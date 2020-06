Hannover

Der Baum mit der runden Bank am Ernst-August-Platz ist einer ihrer Treffpunkte. Oder der Brunnen vor einem Geldinstitut ein paar Schritte weiter, wenn zu viele betrunkene Obdachlose die schattige Sitzgelegenheit in Beschlag genommen haben. „Wir wollen uns hier einfach nur treffen, reden und chillen, aber die Polizei provoziert uns immer“, sagt ein 17-Jähriger.

Er gehört, wie die übrigen acht Jugendlichen, die sich am Donnerstagnachmittag freiwillig am Hauptbahnhof Hannover mit der HAZ getroffen haben, zu den sogenannten „Bahnhofs-Chillern“. Über jene Gang hatte die Bundespolizei am Sonntag berichtet, nachdem es im Bahnhof zu einem Fall von Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gekommen war.

„Am Bahnhof treffe ich immer wen, den ich kenne“

Das Problem ist nur: Viele Menschen, die regelmäßig durch den Hauptbahnhof kommen oder dort arbeiten finden die Gruppe durchaus nicht so harmlos, wie sie sich im Gespräch gibt. „Die machen hier immer Stress“, hat der Betreiber eines Geschäfts zuletzt zur HAZ gesagt. „Die machen so einen Lärm, dass wir teilweise nicht einmal mehr die Kunden im Laden verstehen“, sagte eine andere Geschäftsfrau. „Es muss was geschehen“, konstatierte eine Verkäuferin. Daraufhin erklärte die für den Hauptbahnhof zuständige Bundespolizei, sie werde jetzt energisch gegen die „Bahnhofschiller“ vorgehen.

„Wir haben uns diesen Namen gar nicht gegeben, wir haben uns im Spaß nur mal 187 Hannover genannt, so wie die Rapper aus Hamburg“, sagt ein 16-Jähriger. Er meint das Hip-Hop-Kollektiv 187 Straßenbande um den Rapper Bonez MC. Die Ziffern benutzt die Polizei im US-Staat Kalifornien als Code für einen Mord.

Mit Kapitaldelikten haben die Mitglieder der „Bahnhofs-Chiller“ nichts zu tun, sagen sie. Unbescholtene Bürger sind einige von ihnen aber auch nicht mehr. „Ich muss im Juli zum Amtsgericht wegen Körperverletzung“, sagt der 16-Jährige. Ein 17-Jähriger hat ebenfalls eine Vorladung. In seinem Fall geht es um räuberische Erpressung und Diebstahl mit Waffe. „Ich war mit meinem Kumpel im Saturn. Er hat was mitgehen lassen, und ich hatte ein Messer in meiner Unterhose versteckt, so ist das gekommen“, erklärt er, und wie er das so sagt, klingt es irgendwie ganz selbstverständlich.

Fühlen sich von der Polizei schikaniert: Die Jugendlichen vor dem hannoverschen Hauptbahnhof. Quelle: Michael Thomas

Mit dem Bahnhof und ihren Treffen habe das alles aber nichts zu tun, sagen die jungen Männer. „Der Bahnhof ist für alle zentral, denn wir kommen aus der ganzen Region, wir machen hier nichts“, sagt einer aus der Gruppe. „Ich brauche nicht mal ein Handy, denn ich weiß, am Bahnhof treffe ich immer wen, den ich kenne“, sagt ein anderer.

Vorwürfe gegen die Polizei

Von der Bundes- wie auch der Landespolizei fühlen sich die Jugendlichen schikaniert. „Kaum stehen ein paar von uns zusammen kommen sie und wollen unsere Ausweise sehen“, sagt einer aus der Gruppe. Gehe das nicht schnell genug, gebe es Ärger. Auch die Kontrolle der geltenden Corona-Abstandsregeln werde gern zum Anlass für Provokationen genommen.

„Wir lassen uns nicht alles gefallen“

„Vor ein paar Tagen standen wir Jungs in einer Gruppe mit einigermaßen Abstand zusammen. Wir wurden kontrolliert, die Mädchen, die viel enger zusammen standen, aber nicht“, sagt ein 16-Jähriger. Als er einen der Beamten nach dem Grund für die Unterscheidung gefragt hatte, sei er gleich zu Boden gerissen worden. „Werde mal nicht frech, kleiner Mann“, soll ein Polizist gesagt haben. Dann soll er ihm das Knie auf den Hals gedrückt, ihm Handfesseln angelegt und den Jugendlichen an den Fesseln nach oben gezogen haben. „Wir provozieren nicht, aber wir lassen uns auch nicht alles gefallen“, sagt der Heranwachsende.

Der Bereich um den Hauptbahnhof dient den Jugendlichen als Treffpunkt – weil er gut zu erreichen ist. Quelle: Michael Thomas

Tatsächlich ist auch bei dem Treffen mit der HAZ eines auffällig: In regelmäßigen Abständen fährt ein Streifenwagen an den Reportern und den Jugendlichen vorbei. Auch berittene Polizisten passieren die Gruppe am Hauptbahnhof. „Achtung, da kommt wieder ein Sixer“, warnen sich die Jungs gegenseitig, wenn sich ihnen ein Polizei-Bulli nähert. Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass in solchen Fahrzeugen in der Regel sechs Beamte sitzen und dann wieder Ärger droht.

Doch aus Sicht der Behörde und vieler Gewerbetreibender am Hauptbahnhof gibt es eben gute Gründe für die Kontrollen: Die Bundespolizei hält die „Chiller“ keineswegs für so harmlos, wie sie sagen. Sie geht davon aus, dass Körperverletzungen und Diebstähle, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung auf das Konto der Gruppe gehen. Außerdem seien die sogenannten „Bahnhofs-Chiller“ in regelmäßigen Abständen in Streitereien mit einer zweiten Jugendgruppe verstrickt. Daher hat die Behörde vor einigen Tagen Sondereinsätze gegen die Gruppe angekündigt.

Passant mit Desinfektionsmittel bespritzt

Auch der 17-Jährige, der am Wochenende den Polizeieinsatz im Hauptbahnhof ausgelöst hat, ist zu dem Treffen mit den Reportern gekommen. Er hatte einem zwölf Jahre alten Jungen im Vorbeigehen Desinfektionsmittel auf den Rücken spritzen wollen. Einfach so, aus Quatsch. „Allerdings hat sich der Junge umgedreht und etwas von dem Zeug in die Augen bekommen“, sagt er. Auch das fanden die Beamten keineswegs lustig oder harmlos. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Als die Beamten versuchten, den 17-Jährigen festzunehmen, eskalierte die Situation, weil andere aus der Gang dem jungen Mann zu Hilfe gekommen waren. „Wir sind eine Familie, wir halten zusammen“, sagt einer der „Bahnhofs-Chiller“.

Einer hat einen Ausbildungsvertrag in der Tasche

Pläne für ihr weiteres Leben haben die Jugendlichen aus der Gang zum Teil zumindest ganz konkret vor Augen. Einer hat einen Ausbildungsplatz als Pfleger in der Tasche. Ein anderer hat ein Praktikum bei einem Malerbetrieb absolviert. Ein Dritter sagt, er wolle auf jeden Fall einmal eine Familie haben. Doch bis zum Beginn des Ausbildungsjahres ist es noch hin – und der Abschied von der Realschule liegt schon lange hinter ihnen. Auch deshalb hängen die „Bahnhof-Chiller“ viel am Hauptbahnhof herum. Bis jetzt. „Wir sind in letzter Zeit auch viel am Altwarmbüchener See. Da ist es entspannter“, sagt einer der Gang.

