Hannover

Das mit 10 Millionen Euro ausgestattete Hilfsprogramm der Stadt Hannover für die lokale Wirtschaft ist nicht nur ausgeschöpft, sondern in Bezug auf die Gesamtsumme innerhalb kurzer Zeit sogar überzeichnet worden. 2658 Anträge von Firmen und Freiberuflern seien eingegangen, teilt die Stadt mit. Weitere werden nicht mehr hinzukommen. Das Online-Portal, das die Wirtschaftsförderung zu diesem Zweck eingerichtet hatte, ist seit Montagmittag geschlossen.

Mit dem Geld will die Stadt Unternehmen und Freiberufler mit Sitz in Hannover unterstützen, die durch die Auswirkung der Corona-Krise aktuell keine Geschäftsgrundlage haben und die in Existenznot geraten sind. Aus ihrem Hilfstopf zahlt sie einmalige Zuschüsse in der Bandbreite zwischen 3000 Euro und 30.000 Euro; die Summe richtet sich nach Zahl der in einer Firma beschäftigten Mitarbeiter. Berücksichtigt werden die Anträge, wenn sie bewilligt sind, in der Reihenfolge des Eingangs.

Noch fehlt der genaue Überblick

Die Anträge gingen binnen fünf Tagen ein, denn das Portal war erst am vergangenen Mittwoch frei geschaltet worden. Der Ablauf war so schnell, dass die Stadt sich erst einmal einen Überblick verschaffen muss. Sie konnte am Montag nicht beziffern, wie hoch die beantragte Gesamtsumme ist. Ob der Topf eventuell nachträglich entsprechend aufgestockt wird, blieb auf Anfrage der HAZ offen. Auch eine Bilanz darüber, ob eher kleinere oder größere Firmen Geld beantragt haben, fehlt noch.

Stadt will zügig auszahlen

„Die sehr rasche Nachfrage nach den Fördermitteln zeigt, wie notwendig es in der aktuellen Situation gewesen ist, eine Liquiditätsbrücke für Selbstständige und Unternehmen zu schlagen“, sagt Hannovers Finanzdezernent Axel von der Ohe. Jetzt gehe des darum, die Auszahlung des Gelds zügig auf den Weg zu bringen. Damit wolle man in den nächsten Tagen beginnen.

Kritik am Verfahren

Unterdessen gibt es auch Kritik – nicht am Programm als solches, sondern am Ablauf. In einem zweistufigen Verfahren mussten die Interessenten zunächst den Antrag stellen und dann nach Bestätigungsmail Unterlagen online hochladen und ausfüllen. „Dabei sind Nachweise mit eng gesetzten Fristen nachgefordert worden. So unbürokratisch wie angekündigt lief das nicht“, sagt Andreas Dimpfel, Geschäftsführer der Deutschen Messezimmervermittlung mit neun Mitarbeitern. Die letzte Frist, die ihm gegeben wurde, lag anderthalb Stunden nach dem Zeitpunkt, zu dem die Stadt mitteilte, dass keine Anträge mehr möglich sind.

Dimpfel kritisiert auch das Windhundprinzip, also die Berücksichtigung der bewilligten Anträge in der Reihenfolge des Eingangs: „Das Verfahren ist unfair, weil es größere Unternehmen mit entsprechender Personalkapazität und Erfahrung bevorzugt. Was soll ein Einzelunternehmer machen, der zum ersten Mal mit einer solchen Sache konfrontiert wird?“ Ob er selbst noch zum Zuge kommen wird, weiß der Unternehmer noch nicht.

Die Stadt hatte das Verfahren unter anderem damit begründet, die Server für die elektronische Abwicklung nicht überlasten zu wollen. Dieses war bei der N-Bank passiert, die das Förderprogramm des Landes Niedersachsen abwickelt. Dort waren die Internetseiten zeitweise nicht erreichbar.

Von Bernd Haase