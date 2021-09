Hannovers Grüne wählen neuen Fraktionsvorstand im Rat der Stadt

Hannover

Die neue Ratsfraktion der Grünen hat am Dienstagabend einen neuen Vorstand gewählt. Die neuen Chefs bleiben die alten: Elisabeth Clausen-Muradian ist mit einer Gegenstimme wiedergewählt worden, Daniel Gardemin hat alle Stimmen bekommen. Zudem hat die Fraktion vier Stellvertreter bestimmt. Neben dem erfahrenen Ratsherrn Norbert Gast sind es drei neue Gesichter: Anna-Tabea Kraeft, Stefanie Killinger und Michael Rinker.

Lesen Sie auch Kommunalwahl Hannover: Grüne überholen SPD - so geht es weiter im Rat

Welche Koalition zustande kommt, lassen Grüne offen

Die Grünen sind bei der Kommunalwahl am 12. September knapp vor der SPD stärkste Kraft geworden. Zahlenmäßig bleiben sie mit 18 Fraktionsmitgliedern gleichauf mit der SPD, jedoch haben sie faktisch durch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) eine Stimme mehr als die Genossen. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die stärkste Fraktion zu stellen“, sagt Clausen-Muradian. Nach der Bundestagswahl am Sonntag gelte es, die Möglichkeiten einer Koalition auszuloten. „Alles hängt von den inhaltlichen Schnittmengen ab“, sagt die Fraktionschefin und lässt offen, ob es am Ende zu einem Bündnis mit der SPD oder zu einer anderen Konstellation kommt, etwa mit CDU und FDP.

Von Andreas Schinkel