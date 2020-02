Hannover

Gemeinsam mit der Tourismusgesellschaft HMTG bietet Hannovers Hotellerie wieder die Möglichkeit zu preisgünstigen Übernachtungen für Einwohner der Region Hannover. Die Aktion „Zu Gast in Deiner Stadt“ läuft vom 30. April bis zum 4. Mai und damit in der sechsten Auflage erstmals im Frühling. Es beteiligen sich mehr als 30 Hotels mit rund 2000 Zimmern, darunter das Fünf-Sterne-Haus Kastens Hotel Luisenhof an der Luisenstraße und zum ersten Mal das Intercity-Hotel am Raschplatz, das Me and All Hotel am Aegi und das Loftstyle Hotel in Vahrenwald.

Die eigene Stadt aus Besucherperspektive erleben

In den vergangenen fünf Jahren haben mehr als 3500 Heimaturlauber das Schnäppchenangebot genutzt. „Die Aktion ist eine tolle Möglichkeit, die eigene Stadt aus der Perspektive eines Besuchers zu erleben“, sagt HMTG-Geschäftsführer Hans Christian Nolte. Der Preis liegt bei 20 Euro pro Hotelstern, Zimmer und Nacht inklusive Frühstück und damit um einen Euro höher als im vergangenen Herbst. Wer mag, kann das Veranstaltungsangebot nutzen. Es gibt unter anderem diverse Maitänze, das Maikäfertreffen für Oldtimerfans auf dem Messegelände, die A-cappella-Woche sowie das Frühlingsfest.

Das Hotelangebot steht auf der Internetseite www.visit-hannover.com/zu-gast und ist dort von Mittwoch, 26. Februar, 10 Uhr an buchbar.

Lesen Sie auch:

Von Bernd Haase