Kneipen, Bars und Restaurants sollen offenbar bis mindestens 4. Mai geschlossen bleiben. Viele Gastronomen in Hannover haben kaum Rücklagen – und trotzdem zeigen sie Verständnis für die Regelung.

Gastronomen in Hannover „geht die Düse“ – aber Restaurants und Bars bleiben wohl geschlossen

Corona-Krise - Gastronomen in Hannover „geht die Düse“ – aber Restaurants und Bars bleiben wohl geschlossen

Corona-Krise - Gastronomen in Hannover „geht die Düse“ – aber Restaurants und Bars bleiben wohl geschlossen