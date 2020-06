Hannovers Häfen bekommen die Corona-Folgen zu spüren

Hannover

Die städtische Hafengesellschaft blickt laut Geschäftsführer Jörg Ohm unter dem Strich auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2019 zurück. Trotz schwierigen wirtschaftlichen Umfelds habe die Gesellschaft unter dem Strich einen Bruttogewinn von 742.000 Euro erwirtschaftet, erklärte er im für die Häfen zuständigen Betriebsausschuss des Rates. Für 2020 fallen die Prognosen pessimistischer aus. Wegen der Folgen der Corona-Pandemie kalkuliert der Geschäftsführer derzeit mit einem Minus von einer Million Euro.

Weniger Schiffe legen an

Zur Unternehmensgruppe Hafen Hannover zählen der Lindener Hafen und der Nordhafen sowie in Form von Beteiligungsgesellschaften der Brinker und der Misburger Hafen. Weil durch die Energiewende Massengüter wie Mineralöl und Kohle nicht mehr so umfangreich wie früher auf dem Wasserweg transportiert werden, legten im vergangenen Jahr 1300 Schiffe in Hannover an und damit 250 weniger als im Vorjahr. Entsprechend ging auch der Containerumschlag zurück. Andererseits konnten die Häfen mehr Mieteinnahmen von in den Häfen ansässigen Unternehmen erzielen.

Ihren Jahresgewinn wird die Hafengesellschaft wie üblich an die Stadtkasse überweisen. Das empört den CDU-Ratsherrn Jesse Jeng, dessen Fraktion im Betriebsausschuss gegen das Vorhaben stimmte. Damit wiederholt sich ein Vorgang aus Vorjahr. Das Argument damals wie heute: „Die Stadt lässt ihre Häfen ausbluten.“

CDU : Gewinn im Unternehmen belassen

Laut Jeng könne es nicht angehen, dass die städtischen Häfen einerseits im vergangenen Jahr einen Kredit in Höhe von 300.000 Euro aufgenommen hätten, andererseits aber der Stadt Geld gäben. „So werden Ausschüttungen kreditfinanziert“, kritisiert der Ratsherr, der fordert, den Gewinn auch angesichts der sich abzeichnenden Corona-Folgen im Unternehmen zu belassen.

Die Hafengesellschaft weist das zurück. Es habe sich um einen kurzfristigen Kassenkredit gehandelt, der zur Deckung vieler gleichzeitig angefallener Rechnungen benötigt wurde und nach wenigen Tagen zurückgezahlt worden sei. Die Häfen mit ihren 90 Mitarbeitern besäßen eine hohe Liquidität, verfügten über eine Eigenkapitalquote von 47 Prozent und erwarteten aktuell keine finanziellen Engpässe.

Von Bernd Haase