeit“, sagt ihr langjähriger Kollege Matthias Franck. Sie betreute institutionelle Kunden wie Banken und Finanzdienstleister in einem Bereich, der laut Franck immer noch eine Männerdomäne ist. Außerdem war sie Mitglied des Börsenrates.

Von Bernd Haase