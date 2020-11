Hannover

Hannovers Kripo-Chef Ralf Leopold tritt am 1. Dezember eine neue Stelle an. Der 57-Jährige übernimmt im Innenministerium die Aufgabe des Landespolizeidirektors und ist damit „erster Polizeibeamter des Landes“. Leopold tritt damit die Nachfolge von Knut Lindenau an, der ebenfalls aus der Polizeidirektion Hannover kam und jetzt in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Wer neuer Kripo-Chef in Hannover wird, steht noch nicht fest.

Ralf Leopold ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Er trat 1983 in den Polizeidienst ein, war nach seiner Ausbildung unter anderem bei der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven sowie im Landeskriminalamt Niedersachsen tätig. Nach seinem Studium zur Qualifizierung für den höheren Dienst absolvierte, wechselte er zur Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen. Es folgten Stationen als Kripo-Chef in Hildesheim und als Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont, bevor Leopold an die Spitze der Kripo nach Hannover wechselte.

Leopold : Beamte sollen eine Polizei der Bürger sein

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) sagte zur Amtseinführung des neuen Landespolizeidirektors: „Durch Ihre langjährige Erfahrung haben Sie einen gesamtpolizeilichen Blick, den Sie für Ihre neue Aufgabe brauchen werden und der Sie besonders qualifiziert.“ In seinem neuen Amt will Leopold dafür sorgen, dass die Polizei eine Bürgerpolizei bleibe, „die viel Präsenz zeigt und bei der der Mensch im Mittelpunkt steht“, sagte der 57-Jährige.

Von Tobias Morchner