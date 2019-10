Die neuen Leiter Antje Weithaas und Oliver Wille haben ihr Konzept für den nächsten Internationalen Joseph-Joachim-Violinwettbewerb vorgestellt: Bei der nächsten Ausgabe 2021 in Hannover will der höchstdotierte Wettbewerb der Welt weniger an die Preisträger zahlen. Stattdessen soll der Nachwuchs gefördert werden.