Hannovers Gastronomen öffnen wieder: „Wir versuchen, den Faden aufzunehmen“

Ihr Lächeln lässt sich nur an den Augen erkennen. Über Mund und Nase trägt Monika Spouncer-Nsilus eine Schutzmaske. Trotzdem begrüßt sie die wenigen Gäste, die am Montagmorgen den Weg zum Restaurant Mövenpick gefunden haben, herzlich. Anstatt sie jedoch sofort zum Platz zu führen, gibt sie erst einmal eine Unterweisung: Die Gäste sollen auf dem Weg zum Tisch Schutzmasken aufsetzen und die Hände desinfizieren. Erst, wenn sie ein Kontaktformular ausgefüllt haben, können sie bestellen. „Dann fühlen sich auch alle sicherer“, sagt sie.

Monika Spouncer-Nsilus begrüßt die Gäste und überreicht gleich ein Kontaktformular, das sie ausfüllen müssen, um Infektionsketten nachvollziehen zu können. Quelle: Tim Schaarschmidt

Doch neben der Freude, wieder Gäste bedienen zu können, ist auch Ernüchterung zu spüren. Im Mövenpick müssen Gäste vorher reservieren, Tische desinfiziert und Kunden, die ihre Kontaktdaten nicht angeben wollen, abgewiesen werden. „Das ist alles ganz deprimierend“, sagt Geschäftsführer Mathias Baller. Er hofft auf die ersten schönen Sonnenstrahlen Ende der Woche, damit er auch wieder Gäste auf der Terrasse am Kröpcke begrüßen kann. „Wir versuchen, den Faden aufzunehmen“, sagt er.

Nach jedem Gast müssen die Tische im Restaurant Mövenpick gründlich desinfiziert werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zwei Meter sind viel

Eine Straße weiter in der Holländischen Kakao-Stube haben gleich nach der Öffnung zwei Gäste Platz genommen und unterhalten sich über den leeren Tisch in ihrer Mitte hinweg. Der ist mit gelben Absperrbändern beklebt. Schön findet das Inhaber Friedrich Bartels nicht. „Wir konnten uns nicht vorstellen, dass zwei Meter so viel sind“, erklärt er. Von den 70 Tischen könne er gerade einmal 25-30 öffnen, fügt er an. Der Abstand muss schließlich eingehalten werden. Trotzdem gibt er sich verhalten optimistisch: „Wenn alle, die letzte Woche gefragt haben, ob sie Montag kommen können, tatsächlich kommen, dann wird es voll.“

Die ersten Gäste in der Holländischen Kakao-Stube gehen auf Abstand. Denn nicht alle Tische dürfen besetzt werden und sind daher mit einem gelben Absperrband markiert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auf dem Weg in eine neue Normalität

Drinnen voll werden wird es in Massimo’s Eiscafé erstb mal nicht. „Die Tür ist nicht mal breit genug um Abstand zu halten“, erklärt Inhaber Giuseppe Dall’Asta. Deshalb kann dort der Kaffee nur an den Tischen draußen getrunken werden. Vier Kanister Desinfektionsmittel haben sie nun vorrätig. Das sei alles schon etwas verrückt, findet Dall’Asta. Trotzdem: „Wir sind auf dem Weg nach normal.“

Endlich wieder im Stammscafé Kaffee trinken – das geht in Massimo’s Eiscafé nur draußen. Wenigstens zur Probe, denn momentan ist es noch etwas frisch, finden Wolf und Felix. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dass das vielleicht ein kleiner Schritt in Richtung Normalität ist, nimmt auch Francesca Pagano wahr. Doch positiv ist die Inhaberin der Francesca & Fratelli Restaurants nicht gestimmt. „Für uns ist das Neuland“, erklärt sie. Da hätte sie sich schon etwas mehr Vorbereitungszeit gewünscht. Über das Wochenende alle Vorgaben umzusetzen, sei schwierig gewesen. „Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn die ersten Tage noch nicht so viel los ist“, sagt sie mit Blick auf die zwei einzigen Gäste im Restaurant an der Seilwinderstraße. Und noch etwas fehlt: ein Lächeln. Dafür hätten sie nun Visiere bestellt, damit die Gäste auch die Gesichter der Mitarbeitenden sehen können.

Am wichtigsten ist es, die Menschen wiederzusehen

Mit Mundschutz und Handschuhen bei der Arbeit: Mohammedreza Valipoornemaki ist froh, sein Café in der Markthalle wieder öffnen zu können. Quelle: Alina Stillahn

„Ich bin zufrieden“, freut sich hingegen Mohammedreza Valipoornemaki, Betreiber des Café Tijam in der Markthalle. Dort, wo an den Theken Kunden mit Schutzmasken Schlange stehen, sind in seinem Café einige Plätze bereits besetzt. „Die Menschen machen mit“, erklärt er. Er freue sich, dass sich alle Gäste so gut an die Vorgaben hielten, und vergleicht die Situation lieber nicht mit der Zeit vor Corona. „Für uns ist es am wichtigsten, die Menschen wiederzusehen“, findet Valipoornemaki.

Muss ich im Restaurant eigentlich reservieren? Vor dem Besuch eines Restaurants ist eine Reservierung nicht erforderlich. Trotzdem empfiehlt der niedersächsische Hotel-und Gaststättenverband dringend eine Reservierung vorab, erklärt Hauptgeschäftsführer Rainer Balke. Damit könnten Warteschlangen und -zeiten verringert und so die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung des Coronavirus verhindert werden. Außerdem könnten die Gastronomen die Ankunft der Gäste so versetzt gestalten, dass Abstände eingehalten werden können. Unterschiedlich handhaben das die Wirte in Hannover. Während im Restaurant Mövenpick vorab reserviert werden muss, ist eine Reservierung laut Inhaber Friedrich Bartels in der Holländischen Kakao-Stube nicht erforderlich.

Von Alina Stillahn