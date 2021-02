Hannover

Die schönsten Orte, um einen Film so richtig zu genießen, sind wegen des Lockdowns geschlossen: Die Kinos. Zu Hause, abseits der ausgesuchten Kinoprogramme, kann man da auf der Suche nach dem richtigen Film zwischen Streamingdienst und Fernsehen schnell den Überblick verlieren. Deswegen haben wir die gefragt, die sich wirklich mit guten Filmen auskennen: Hannovers Kinomacher und -macherinnen. In unserer neuen Reihe „Filmtipps für den Lockdown“ verraten sie ihre persönlichen Geheimtipps in den Kategorien Komödie, Nervenkitzel, Von der Kritik gelobt und Familienfilm – für ein bisschen Kinogefühl in den eigenen vier Wänden.

Komödie: Heinz Erhardt als Schrecken der Straße, norddeutscher Humor und eine Reise in die 70er

„Natürlich die Autofahrer“ von Erich Engels –„Verkehrspolizist Eberhard Dobermann (Heinz Erhardt) zeigt Rasern die Zähne. Als ausgerechnet der erklärte Autofeind ein VW-Cabrio gewinnt, muss erst mal der Führerschein her. Es kommt, wie es kommen muss: Schon in den ersten Fahrstunden mutiert der brave Schupo zum Schrecken der Straße … Schrullig-ironisch bringt Heinz Erhardt die piefige Komik des Wirtschaftswunders ins Rollen. (Gedreht 1959 in Göttingen!)“ (Torben Scheller, Apollo-Studio für Filmkunst)

Der Film läuft am Sonnabend, 13. Februar um 23.30 Uhr im BR, ist bei verschiedenen Streamingdiensten verfügbar und auf Blur-ray und DVD erhältlich.

„Sörensen hat Angst“ von Bjarne Mädel – „Ein Kriminalhauptkommissar mit einer Angststörung (Bjarne Mädel) wird in eine norddeutsche Kleinstadt versetzt. Doch gleich am Tag seiner Ankunft geschieht ein Mord ... Ein Fernsehfilm und kein Kinofilm, zudem eigentlich ein Krimi, aber wer norddeutschen trockenen Humor mag, ist hier gut unterhalten. Außerdem ist sehr viel Niedersachsen zu sehen, gedreht wurde unter anderem in Varel und Budjadingen. Bjarne Mädels Regiedebüt überzeugt auch durch eine atmosphärische Bildsprache.“ (Sybille Mollzahn, Kino am Raschplatz)

Der Film ist bis zum 20. April in der ARD-Mediathek verfügbar.

„The Nice Guys“ von Shane Black – „Los Angeles in den Siebzigerjahren: Der abgehalfterte Privatdetektiv Holland March (Ryan Gosling) und der raubeinige Jackson Healy (Russell Crowe) sind sich nicht gerade grün, immerhin wurde Healy bereits einmal damit beauftragt, March zu verprügeln. Doch dann müssen sich die beiden für einen lukrativen Auftrag zusammenraufen, denn die Oberste Richterin (Kim Basinger) braucht zuverlässige Männer, die es mit dem Gesetz nicht so genau nehmen. Gemeinsam sollen sie ihre Tochter Amelia (Margaret Qualley) ausfindig zu machen, die in Schwierigkeiten geraten und nun verschwunden ist. Mit Marchs pubertierender Tochter Holly (Angourie Rice) im Schlepptau begeben sich der Privatdetektiv und sein neuer Geschäftspartner auf eine Schnitzeljagd quer durch Los Angeles, bei der sie schnell feststellen, dass hinter dem wenig kompliziert erscheinenden Fall eine Multi-Milliarden-Dollar-Verschwörung steckt, die bis in die höchsten Kreise reicht … Meiner Meinung nach eine sehr witzige Action Komödie in einem tollen Siebzigerjahre Setting. Action, coole Sprüche und eine rasante Detektivgeschichte: Shane Blacks knallbunt-gewagter und erfrischend altmodischer Slapstick-Krimi „The Nice Guys“ unterhält bestens mit einem fantastischen Ryan Gosling.“ (Frank Kasper, Astor Grand Cinema)

Der Film ist im Abo von Netflix und Amazon Prime enthalten, bei verschiedenen Streamingdiensten verfügbar und auf Blu-ray und DVD erhältlich.

Nervenkitzel: Katz-und-Maus-Spiel, eine Nacht in Berlin und unerwartete Helden

„Victoria“ von Sebastian Schipper –„Der Filmpreisabräumer aus dem Jahr 2015! Der Thriller wurde in nur einer einzigen Einstellung gedreht, Kamera an und los geht’s. Eine Nacht in Berlin: Victoria, eine junge Spanierin lernt im Club Sonne und seine Kumpels kennen, ein zarter Flirt beginnt. Ein geplanter Coup geht schief und das rasante Abenteuer nimmt seinen Lauf. Überwältigend und atemberaubender als jeder Actionfilm. Regisseur Sebastian Schipper ist übrigens gebürtiger Hannoveraner.“ (Sybille Mollzahn, Kino am Raschplatz)

Der Film ist im Abo von Netflix und Amazon Prime enthalten, bei verschiedenen Streamingdiensten verfügbar und auf Blu-ray und DVD erhältlich.

„Red Sparrow“ von Francis Lawrence –„Russland während der Putin-Administrative: Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) ist eine disziplinierte und zu allem entschlossene Primaballerina, die nach einer Verletzung ihren Beruf nicht mehr ausüben kann. Um auch weiterhin für ihre Mutter sorgen zu können, nimmt sie das lukrative Angebot an, sich im Red-Sparrow-Programm der russischen Regierung zu einer Geheimagentin ausbilden zu lassen. Die Ausbildung ist hart und führt sie körperlich wie seelisch an ihre Grenzen. Nachdem sie sie überstanden hat, soll sie den jungen amerikanischen CIA-Agenten Nathaniel Nash (Joel Edgerton) überwachen und herausfinden, wer der wichtigste amerikanische Maulwurf in der russischen Politik ist. Doch schnell gerät das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Egorova und Nash außer Kontrolle und es ist nicht mehr klar, wer hier eigentlich für wen arbeitet ... Schon allein aufgrund der herausragenden Oscar-Preisträgerin und Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence ist der Film für mich ein Muss. Es ist ein toller Spionagethriller, gefühlt wie im kalten Krieg, ein Katz und Maus-Spiel, bei dem man nie genau weiß, wie nun die nächste beabsichtigte Aktion sein kann, wem kann wer trauen? Die Handlung ist facettenreich und erfordert ständige Aufmerksamkeit.“ (Frank Kasper, Astor Grand Cinema)

Der Film ist im Abo von Netflix enthalten, bei verschiedenen Streamingdiensten verfügbar und auf Blu-ray und DVD erhältlich.

„Jo Nesbø's Headhunters“ von Morten Tyldum – „Der skandinavische Weltbestseller von Jo Nesbø grandios verfilmt in der Tradition der Millenium-Trilogie! Persönlich fand ich das sogar spannender als die Milenium-Trilogie! Tagsüber gilt Roger Brown als knallharter Headhunter, ein smarter Postenvermittler, der zu recht zu den Topverdienern seines Metiers zählt und mit seiner Frau Diana auf großem Fuß lebt. Um seine Komplexe abzufedern und die schöne Gattin mit Luxus zu verwöhnen, führt der eigentlich andauernd klamme Erfolgstyp ein Doppelleben als Kunstdieb und stiehlt nachts seinen Kunden wertvolle Gemälde. Als er bei Clas einen echten Rubens entwendet, gerät er in Teufelsküche. Denn der Ex-Special-Forces-Mann beginnt eine knallharte Menschenjagd auf ihn. Die packende Adaption von Jo Nesbøs Bestseller verblüfft mit überraschenden Wendungen und hat das Zeug dazu, der nächste große Skandinavien-Export nach Stieg Larssons „Millenium"-Trilogie zu werden. Aus der Story um einen stets klammen Großkotz, dessen Kunstraub-Jackpot sich als Fluch erweist, der sein Leben in Windeseile zerstört, schält sich ein unwahrscheinlicher Held, dem es in einem atemlosen Actionthriller gelingt, einem rücksichtslosen Mordprofi die Stirn zu bieten und nebenbei seine bereits ruinierte Ehe zu retten.“ (Torben Scheller, Apollo-Studio für Filmkunst)

Der Film läuft am 15. Februar um 0 Uhr Uhr auf 3Sat, ist bei verschiedenen Streamingdiensten verfügbar und auf Blu-ray und DVD erhältlich.

Von der Kritik gelobt: Liebe im Großmarkt, Systemsprenger und die Suche nach einem Mörder

„Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt – „Die neunjährige Benni (Helena Zengel) heißt eigentlich Bernadette, hasst es aber, wenn sie so genannt wird. Genauso wenig kann sie es leiden, zu immer neuen Pflegefamilien gesteckt zu werden, die sie daher absichtlich jedes Mal vergrault. Denn Benni will einfach nur bei ihrer Mutter Bianca (Lisa Hagmeister) leben. Die hat allerdings Angst vor ihrer Tochter und hat sie deswegen überhaupt erst abgegeben. Keine leichte Situation für das Jugendamt, die für Kinder wie Benni einen eigenen Begriff hat: Systemsprenger. Nachdem Benni praktisch jedes Programm, dass das System für Kinder wie sie bietet, durchlaufen hat, ist der Anti-Aggressionstrainer Micha (Albrecht Schuch) die letzte Hoffnung, der sonst eigentlich mit straffälligen Jugendlichen arbeitet. Micha fährt mit Benni für drei Wochen in die freie Natur, um sie intensiv pädagogisch zu betreuen. Kann er Benni von ihrer selbstzerstörerischen Kraft erlösen? Der Film hat mich sehr berührt. Es ist ein Film der zum Nachdenken anregt und nichts beschönigt. Der Zuschauer wird emotional an die junge Hauptdarstellerin gebunden während die titelgebende Systemsprengerin mit den harten Bürden ihres Lebens zu kämpfen hat, fast völlig ohne Aussicht auf Besserung, trotz einiger fröhlicher Momente, die jedoch nie lange anhalten. Die wahnsinnig tolle Hauptdarstellerin Helena Zengel spielt die Rolle mit ihren elf Jahren einfach fantastisch! (Frank Kasper, Astor Grand Cinema)

Der Film ist im Abo von Netflix enthalten, bei verschiedenen Streamingdiensten verfügbar und auf Blu-ray und DVD erhältlich.

„In den Gängen“ von Thomas Stuber – „Eine der großartigsten Liebesgeschichten, Franz Rogowski und Sandra Hüller bezaubern als Traumpaar zwischen den Regalgängen eines Großmarkts. Der schweigsame Christian tritt eine neue Stelle im Markt an und lernte Marion aus der Süßwarenabteilung kennen. Der ganze Großmarkt drückt ihrer Liebe die Daumen, die allerdings einen Haken hat: Marion ist verheiratet. Ein zarter, trauriger, komischer und schöner Liebesfilm mit einer starke Besetzung und überzeugender Bildgestaltung. (Sybille Mollzahn, Kino am Raschplatz)

Der Film ist bis zum 10. Februar in der Arte-Mediathek zu sehen, bei verschiedenen Streamingdiensten verfügbar und auf Blur-ray und DVD erhältlich.

„M – eine Stadt sucht einen Mörder“ von Fritz Lang– „Filmklassiker mit Hannover-Bezug! Der hannoversche Serienmörder Fritz Haarmann inspirierte unter anderem Meisterregisseur Fritz Lang zu diesem Klassiker des Kriminalfilms ... Ein psychopathischer Kindermörder beunruhigt die Bevölkerung, narrt die Polizei und versetzt auch die Unterwelt in Aufregung. Während ein Kommissar dem Täter durch Indizien auf die Spur kommen will, sendet die Bettler- und Ganovenorganisation ihre Spitzel aus; in die Enge getrieben, flieht der Mörder in ein Sparkassengebäude, wo er von den Verbrechern gestellt wird. Erst in letzter Minute kann er vor dem Todesurteil eines makabren Unterwelttribunals bewahrt und der staatlichen Justiz übergeben werden. Langs erster Tonfilm gehört zu den Meisterwerken des deutschen Vorkriegskinos. Verweise auf das gesellschaftliche Klima der Weimarer Republik am Vorabend des Nationalsozialismus sind augenfällig: Obrigkeit und Unterwelt erscheinen als gleichartige Organisationen, die den ,Abartigen’ im Namen des ,gesunden Volksempfindens’ gemeinsam zur Strecke bringen. Langs sarkastische Schilderungen von Menschenjagd und Massenhysterie sowie Peter Lorres geniale Interpretation des Mörders als Täter und Opfer zugleich wurden von den Nationalsozialisten später nicht ohne Grund als subversiv empfunden.“ (Torben Scheller, Apollo-Studio für Filmkunst)

Der Film ist bis zum 11. Februar in der restaurierten Fassung ARD-Mediathek zu sehen. Zudem ist er bei verschiedenen Streamingdiensten verfügbar und auf Blur-ray und DVD erhältlich.

Familienfilm: Ein Abenteuer im Sommer, fliegende Klassenzimmer und Skelette

„Zu weit weg“ von Sarah Winkenstette – „Zwei Jungs verlieren ihre Heimat, beide sind neu in der Schule und beim Fußballtraining. Ben verliert seine Heimat durch den Braunkohleabbau, Tariq musste aus Syrien flüchten. Daraus ist eine sommerliche und humorvolle Abenteuergeschichte für die ganze Familie entstanden, ein Film über Zuwanderung und Integration sensibel und verständlich für Kinder erzählt. 2020 beim Sehpferdchen Filmfest war die Drehbuchautorin Susanne Finken zu Besuch in Hannover.“ (Sybille Mollzahn, Kino am Raschplatz)

Der Film ist bei verschiedenen Streamingdiensten verfügbar und auf Blu-ray und DVD erhältlich.

„Das fliegende Klassenzimmer“ von Kurt Hoffmann – „Die Kurt-Hoffmann-Verfilmung von 1954 mit Erich Kästner als Drehbuchautor und als Erzähler und Paul Dahlke, Paul Kinger, Erich Ponto. Gedreht im Atelier der Bavaria Film in Geiselgasteig. in Kitzbühel, Kufstein und auf der Burg Marquartstein. In diesem Klassiker geht es um Wünsche und Sorgen der Schüler, um Ideale wie Freundschaft, Zivilcourage, Individualität statt Egoismus, Intellekt kontra Kraft und eine bessere Gesellschaft. Ideale, die heute ebenso zeitgemäß sind wie vor 50 Jahren, die aber 1933 in Nazideutschland unerwünscht waren und Kästner Veröffentlichungsverbot einbrachten. Das fliegende Klassenzimmer wurde bei der Erstaufführung 1954 begeistert aufgenommen und wird von vielen Kästner-Fans und Filmkritikern auch heute noch als unübertroffen angesehen.,Vergnügliche und warmherzige Verfilmung des Kinderromans von Erich Kästner mit unaufdringlicher Pädagogik’ – Lexikon des internationalen Films.“ (Torben Scheller, Apollo-Studio für Filmkunst)

Der Film ist bis zum 5. März in der Arte-Mediathek zu sehen und auf DVD und Blu-Ray erhältlich.

„Coco - Lebendiger als das Leben“ von Lee Unkrich – „Miguel (Stimme im Original: Anthony Gonzalez) ist zwölf Jahre alt und ein großer Fan von Musik – aber leider hasst seine Schusterfamilie alles, was mit Tönen und Instrumenten zu tun hat. Miguels Ururgroßvater verließ damals seine Frau und Tochter, um Musiker zu werden, seitdem fühlen sich die Riveras durch Musik verflucht. Doch Familie hin oder her – Miguel will seinem Idol, dem Sänger Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt), trotzdem nacheifern. Aus Versehen kommt er dabei ins Reich der Toten und betritt dadurch einen wunderschönen Ort, an dem er die Seelen seiner toten Verwandten trifft. Miguels Ururgroßmutter Imelda (Alanna Noel Ubach) ist darunter, und das nette Schwindler-Skelett Hector (Gael García Bernal). Zusammen suchen Skelett und Junge im Totenreich nach de la Cruz, wobei allerdings die Zeit drängt: Zu lange darf Miguel nicht in der Unterwelt bleiben… ,Coco’ ist einfach ein sehr schöner, emotionaler und liebevoller Film, bei dem sich die Macher von Pixar rein animationstechnisch einmal selbst übertreffen. Meine Erwartungen wurden komplett erfüllt und ich kann nur jedem den Film wärmstens empfehlen. Ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener –der Stoff des Films ist für jeden geeignet.“ (Frank Kasper, Astor Grand Cinema)

Der Film ist in der Flat von Disney+ enthalten, bei verschiedenen Streamingdiensten verfügbar und auf Blu-ray und DVD erhältlich.

Von Alina Stillahn