Arbeit trotz Ansteckungsgefahr: Apothekerin Annabelle Schnaith versucht, ihre Mitarbeiterinnen mit Plexiglasscheiben zu schützen. Das Team berät täglich Kunden – und liefert mehr aus als bisher. Sie ist eine von „Hannovers Helden in der Corona-Krise“, die wir an diesem Wochenende in einer Serie vorstellen.