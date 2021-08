List

Am Montag hat die Sommerschule an der Grundschule Brüder-Grimm in der List begonnen. In den kommenden drei Wochen helfen Lehrkräfte, die Lernlücken der knapp 30 angemeldeten Kinder aus der ersten bis dritten Klasse zu schließen. Volle Tage mitsamt Unterricht in den Hauptfächern, anschließendem Mittagessen und einem lernorientierten Freizeitprogramm warten auf die Grundschüler. Die Sommerschule wird von der Stadt Hannover finanziert und von den „Leinelotsen“, einer Abteilung des Diakonischen Werks, organisiert und betreut.

Jedes Kind bekommt eine individuelle Lernkiste

Viele Grundschüler leiden unter Lernrückständen. Besonders betroffen seien Kinder aus den Familien, in denen Deutsch noch eine große Sprachhürde ist, berichtet die Koordinatorin des Ganztagsbüros Helen Fritzsch. Kostenloser Ferienunterricht in Deutsch, Mathe und Sozialkunde soll da Abhilfe schaffen.

Die Lehrkräfte und das Sonderpädagogik-Team der Schule haben für jedes Kind eine individuelle Lernkiste gepackt. Sechs Lehramts-Studierende kümmern sich in Kleingruppen um die Kinder. Zusätzlich gibt es spielerische Lehreinheiten: Miethühner wollen gefüttert und gepflegt werden, Studierende und Lehrende der Leibniz-Universität führen mit den Kindern naturwissenschaftliche Experimente durch und Experimentierboxen des Netzwerks Forscher-Kids der Region Hannover können während der ganzen drei Wochen genutzt werden.

Direktor Thomas Schirrmacher leitet die Sommerschule der Brüder-Grimm-Schule. Quelle: Christian Behrens

Viele Konflikte im vergangenen Schuljahr

Neben dem Lernerfolg habe auch die Sozialkompetenz vieler Schüler unter der Pandemie gelitten, berichtet der Schulleiter Thomas Schirrmacher. Aufgrund von eingeschränkter Anwesenheit, Lernen an Einzeltischen und ausbleibendem Sportunterricht seien sie „unruhig, vermehrt aggressiv und können sich nur schwer in die Gruppe einfügen“, sagt Schirrmacher. Während des Schuljahres sei es vermehrt zu Konflikten gekommen. Erstmals seien die Pausenaufsichten mit gelben Warnwesten ausgestattet worden. Das Rahmenprogramm der Sommerschule solle auch aufzeigen, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können. „In entspannter Atmosphäre können die Jungen und Mädchen auch ihre Team- und Kooperationsfähigkeit verbessern“, so der Schulleiter.

Jasmin übt mit Leif-Eric Otten. Quelle: Christian Behrens

Ein vergleichbares Lern- und Freizeitangebot in den Herbstferien vergangenen Jahres sei ein voller Erfolg gewesen. Laut Angaben der Schule hätten sich zwei Drittel der Teilnehmenden in Deutsch und Mathe verbessern können. Fast alle hätten das Angebot als gut und unterstützend bewertet. Mit der Sommerschule solle Kindern Mut für das neue Schuljahr gemacht werden, sagt Fritzsch. „Wir wollen den Kindern den Einstieg in die nächsthöheren Klassen erleichtern.“

