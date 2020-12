Hannover

In den Kitas in Niedersachsen sollen Eltern die Betreuung ihrer Kinder freiwillig auf ein Mindestmaß beschränken, um die Covid-19-Infektionen zu reduzieren. Niedersachsen lässt den Eltern damit mehr Freiheit, als in der Bund-Länder-Verordnung festgelegt ist. Dort ist analog zu den Schulen auch in den Kitas von einer Notfallbetreuung und Distanzlernen die Rede. Schleswig-Holstein führt sogar eine Notfallbetreuung ein, für die zumindest ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf tätig oder alleinerziehend sein muss – und eine Alternativbetreuung nicht möglich sein darf.

Auch Infektionen in den Kitas

Eine ähnliche klare Regelung hätte sich in Hannover auch der Geschäftsführer der AWO Region Hannover, Burkhard Teuber, gewünscht. So sei man bei der Reduzierung von Kontakten abhängig von der Frage, was brauchen die Eltern. Dass das Infektionsgeschehen in den Kitas nicht besonders groß sei, wie vom Land behauptet, will Teuber auch so nicht stehen lassen. 19 Einrichtungen habe man in den vergangenen Monaten wegen Corona-Fällen zu und wieder auf gemacht. Es seien Kinder, Eltern und Mitarbeiter betroffen gewesen. Es sei „ein gewisser Widerspruch“, wenn am Ende die ganze bundesdeutsche Bevölkerung in den Lockdown gehe, die Kitas aber geöffnet blieben, findet auch Karl Ludwig Schmidt, im evangelischen Stadtkirchenverband Hannovers zuständig für die Kitas. Am heutigen Montag beispielsweise sei es in den Kitas noch sehr voll gewesen.

Anzeige

Kirche will Betrieb möglichst klein halten

Ähnlich wie in der Stadt Hannover und bei der AWO fragen jetzt auch den kirchlichen Kitas die Leitungen den Bedarf der Eltern ab. Ziel sei es, den Betrieb möglichst klein zu halten, sagt Schmidt. Stadt und AWO haben durchgängig geöffnet, die kirchlichen Kitas sind lediglich zwischen den Jahren geschlossen.

Druck im Job bleibt

Aber auch Eltern sind unzufrieden mit der neuen Regelung. Da werde eine Entscheidung, die eigentlich die Politik auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse hätte fällen müssen, auf die Familien abgewälzt, sagt eine Mutter zweier Kitakinder (2 und 5 Jahre alt). Dem Druck von Arbeitgebern, die Kinder wegen des Jobs abzugeben, könne man so nichts entgegenhalten, auch wenn man es persönlich wichtig fände, die Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Den Eltern werde so auch die Möglichkeit einer Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz genommen, sagt ein Vater.

Dass Restaurants mit extra eingebauten Lüftungsanlagen schließen müssten, Kitas, in denen Kinder und Erzieherinnen sich auf wenigen Quadratmetern drängten, aber geöffnet blieben, findet Nina Müller-Süß vom städtischen Gesamtelternbeirat schräg. Aber sie könne auch die Nöte der Eltern verstehen, die keine andere Betreuung für die Kinder fänden.

Von Jutta Rinas