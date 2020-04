Hannover

Der erste Gast ist bereits eingezogen: Seit Mittwoch ist Hannovers Jugendherberge für Obdachlose in der Corona-Krise geöffnet. Bis zu 200 Menschen finden in dem zur Expo mit einem schiffartigen Aufbau erweiterten, an der Ihme gelegenen Treffpunkt ein Bett, Duschen, warme Mahlzeiten und Betreuung. Wer nicht in Innenräumen schlafen will, darf im Garten zelten. Auch das zusätzliche Angebot, im nahen Stadionbad zu duschen, wird offenbar bereits gut angenommen.

Jugendherberge bis Ende Mai für Obdachlose angemietet

Stadt, Region und Land finanzieren das Projekt gemeinsam, weil Menschen, die auf der Straße leben, in der Corona-Krise besonderen Härten ausgesetzt sind. Bis zunächst Ende Mai ist das Gebäude des Jugendherbergwerks angemietet, es dürfte wegen der Corona-Beschränkungen ohnehin keine Stadttouristen aufnehmen. Offen steht es nun ausdrücklich nur für Obdachlose, die keine bekannte Erkrankung mit dem Coronavirus aufweisen.

Die Caritas, die die Unterkunft mit Unterstützung der Diakonie betreibt, macht seit Tagen Werbung für das Angebot. Alle Beteiligten rechnen damit, dass die Nachfrage in den nächsten Tagen zunehmen wird. Ziel ist, dass weniger Menschen sich auf der Straße aufhalten, wo die Ansteckungsgefahr größer ist und das Immunsystem leidet. Die Unterkunft diene als „Rückzugsort, aber auch als präventive Maßnahme, um das Risiko der Verbreitung des Corona-Virus durch Gruppenbildung auf der Straße zu reduzieren“, sagte Hannovers Sozialdezernentin Konstanze Beckedorf am Mittwoch und dankte allen Beteiligten für die schnelle Umsetzung dieses Projektes: „Das ist gelebte soziale Verantwortung.“

„Menschen eine gut ausgestattete Anlaufstelle bieten“

Gut ausgestattet: Ein Zimmer in Hannovers Jugendherberge mit Blick über die Masch. Quelle: Uwe Dillenberg (Archiv)

Landesozialministerin Carola Reimann lobte die „schnelle und pragmatische Lösung“, die in Hannover gefunden worden sei. Obdachlosigkeit sei „eine besondere Form von Armut und sozialer Ausgrenzung. Wer sich aktuell nicht einmal die Hände waschen oder duschen kann, geschweige denn ein Dach über dem Kopf hat, befindet sich in einer besonders schutzlosen Situation.“ Regionssozialdezernentin Andrea Hanke sagte, das Ziel sei, „Infektionsketten zu unterbrechen, den Menschen eine gut ausgestattete Anlaufstelle zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, zumindest Grundbedürfnisse wie das Waschen ihrer Wäsche, Verpflegung und einen sicheren Schlafplatz zu befriedigen“.

Die Vorstände von Caritas und Diakoniewerk, Andreas Schubert und Rainer Müller-Brandes, lobten die zahlreichen Hilfen, die in den vergangenen Wochen für Menschen ohne Wohnung mobilisiert worden seien.

Stadionbad öffnet die Duschen

Geöffnet für Obdachlose zum Duschen in der Corona-Krise: Hannovers Stadionbad. Am Mittwoch war Frauentag. Quelle: Conrad von Meding

Dazu gehört auch, dass das Stadionbad seit Dienstag seine Duschen für Menschen geöffnet hat, die auf der Straße leben. In werktäglichem Wechsel sind von 10 bis 14 Uhr bis zu acht Duschräume mal für Männer, mal für Frauen zugänglich – Mittwoch waren die Frauen an der Reihe. Andrang bildete sich noch nicht, offenbar muss sich auch dieses Angebot noch herumsprechen. Grundsätzlich steht es jedem offen: „Wir können ja nicht wirklich kontrollieren, ob jemand obdachlos ist“, sagte ein Mitarbeiter am Eingang.

Von Conrad von Meding