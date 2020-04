Interview

Auch das Terminal A ist weitgehend leer, obwohl es derzeit das einzige ist, in dem ein- und ausgecheckt wird. Auf der Anzeigetafel steht für den gesamten Tag ein Flug... Quelle: Bernd Haase

Herr Hille, der Flugplan für den Flughafen Hannover beinhaltet heute eine Ankunft aus und einen Abflug nach Minsk in Weißrussland. An einigen Tagen war er sogar völlig leer. Was tut der Geschäftsführer eines Flughafens, an dem kaum noch geflogen wird?

Er arbeitet, es wird schließlich auch wieder andere Zeiten geben. Außerdem ist es nicht ganz so ruhig, wie es scheint. Wir haben deutliche Steigerungen bei den Frachtflügen und bei den sogenannten Bedarfsflügen, etwa dem Transport von Schutzkleidung. In diesen Tagen wird also eines auch besonders deutlich: hohe Systemrelevanz von Flughäfen in modernen Volkswirtschaften.

Aber der Flughafen Hannover lebt vor allem vom Tourismusgeschäft, und das liegt derzeit brach.

Das stimmt leider. Wir hatten am Dienstag dieser Woche etwa 260 Passagiere. Am Vergleichstag des Vorjahres waren es rund 12.000.

„Das läuft auf einen zweistelligen Millionenverlust hinaus“

Was bedeuten derartige Zahlen wirtschaftlich?

Auf jeden Fall große Herausforderungen. Wir werden auf Jahressicht vermutlich mehr als eine Halbierung der Umsätze und auch der Einnahmen verzeichnen. Das läuft unter dem Strich trotz massiver Sparmaßnahmen auf einen deutlichen zweistelligen Millionenverlust hinaus.

Wird der Flughafen Hannover Staatshilfen benötigen?

Nein, zumindest nicht nach jetzigem Planungsstand. Wir sind mithilfe unserer regionalen Hausbanken über Darlehen erst einmal durchfinanziert. Außerdem haben wir früh Vorsorge getroffen. Rund 1500 Mitarbeiter sind seit März in Kurzarbeit, wir konnten uns darüber sehr schnell mit dem Betriebsrat einigen. Ich bin da auch wirklich stolz auf die Mannschaft, die für den Standort kämpft. Das kann die Situation nicht retten, denn ein Flughafen hat auch hohe Fixkosten etwa für Feuerwehr, Sicherheit und Wartung der Infrastruktur. Aber durch die Kurzarbeit gewinnen wir Zeit. Außerdem haben wir geplante Investitionen, die nicht termingebunden sind, verschoben oder gekürzt. Das spart in diesem Jahr einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.

Ohne Einnahmen wird es auf Dauer trotzdem nicht gehen. Wann rechnen Sie mit einer Wiederaufnahme des Flugbetriebs?

Hoffentlich Ende Mai, Anfang Juni in kleinen Schritten und natürlich unter Auflagen. Ich habe den Sommer noch nicht komplett abgeschrieben.

Woher nehmen Sie den Optimismus? Aus der für den Flughafen Hannover wichtigen Reisebranche sind andere Prognosen zu hören...

Flugbetrieb ohne Maskenpflicht „kaum denkbar“

Flugverkehr ist doch auch ein sehr wichtiger Faktor für die Wirtschaft, Stichwort Frachtverkehr oder Businessreisen. Wir wissen von Luftverkehrsgesellschaften, dass diese in den Startlöchern stehen, um wieder von Hannover aus zu fliegen. Es liegt letztendlich an der Politik, die entsprechende Rahmenbedingungen schaffen müsste. Da geht es um solche Dinge wie Ein- und Ausreiseregelungen, aber auch um Schutzmaßnahmen. Ein Flugbetrieb ohne Maskenpflicht ist derzeit kaum denkbar. Auch Hygienestandards müssen definiert werden.

Eine weitere Frage ist, ob und wie die Folgen der Corona-Pandemie die Luftverkehrsbranche nachhaltig verändern.

Da gibt es zwei Aspekte. Nicht alle Fluggesellschaften werden die Krise überleben. Die anderen werden zunächst konsolidieren, also ihr Flugangebot straffen. Und sie werden dabei sehr genau hinsehen, mit welchen Standorten und Flugzielen sie Geld verdienen und mit welchen nicht. Darunter werden dann vor allem kleinere Flughäfen leiden.

Zu Beginn der Corona-Pandemie steht ein Condor-Flugzeug auf dem Rollfeld. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Das müsste Ihnen doch passen. Sie gelten nicht gerade als Fan von zu vielen Regionalflughäfen, die im selben Einzugsgebiet um Passagiere werben...

Ich bin kein Fan von Regionalflughäfen, die durch massive öffentliche Subventionen und mit Rabatten Airlines ködern. Grundsätzlich finde ich, dass jeder Flugplatz in Deutschland erhalten bleiben sollte. Die Frage ist aber, ob es dann in jedem Fall der Status eines internationalen Verkehrsflughafens sein muss. Es geht aktuell aber nicht um Verteilungskämpfe der Airports untereinander, sondern darum, den Flugverkehr überhaupt wieder in Gang zu bringen.

Flughafen Hannover wird „auch in Zukunft gut dastehen“

Trotzdem: Der Flughafen Bremen ist derzeit geschlossen. Was bedeutet das für Hannover?

Aktuell nichts. Aber es gibt eine allgemeine Erfahrung aus Krisensituationen. Sie zeigt, dass kleinere Verkehrsflughäfen in der Folge beim Passagieraufkommen stärker schrumpfen als größere Nachbarn.

Ihre Prognose für den Hannover Airport?

Es wird wahrscheinlich zwei Jahre dauern, bis das Niveau von vor der Corona-Situation wieder erreicht werden kann. Der Flughafen Hannover gehört zu denen, die auch in der Zukunft wieder gut dastehen werden.

Von Bernd Haase