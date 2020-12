Hannovers Helden in der Corona-Krise: Wie eine Lehrerin die Krise meistert

Hannover

Von „Boah, ich kann endlich in Ruhe arbeiten“ bis „Ich komme zu Hause zu nichts“ hat Lehrerin Saskia Pflugmacher von ihren Grundschülern in den vergangenen Monaten alles gehört. Wie viele andere Schulen wurde auch die Grundschule an der Fuhsestraße im Stadtteil Leinhausen im Frühjahr von der Corona-Pandemie überrascht. Für Pflugmacher und ihre Kollegen bedeutete das: umplanen und vor allem umdenken.

Die Grundschule an der Fuhsestraße ist eine stadtteilbezogene Schule, und entsprechend vielfältig ist auch die Schülerschaft. Aus diesem Grund legten Pflugmacher und das Kollegium von Pandemiebeginn an hohen Wert auf das direkte Gespräch mit den Schülern. Niemand sollte auf der Strecke bleiben, ein gutes Konzept, das Interaktion auf Abstand möglich macht, musste her, erzählt Pflugmacher.

Lehrer liefen von Haus zu Haus und verteilten Aufgabenblätter

„Es ging um Beziehungsarbeit, auch wenn es nur fünf Minuten waren, in denen wir die Kinder sehen konnten“, sagt die 44-Jährige. In der Aula der Schule boten die Lehrer eine Art Sprechstunden an, in der die Kinder Fragen stellen und ihre Aufgabenblätter abholen konnten. Kindern, die nicht in die Schule kommen konnten, brachten die Lehrer ihre Übungsblätter persönlich vorbei.

Zu Fuß oder mit dem Fahrrad – und mit einem Karton voller Schulaufgaben unter dem Arm – zogen Pflugmacher und ihre Kollegen während des ersten Lockdowns im Frühjahr durch Leinhausen. So kamen die Lehrer an die frische Luft – und die Kinder und ihre Familien freuten sich über die Abwechslung.

Schüler vermissen den strukturierten Alltag

„Ich habe von Kollegen gehört, die von den Eltern am liebsten hineingebeten worden wären“, sagt Pflugmacher und schmunzelt. Die Eltern hätten die Lehrer regelrecht umsorgt. Besonders beeindruckt haben Pflugmacher ihre Schüler. Nicht nur, weil diese schnell den Umgang mit den technischen Geräten lernten, sondern, weil sie klar äußern konnten, was ihnen in der Corona-Krise Sorgen bereitete.

Das Kollegium der Grundschule an der Fuhsestraße hält in der Corona-Krise zusammen und möchte an Schüler und Eltern signalisieren: „Wir sind für euch da.“ Quelle: privat

Durch den Wegfall der Schule fehlte den Kindern der strukturierte Alltag. Neben dem direkten Kontakt zu ihren Klassenkameraden fielen auch Pausen und die Essenszeiten weg. „In meiner Klasse war ein Junge, der sonst eher ungern in die Schule ging, am ersten Tag nach dem ersten Lockdown stand er aber vor mir und sagte: ,Ich bin froh, dass ich wieder zur Schule kommen kann‘“, erinnert sich Pflugmacher.

„Einer für alle, alle für einen“

Für den zweiten Lockdown ab Mitte Dezember sind Pflugmacher und ihre Kollegen gut vorbereitet gewesen. „Der organisatorische Aufwand ist immens, aber wir wollen Schülern und Eltern zeigen: Wir sind da“, sagt sie. Über die verlängerten Weihnachtsferien haben die Kinder deshalb wieder Hausaufgaben von Deutsch und Mathe bis hin zu Sachunterricht oder Kunst mitbekommen. Genau wie während des ersten Lockdowns bleiben die Lehrer Ansprechpartner. Zusätzlich können die Kinder auf der ersten Seite ihrer Arbeitsmappe per Smileys angeben, wie gut sie mit den Aufgaben klar kommen.

Wie es im neuen Jahr für Schüler und Lehrer weitergeht, bleibt abzuwarten. Pflugmacher und ihre Kollegen sind jedenfalls auf alles vorbereitet, auch wenn das bedeutet, dass sie wieder mit Hausaufgaben im Gepäck durch Leinhausen ziehen müssen. „Die Vorbereitungen laufen bereits, aber unser Motto ist: Einer für alle, alle für einen“, sagt Schuldirektor Frank Post.

Von Leona Passgang