Linden-Mitte

„Ich bin ein bisschen wehmütig“, sagt Renate Dittscheidt-Bartolosch, während sie durch die leeren Räume des Kindermuseums Zinnober läuft. Darin stecken viele Erinnerungen für die Vorstandsvorsitzende des Trägervereins des Museums. Die Bilder beispielsweise, die an die Wand im Flur gemalt sind – von mittlerweile erwachsenen Kindern der IGS Linden nach dem Besuch einer Matisse-Ausstellung noch vor der Eröffnung des Zinnober.

Sieben Jahre und vier Monate

„Sieben Jahre und vier Monate“, sagt Dittscheidt-Bartolosch, so genau weiß sie, wie lange das Kindermuseum schon in den Räumen in der Badenstedter Straße ist, in der ehemaligen Werkskantine einer früheren Ziegelfabrik, direkt hinter einer kleinen Weide, auf der die Schafe Lisbeth, Lilli und Kuddel vor sich hin grasen. 14 Ausstellungen hat das Kindermuseum Hannover in den vergangenen sieben Jahren zeigen können, mit Themen von analoger Kommunikation – mit einem Wählscheibentelefon und Rohrpost in den Räumen – bis zu Klimaschutz. Tatsächlich aber ist der Abschied kein Grund zur Traurigkeit: Vor dem Gebäude werden bemalte Stühle, Tische, ein Riesenseifenblasenapparat und viele, viele akribisch beschriftete Kisten in einen Umzugswagen geladen. Das Zinnober zieht ein paar Straßen weiter, in das ehemalige evangelische Jugendzentrum in der Straße Am Steinbruch.

Neue Heimat des Museums wird das Haus Miteinander am Lindener Berg – Teil eines Gundlach-Wohnprojekts. Quelle: Ilona Hottmann

Stadt fördert das Museum

Möglich wird der Umzug – und die Vergrößerung – durch Spenden und eine Förderung der Stadt. 800 Quadratmeter, über zwei Etagen verteilt, wird das Museum am neuen Standort zur Verfügung haben. Das ist mehr als doppelt so viel Platz wie in den alten Räumen mit ihren knapp 300 Quadratmetern. „Ideen dafür gibt es genug“, sagt Dittscheidt-Bartolosch. So soll beispielsweise eine Forschungswerkstatt in Zusammenarbeit mit dem Energie-Lab der IGS Mühlenberg eingerichtet werden. Das Zinnober möchte sich damit auch an ältere Kinder und Jugendliche wenden als bisher. Außerdem stehen zwei Büros statt einem und ein Lagerraum zur Verfügung. Die Vergrößerung ist notwendig. So kamen 2019 gut 19.000 Menschen in das Museum, 2020 waren es, trotz der pandemiebedingten Schließungen, noch 7500. Teilweise, so erzählt Dittscheidt-Bartolosch, hätten Gruppen und Familien wegen Überlastung weggeschickt werden müssen.

Der Umzugswagen fährt Kartons und Möbel vom alten Standort in der Badenstedter Straße ab. Quelle: Samantha Franson

Der Umzug des Museums steht schon seit 2018 im Raum. Bauanträge verzögerten sich, Genehmigungen brauchten mehr Zeit als gedacht. „Ich habe zwischendrin immer gedacht: Das wird nichts. Aber ich bin eine geduldige Person“, sagt Dittscheidt-Bartolosch. Und nun ist es also endlich so weit: Die Zerrspiegel und bemalten Giraffenstühle kommen in den Umzugswagen und fahren in ihr neues Zuhause.

Öffnung wohl erst im Oktober

Bis das Museum dort eröffnet dauert es allerdings noch eine Weile: Einige Umbauten sind noch nötig, das ehemalige evangelische Gemeindezentrum ist zurzeit noch eine Baustelle. In zwei bis zweieinhalb Monaten, hofft Dittscheidt-Bartolosch, kann es wieder losgehen. Aber: „Wir wissen es nicht“, sagt sie. Bis dahin ist das Museum mobil mit dem sogenannten Kulturfahrrad unterwegs, einem Elektro-Lastenrad, in dem es unter anderem eine Farbschleuder zu entdecken gibt sowie Experimente zum Mitnehmen, beispielsweise ein geschlossenes Ökosystem zum Selbermachen.

Das Kulturfahrrad ist auf Spielplätzen in der Region unterwegs – kann aber auch für Kitas und Schulen gebucht werden. „Das wird gut angenommen“, sagt Dittscheidt-Bartolosch, viele Termine seien schon gebucht. Auch Workshops zum Thema Klima bietet das Museum für Schulen und Kitas an. Neben Kisten zu packen und zu schleppen und neue Räume einzurichten gibt es also noch viel zu tun für das Team des Kindermuseums Hannover. Aber wenigstens die Schafe wirken entspannt. Die allerdings kommen auch nicht mit, sondern dürfen weiter auf ihrer angestammten Wiese grasen. Das Kulturfahrrad kann per Mail an info@kindermuseum-hannover.de oder telefonisch unter (0511) 89 73 34 66 gebucht werden.

Von Jan Fischer