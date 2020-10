Hannover

Seit Jahren ist die Immobilien-Hausmesse Wohnglück der Sparkasse und ihrer Partner ein Anziehungspunkt für Kaufinteressenten, die nach Häusern oder Wohnungen suchen oder sich auch über den Verkauf informieren wollen. Wegen der Corona-Hygienebedingungen gibt es in diesem Jahr zwar kein reales Treffen – dafür aber im Internet die Gelegenheit, Experteninterviews zuzuhören und Fragen zu stellen.

Wohnglück 2020 – Immobilienmesse im Internet

„Wir haben uns entschlossen, unser beliebtes Format in diesem Jahr digital zu gestalten“, sagt Sparkassen-Vorstandsmitglied und Immobilienbereichsleiter Ingo Ralfs. Deshalb startet an diesem Sonnabend, 10. Oktober, die erste virtuelle Wohnglück-Messe um 14.30 Uhr, und jeder kann kostenlos im Internet dabei sein. Inhaltlich geht es etwa darum, was bei Maklerverträgen zu beachten ist und warum man beim Notartermin unbedingt aufmerksam nachfragen sollte, welche Wohnstandorte in Stadt und Umland derzeit besonders gefragt sind und welche Unterstützung es bei energetischen Sanierungen gibt. Unter Moderation von HAZ-Redakteur Conrad von Meding geben Experten der Sparkasse, aus dem Notariat Bethge sowie der Klimaschutzagentur Auskunft.

Anmeldung nötig

Wer an der anderthalbstündigen Veranstaltung teilnehmen will, muss sich vorab auf der Internetseite der Sparkasse Hannover anmelden. Um dorthin zu gelangen, am besten das Stichwort Wohnglück in die Suchmaske eingeben.

