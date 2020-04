Hannover

Für Corona-Zeiten herrscht überraschend viel Betrieb auf dem Gelände der Firma Gastro-Trends Hagedorn in Laatzen an diesem Vormittag. Gerade ist ein Lastwagen vorgefahren, der Waren abliefert. Wenige Meter entfernt steht Geschäftsführer Björn Hensoldt und gibt einem Fernsehteam ein Interview. In der Küche bereitet Rebecca Nonnast, die Küchenchefin von Gastro-Trends, gemeinsam mit Einkaufsleiter Merten Smirr einige Portionen Salat samt Dressing vor. Denn während die Corona-Krise viele geschlossene Restaurants und Kneipen in große Schwierigkeiten stürzt, haben sich einige Gastronomen zusammengeschlossen, um zu helfen.

Hannovers Gute Essen: Projekt für die Alltagshelden

Mit dem Projekt Hannovers Gute Essen sollen die Helden des Alltags in Hannover unterstützt werden. Bis zu 5000 Essen könnten innerhalb einer Woche kostenlos geliefert werden – an Ärzte und Pfleger in Notaufnahmen, an Feuerwehrleute, aber auch an die Mitarbeiter in Supermärkten oder bei der Müllabfuhr. „Natürlich hat in dieser Situation jeder mit sich selbst zu kämpfen“, sagt Hensoldt. „Und es werden auch Gastronomen durch staatliche Hilfen unterstützt oder sogar gerettet werden müssen. Aber wir wollen nicht nur fordern, sondern auch unseren Teil dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam diese Zeit überstehen.“

Reges Treiben trotz Corona-Krise: Auf dem Gelände von Gastro-Trends wird für Hannovers Gute Essen verladen. Quelle: Björn Franz

„Wir“, das sind ein gutes Dutzend Gastronomen, die sich für die Hilfsaktion zusammengeschlossen haben. Die Idee dazu, das gibt Hensoldt offen zu, habe er sich abgeschaut. „Ich habe im Fernsehen bei einer Sendung mit Markus Lanz gesehen, wie Tim Mälzer über die Hilfsaktion in Hamburg gesprochen hat“, verrät er. „Und da habe ich gleich gedacht: Das müssen wir auch machen.“ Gesagt, getan. Einige Tage später läuft die Hilfsaktion auch in Hannover an: Lieferanten spenden Lebensmittel, die sie sonst auf den Müll werfen müssten. Gastronomen steuern entweder eigene Essen bei oder bereiten aus den gespendeten Waren in ihren Küchen Mahlzeiten zu. Und auch andere Partner unterstützen die Aktion – Winzer spenden Weinflaschen, die die Helfer am Abend nach einem harten Arbeitstag genießen sollen, ein großer Automobilkonzern stellt zwei Transporter für die Auslieferung zur Verfügung.

Unterstützung über Whatsapp-Gruppe

Unterstützung für seine Idee fand Hensoldt in einem bereits bestehenden Netzwerk, in dem sich seit den ersten Tagen der Corona-Krise mehr als hundert Gastronomen aus der Region Hannover zusammengeschlossen haben. In einer Whatsapp-Gruppe, die maßgeblich von Lilli Mihatsch initiiert wurde, die mit ihrem Restaurant Josephs bei der Nacht der Gastronomie ausgezeichnet worden war, tauschen sie sich zu den Themen aus, die ihnen unter den Nägeln brennen. Wie komme ich an die Hilfspakete von Stadt, Land und Bund? Kann ich meine 450-Euro-Kräfte unbürokratisch an Supermärkte oder Landwirte weitervermitteln, die dringend nach Arbeitskräften suchen? Und wie baue ich eigentlich einen funktionierenden Lieferservice auf, wenn ich so etwas noch nie gemacht habe?

Die Akteure: Rebecca Nonnast, Merten Smirr, Carsten Aschenbach, Katharina Dassis und Björn Hensoldt haben das Projekt Hannovers Gute Essen ins Leben gerufen. Quelle: Hannovers Gute Essen

Einer derjenigen, die sich in dem Netzwerk einbringen, ist Nebi Sagir. Der Chef des Caterers Big-Kitchen und von Bagel-Brothers ist an diesem Vormittag ebenfalls nach Laatzen gekommen, um die Aktion zu unterstützen. „Als Björn seine Idee in der Gruppe vorgestellt hat, war sofort klar, dass ich mitmachen möchte“, sagt er. „Wir wollen einfach helfen, wollen auch unseren Teil zu dem Süppchen dazutun.“ Und so organisiert er nun Verpackungen für die zubereiteten Essen, versucht den für die Produktion dringend benötigten Nachschub an Gesichtsmasken zu besorgen - und sucht auch aktiv nach Abnehmern für die bereitstehenden Essen. Denn die sind noch Mangelware.

Vinzenzkrankenhaus als erster Abnehmer

Rebecca Nonnast und Merten Smirr bei der Zubereitung. Quelle: Björn Franz

„Bislang fehlt noch etwas der Bedarf“, verrät Hensoldt. „Viele Institutionen wissen offenbar noch gar nicht, dass sie ihre Mitarbeiter mit einem Essen unterstützen können.“ Daher werden die Macher von Hannovers Gute Essen in diesen Tagen auch offensiv auf mögliche Abnehmer zugehen. Der erste hat sich bereits gemeldet. Die Notaufnahme des Vinzenzkrankenhauses in Kirchrode bestellt 15 Essen für die dortigen Mitarbeiter. Und schon läuft die erste Hilfsaktion an. Viele weitere sollen in den nächsten Tagen noch folgen.

Von Björn Franz