Hannover/Langenhagen

Trödelfans kommen ab diesem Wochenende wieder auf ihre Kosten: Die fallenden Inzidenzzahlen lassen Flohmärkte unter bestimmten Auflagen wieder zu. Am Sonnabend öffnet der Flohmarkt auf der Pferderennbahn in Langenhagen, am Sonntag der auf dem Großmarktgelände am Tönniesberg.

Flohmarkt am Hohen Ufer öffnet noch nicht

Der traditionsreiche Flohmarkt am Hohen Ufer in Hannovers Altstadt hingegen kann noch nicht wieder öffnen. Wie schon im vergangenen Sommer erlaubt auch die aktuelle Corona-Verordnung Flohmärkte nur, wenn die Besucherströme messbar und das Gelände dafür eingezäunt und mit Zugängen versehen ist. „Das können wir in der Altstadt nicht leisten“, sagt Maike Scheunemann, Sprecherin der Hannover-Marketing und -Tourismusgesellschaft HMTG.

Das Altstadtufer sei öffentlich zugänglicher Bereich, auch die Gastronomie wäre durch Zugangskontrollen abgeschlossen. Zudem wäre ein Flohmarkt mit fünf Toren und Einlasskontrollen dort nicht wirtschaftlich. Deshalb ist die Veranstaltung bis auf Weiteres ausgesetzt.

Flohmärkte auf eingezäuntem Gelände möglich

Auf Privatgelände hingegen lassen sich Flohmärkte abhalten. Vorgeschrieben ist eine Mund-Nasen-Bedeckung, auch die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. So laufen die beiden Großflohmärkte am Wochenende ab:

Pferderennbahn Langenhagen: Flohmarkt am Samstag, 5. Juni, von 8 bis 15 Uhr (Aufbau ab 6 Uhr). Eintritt 1 Euro. Die ersten 2 Meter Standlänge kosten 20 Euro, jeder weitere Meter 8,50 Euro. Wer will, kann eine Marktbude leihen (zuzüglich 15,50 Euro). Platzreservierung entweder direkt auf dem Platz, soweit Plätze frei sind, oder telefonisch unter (05262) 9960766 (Do/Fr vormittags). Adresse: Theodor-Heuss-Straße 41, 30853 Langenhagen. Veranstalter sind die DHD-Märkte.

Großmarkt Tönniesberg: Flohmarkt am Sonntag, 6. Juni, von 6 bis 16 Uhr. Eintritt 1 Euro. Der erste Meter Standlänge kostet 10 Euro, mit Auto mindestens 35 Euro. Hunde sind nicht zugelassen, weil auf dem Großmarktareal auch mit Lebensmitteln gehandelt wird. Adresse: Am Tönniesberg 16-18, 30453 Hannover. Veranstalter ist Move Wolfsburg.

Kunsthandwerkermarkt an der Marktkirche: Am folgenden Samstag, 12. Juni, steigt in Hannover wieder der Markt für Kunst Handwerk & Design an der Marktkirche in Hannover. Von 11 bis 18 Uhr stellen Kunsthandwerkerinnen und -werker überwiegend aus der Region aus.

Viele Märkte fallen aus: Wegen der Hygieneauflagen finden trotz der Lockerungen zahlreiche Märkte nicht statt. So ist etwa ein für diesen Samstag geplanter Flohmarkt auf dem Messegelände abgesagt. Auch die beliebten Trödelmärkte im Vintage-Wonderland Wohlenbergstraße können derzeit noch nicht zum Präsenzbummel öffnen. Normalerweise findet er am 2. Samstag im Monat statt. Aktuell aber sind Märkte in Hallen noch untersagt.

Von Conrad von Meding