Hannover

Die etwa 8,7 Kilometer lange Strecke führt über flache, aber zeitweise etwas schlammige und holperige Wege von Alt-Laatzen zum Mausoleum im Hemminger Waldstück Sundern und wieder zurück. Sie hat am Wegesrand eine Menge Geschichte(n) zu bieten. Allerdings sind Teile der Strecke an sonnigen Sonntagen bei Ausflüglern sehr beliebt; unter der Woche lässt sich auf den schmalen Abschnitten deutlich besser Abstand halten.

Start- und Endpunkt: Der Gedenkstein für Naturschützer Hans Grunert an der Leinebrücke in der Laatzener Talstraße. Quelle: Benne

Die Tour startet an der Leinebrücke in der Talstraße in Laatzen. Wer mit Öffis anreist, fährt mit den Stadtbahnlinien 1 oder 2 bis zur Haltestelle Eichstraße, von dort geht man etwa einen Kilometer weit durch Eichstraße und Talstraße bis zur Leine. Für Autofahrer gibt es Stellplätze unmittelbar hinter der Brücke.

Die ersten Meter: Der Weg Nachtanger führt am Haus des Bootsclubs vorbei. Quelle: Benne

Ausgangspunkt ist der Gedenkstein, der dort an den Pfleger der Laatzener Masch, Hans Grunert, erinnert. Von hier geht es über einen Weg namens Nachtanger Richtung Westen, vorbei am Haus des örtlichen Bootsclubs. Rechts fließt hinter einem Wäldchen die Leine, auf einer Wiese zu Ihrer Linken sehen Sie einen original Bombentrichter aus dem Zweiten Weltkrieg.

Kilometer 1,5: Die hölzerne Ziegenbocksbrücke führt über die Alte Leine. Quelle: Benne

Etwa 760 Meter hinter dem Start knickt der Weg nach rechts ab und führt zur hölzernen Ziegenbocksbrücke am Zusammenfluss von Leine und Alter Leine, die man nach insgesamt 1,5 Kilometern erreicht. Der Überlieferung nach verdankt diese ihren Namen dem Umstand, das hier früher der Zuchtbock aus Wilkenburg zu den weiblichen Tieren nach Laatzen geführt wurde (oder umgekehrt, da streiten sich die Geister).

Gleich hinter der Brücke, in deren Umfeld man gelegentlich Nagespuren von Bibern sieht, hält man sich links Richtung Devese bis zur Wilkenburger Straße. Hier beginnt der kurze hässliche Teil der Strecke: Er führt entlang der viel befahrenen Straße Richtung Arnum nach Süden, doch schon nach etwa 300 Metern biegt man rechts auf ein Art betonierten Feldweg ab. An dessen Ende blickt man auf ein freies Feld und biegt auf eine schmale Asphaltstraße nach rechts ab.

Lesen Sie auch: Hier finden Sie weitere Joggingstrecken

Nach einer Linkskurve weisen bald braun unterlegte Schilder den Weg zum „Denkmal Mausoleum Graf Carl von Alten“. Dieser schlängelt sich durch das idyllische Waldstück Sundern und ist gut ausgeschildert. Die Ruine des Mausoleums sieht so romantisch aus, als habe Caspar David Friedrich persönlich sie gemalt.

Kilometer 4,2: Die Ruine des Mausoleums von Graf Carl von Alten. Quelle: Benne

Um 1842 wurde der Bau als Ruhestätte für den großen hannoverschen Feldherrn errichtet, der Napoleon bei Waterloo (mit ein wenig auswärtiger Hilfe) besiegt hatte. Das einzige Gebäude, an dem die bedeutenden Architekten Laves und Hase gemeinsam gearbeitet haben, verfiel erst nach dem Zweiten Weltkrieg, heute wird die Ruine von einem rührigen Verein liebevoll gepflegt. Wer das Mausoleum umrundet, hat bisher insgesamt 4,2 Kilometer hinter sich.

Kilometer 7,9: Der Weg In den Mühlenbreiten führt an einer alten Tonkuhle vorbei. Quelle: Benne

Der Weg führt nun auf exakt derselben Strecke wieder zurück zum Ausgangspunkt. Allerdings lässt er sich bei Bedarf am Ende um eine lohnende Schleife erweitern. Wer noch Puste hat, kann etwa 650 Meter vor dem Ziel noch einmal rechts in einem lauschigen Weg einbiegen, der „In den Mühlenbreiten“ heißt. In Laatzen wird er auch auch „Liebesweg“ genannt, und man versteht sofort, warum.

Kilometer 8,0: Der „Liebesweg“ genannte Pfad führt zum Wiesendachhaus. Quelle: Benne

Der pittoreske schmale Pfad führt zwischen der Alten Leine und einem Teich hindurch. Bemooste kleine Betonfundamente rechts des Weges erinnern daran, dass hier vor etwa 100 Jahren eine Lorenbahn verlief, die abgebauten Ton in Ziegeleien transportierte.

Bei Kilometer 8,2: Das teils überwucherte frühere Schwimmbecken der Laatzener Badeanstalt. Quelle: Benne

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Liebesweg endet am Wiesendachhaus. Direkt vor dem beliebten Ausflugslokal biegt man links ab. Nach ein paar Schritten erspäht man rechts im Unterholz das frühere Becken der Laatzener Badeanstalt. Bis zum Bau des Stadtbades 1970 wurde dies genutzt, jetzt erobert sich die Natur die verwunschene Anlage zurück. Der Weg Zum Fugenwinkel führt nun direkt zurück zum Startpunkt – inklusive Schleife hat man nun 8,7 Kilometer hinter sich. Und eine Zeitreise durch zwei Jahrhunderte.

Von Simon Benne