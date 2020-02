Hannover

Sturmtief Yulia ist abgezogen und hat Niedersachsen starke Regenfälle beschert. Bemerkbar macht sich dies an den Flüssen in Hannover: Die Pegelstände sind stark gestiegen und an einigen Stellen ist das Wasser bereits über die Ufer getreten. Am Pegel in Herrenhausen stieg der Stand von Sonntagvormittag an binnen 24 Stunden um 1,80 Meter in die Nähe der Marke, die die Gefahr größerer Überschwemmungen signalisiert – in der Regel laufen dann Wiesen und Felder in der Masch voll.

Danach verharrte der Pegel zunächst auf hohem Niveau und ging dann leicht zurück. Nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) hat der Wasserstand fürs Erste seinen Scheitelpunkt überschritten.

Am Montag musste die Stadt die kombinierten Rad- und Fußwege an der Ihme im Bereich Walter-Wülfing- und Wolfgang-Besemer-Ufer teilweise sperren. Außerdem ließ sie die Schieber des Kanalnetzes an den Einleitstellen zur Leine schließen, damit kein Flusswasser eindringt. Das Stauwehr an der Döhrener Wolle wurde für einen schnelleren Wasserabfluss geöffnet. Die Feuerwehr hat nach Angaben von Sprecher Benjamin Pawlak bisher keine größeren Wassereinsätze verzeichnet.

Nach Yulia ist mit Zehra schon die Nachfolgerin in der Serie der Tiefs im Anflug. Das NLWKN erwartet Auswirkungen im Verlauf des Dienstags. Dann könnten den Prognosen zufolge die Pegelstände in Herrenhausen wieder steigen.

Von Bernd Haase